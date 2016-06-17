Công thức tắm 1 lần là trắng bằng cách tận dụng thứ tưởng chừng bỏ đi

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/06/2016 12:07

Bã cafe tưởng chừng bỏ đi, nhưng bạn hoàn toàn có thể tận dụng nó để tắm trắng, giúp da lên tông nhanh mà không có bất cứ tác dụng phụ nào.

Không chỉ là một thức uống thơm ngon được yêu thích trên toàn thế giới, cafe còn có rất nhiều công dụng trong làm đẹp. Trong cafe chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có công dụng làm sáng da tự nhiên, giúp da trắng dần nhưng không bắt nắng. Sự kết hợp của cafe và bột đậu đỏ là công thức làm trắng được nhiều người sử dụng và xác nhận có hiệu quả cao.

Để hiệu quả hơn, bạn có thể kết hợp giửa 2 nguyên liệu trên và sữa tươi không đường.

Nguyên liệu:

- Bã cafe

- Bột đậu đỏ

- Dầu dừa

- Sữa tươi

Cách làm:

Bã cafe bạn chọn loại sạch không hóa chất, được xay mịn, nhuyễn không chọn loại xay hạt to vì nó có thể làm tổn thương da. Trộn bã cafe với bột đậu đỏ tỷ lệ 1:1, thêm khoảng 10 ml dầu dừa, 20 ml sữa tươi, trộn đều. 

Tắm sạch, tẩy da chết bằng cách dùng bông tắm hoặc xơ mượp kỳ cọ sạch. 

Thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên da, massage đều và kỹ toàn thân trong 20 phút, chú ý vùng khuỷu tay, đầu gối.

Tắm sạch lại với nước ấm, lau khô da, thoa kem dưỡng ẩm. Công thức này sẽ giúp da bạn sáng lên chỉ sau 1-2 lần tắm.

Chúc bạn thành công!

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