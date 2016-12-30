Cô gái bôi thứ này lên tóc tuần 2 lần, tóc hết rụng và mọc cực dày và dài trở lại

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/12/2016 15:54

Nếu bạn bị rụng tóc lâu năm, hãy thử công thức sau, tóc không những hết rụng mà còn mọc lại nhanh chóng.

Ngày nay, tuy chúng ta có rất nhiều lựa chọn trong số các loại mỹ phẩm chăm sóc tóc, thế nhưng lại có nhiều người bị rụng tóc hơn. Nguyên nhân là do các loại hóa chất trong dầu gội thường tạo cảm giác óng mượt giả. Hơn nữa, khi bạn uốn duỗi nhuộm nhiều, tóc sẽ dễ bị khô và gãy rụng, trở nên yếu đi rất nhiều. 

Từ lâu, phụ nữ ở các nước châu Á đã biết sử dụng mặt nạ chăm sóc tóc từ các nguyên liệu tự nhiên để tóc trở nên khỏe mạnh, óng mượt và ngưng rụng. Một trong số các liệu pháp phổ biến nhất là dùng chuối nghiền nhuyễn. Chuối không chỉ là một loại quả tốt cho sức khỏe mà còn chứa những dưỡng chất giúp tóc trở nên suôn mượt.

Cô gái bôi thứ này lên tóc tuần 2 lần, tóc hết rụng và mọc cực dày và dài trở lại - Ảnh 1

Thành phần:

- Nửa quả chuối

- 1 quả trứng

- Dầu dừa 2 muỗng cà phê

- Dầu ô liu 2 muỗng cà phê

- Mật ong nguyên chất 1 muỗng cafe

Cách làm:

Đầu tiên, bạn cần nghiền lên chuối thành hỗn hợp nhão mịn. Sau đó, thêm vào 1 quả trứng đánh tan, dầu dừa, dầu ô liu và mật ong. Dùng thìa trộn đều hỗn hợp thành một khối đồng nhất, khi đó chúng ta đã có mặt nạ dưỡng tóc sẵn sàng để sử dụng.

Gội sạch tóc, thoa đều mặt nạ từ chân đến ngọn, massage nhẹ nhàng, dùng mũ nilon trùm lên tóc và ủ trong 1 giờ. Sau đó, gỡ nilon ra và gội lại sạch với nước mát. Bạn không cần phải gội lại dầu xả vì các nguyên liệu trong hỗn hợp trên đã có tính dưỡng ẩm sâu cho tóc.

Chỉ cần làm tuần 2-3 lần, tóc sẽ ngưng rụng và trở nên mượt mà, óng ả. 

Cô gái bôi thứ này lên tóc tuần 2 lần, tóc hết rụng và mọc cực dày và dài trở lại - Ảnh 2

Công dụng của từng thành phần

Mật ong

Mật ong là chất dưỡng ẩm tự nhiên. Mật ong giúp khôi phục lại độ bóng của tóc vì nó giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng nang tóc, thúc đẩy mọc tóc.

Dầu Olive

Dầu ôliu là một loại dầu xả tự nhiên giúp tóc khỏe mạnh hơn, mềm mượt hơn. Dầu ôliu có chứa một số axit: axit palmitic, axit oleic và squalene có lợi cho tóc. Đó là lý do vì sao dầu olive được sử dụng trong rất nhiều công thức chăm sóc tóc.

Dầu dừa

Dầu dừa rất giàu là vitamin và acid béo cần thiết nuôi dưỡng da đầu và bảo vệ các nang tóc. Nó ngăn chặn tình trạng rụng tóc, hư tổn kéo dài và làm tóc khỏe đẹp từ bên trong.

Trứng

Protein trong trứng có vai trò như là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên. Nó làm tăng kết cấu của tóc và làm tóc mềm mại. Ngoài ra trứng có Vitamin A kích thích tóc mọc nhanh, Vitamin E bảo vệ tóc bạn khỏi tia cực tím và ô nhiễm môi trường.

Chuối

Chuối là một nguồn các loại dầu tự nhiên, ngoài kali, carbohydrate và vitamin, chuối giúp tóc của bạn mềm mại, bóng mượt và giảm gãy rụng. Thậm chí chuối còn giúp trị gàu và giảm nấm ngứa trên da đầu.

(Nguồn: WellorDie)

 

 

Từ khóa:   mẹo trị rụng tóc

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