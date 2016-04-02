Công thức làm nước ép trái cây giúp sáng da, mượt tóc, môi hồng, trị mụn và giảm cân hiệu quả

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp thẩm mỹ, bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình nhiều phương thức làm đẹp đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, một trong những cách làm đẹp an toàn và hiệu quả nhất là bạn nên dùng thực phẩm dinh dưỡng để "tút" lại nhan sắc ngay từ bên trong cơ thể. Các loại nước ép trái cây và rau củ là nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời dành cho bạn.

Để bảo tồn nét đẹp tự nhiên vốn có, bạn có thể “thả ga” thưởng thức các loại sinh tố bổ dưỡng dưới đây:

Các tia gây hại từ ánh sáng mặt trời, không khí bị ô nhiễm, khói bụi và thuốc lá… là những nguyên nhân khiến cho làn da của bạn trở nên sậm màu. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các loại thức uống sau đây để lấy lại độ sáng mịn cho làn da của mình.

Bạn cần ½ quả dưa lưới, 1 quả táo, 70g tép bưởi đỏ, 1 muỗng cà phê nước chanh. Làm sạch tất cả nguyên liệu, ép lấy nước cốt và trộn với nước chanh rồi sử dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng 3 củ cà rốt, 1 lá chân vịt (cải bó xôi), 2 cọng ngò tây, ½ quả bưởi để làm nước ép sinh tố. Bạn chỉ cần ép lấy nước cốt cà rốt rồi xay chung với các nguyên liệu còn lại, uống sinh tố này vào mỗi buổi sáng. Thức uống thơm ngon này có tác dụng làm bạn trở nên tươi tỉnh, sáng làn da, đôi mắt sáng long lanh và mang lại bạn nguồn năng lượng cần thiết để bắt đầu một ngày làmt? việc hiệu quả.

• Làm đẹp mái tóc

Bạn cần 1 quả bưởi, 1 quả cam, 2 quả lê, vài viên đá lạnh. Đối với quả bưởi và cam thì bạn nên ép lấy nước cốt rồi xay chung với quả lê cùng với vài viên đá lạnh.

Nếu bạn cảm thấy chua thì có thể cho thêm một ít đường và nên dùng thức uống này mỗi ngày để có mái tóc khỏe đẹp.

• Ngừa khô da

Làn da của bạn có thể trở nên khô, nứt nẻ vì các yếu tố như thiếu dinh dưỡng, mắc bệnh, khí hậu thay đổi, lượng horemone trong cơ thể thay đổi và thậm chí là tâm trạng không thoải mái. Thức uống sau đây có thể giúp bạn cải thiện vấn đề này vì nó bổ sung muối khoáng và vitamin đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Bạn cần 3 quả dâu tây, 1 quả lê, 1 quả cam, 30 ml nước khoáng. Xay tất cả các nguyên liệu với nhau rồi sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thoa mặt nạ dưỡng da từ quả bơ và hạnh nhân trước khi đi ngủ sẽ mang lại kết quả rất tốt.

• Giảm cân

Có nhiều yếu tố có thể dẫn đến hiện tượng béo phì. Một trong những yếu tố đó là sự hấp thu và tích tụ mỡ thừa do chế độ ăn uống không lành mạnh. Thức uống sau đây rất tốt đối với bạn trong trường hợp này vì nó chứa lượng vitamin C cao có thể giúp cơ thể đốt cháy lượng mỡ thừa một cách dễ dàng.

Bạn cần 3 lá rau chân vịt (cải bó xôi), 3 quả cam, 1 lát đu đủ, 1 lát thơm (dứa). Ép lấy nước cốt của quả cam và lát thơm rồi xay chung với đu đủ và rau chân vịt. Sử dụng thức uống này vào mỗi buỗi sáng trong vòng 1 tháng sẽ mang lại kết quả như mong muốn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể uống các loại nước ép cà chua, dưa hấu, đu đủ, nấm, chuối để cải thiện cân nặng của mình.

• Trị mụn

Thông thường, mụn "tấn công" làn da của bạn là do yếu tố horemone trong cơ thể thay đổi, hay chế độ ăn uống không lành mạnh vì những thực phẩm nhiều chất béo. Thức uống sau đây có thể giúp cơ thể của bạn giải độc và tăng cường sự trao đổi chất béo làm giảm mụn rất hiệu quả.

Bạn cần 7 lát đu đủ, 2 quả bưởi, ½ cốc quả măm xôi, 2 quả chanh. Ép lấy nước cốt từ quả chanh và bưởi rồi xay chung với đu đủ và quả măm xôi. Sử dụng thức uống này vào mỗi buổi sáng trong vòng 1 tháng để đạt kết quả như mong đợi.

• Giúp đôi môi hồng tự nhiên

Bạn có thể uống nước ép củ cải đỏ, cà rốt, quả lựu, cam, dưa leo (có thể dùng riêng lẻ hoặc kết hợp chung các nguyên liệu với nhau) mỗi ngày để giúp môi hồng hào tự nhiên hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng bông gòn thấm nước ép của chúng rồi thoa nhẹ nhàng lên môi. Các hoạt chất vitamin, chất chống ôxy hóa và nhiều dưỡng chất khác sẽ giúp nuôi dưỡng làn môi, tăng cường độ ẩm và giúp cho đôi môi hồng thêm quyến rũ.