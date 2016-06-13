Công thức thần kỳ giúp răng trắng bóng tại nhà chỉ mất chưa đến 2 phút

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/06/2016 11:26

Răng trắng sẽ giúp bạn có nụ cười tươi, tự tin hơn. Để làm trắng răng mà không hại men răng, bạn có thể dùng ngay những nguyên liệu dễ tìm, tiêu biểu là bột nghệ, thứ dễ dàng mua với giá không hề đắt.

Tẩy trắng răng với bột nghệ là một phương pháp làm trắng được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ và các nước phương Đông. Ngoài công dụng làm trắng răng, bột nghệ còn có tác dụng làm sạch và sát trùng nướu, trị viêm nướu và nhức răng. Bột nghệ kết hợp với dầu dừa và baking soda là công thức làm trắng răng tuyệt vời mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Hơn nữa, chúng không làm bào mòn men răng, hại răng như một số loại thuốc tẩy trắng khác.

Nguyên liệu:

- Bột baking soda

- Tinh bột nghệ

- Dầu dừa

Cách làm:

B1: Lấy 1 cái chén, trộn tinh bột nghệ và baking soda theo tỷ lệ 1 baking soda: 1 bột nghệ. Thêm vào 3 muỗng cafe dầu dừa, trộn đều để có hỗn hợp sệt và dính.

B2: Lấy bàn chải, nhúng vào nước rồi quét hỗn hợp trên lên đầu bàn chải, chải răng trong 3 phút, chú ý các kẽ răng và mặt nhai, chải kỹ phần mặt ngoài của răng cửa. Sau khi chải, súc miệng sạch.

B3: Lấy khoảng 20ml dầu dừa, ngậm trong miệng khoảng 2 phút, vừa ngậm vừa súc miệng cho dầu dừa bám đều vào răng. Sau đó nhổ dầu dừa ra và súc lại miệng với nước sạch.

Nguyên liệu ở B1 bạn có thể làm 1 lần và dùng trong 2 ngày. Liệu trình trên nên làm tuần 3-4 lần để có kết quả tốt nhất.

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