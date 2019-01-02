Chưa già nhưng mí mắt đã sụp và xuất hiện quầng thâm đen xì, hãy thử ngay 7 mẹo đơn giản này

Để khắc phục vấn đề này, cũng như xóa mờ quầng thâm mắt xỉn màu, bạn có thể tham khảo 7 phương pháp đơn giản sau đây.

Sụp mí mắt làm ảnh hưởng lớn đến vẻ ngoài của phụ nữ, vấn đề này khiến nhan sắc trở nên già nua và có phần mệt mỏi. Ngoài ra, tình trạng này còn làm phiền đến tầm nhìn của mọi người.

Lòng trắng trứng có tác dụng làm săn chắc làn da nhờ đặc tính se khít. Hãy chắc chắn rằng da quanh mí mắt sạch và khô, sau đó, thoa một lượng nhỏ lòng trắng trứng lên rồi đợi cho đến khi khô. Tiếp đó, rửa sạch bằng nước mát. Bạn sẽ có thể thấy kết quả ngay lập tức.

Trà hoa cúc có đặc tính chống viêm giúp điều trị mí mắt chảy xệ hữu hiệu. Sau khi bạn tự pha trà hoa cúc, hãy làm nguội 2 túi trà và đặt chúng lên mắt trong 15 - 20 phút. Bạn có thể làm lạnh túi trà trước để tạo cảm giác mát, dễ chịu.

3. Đá lạnh

Mát xa bằng đá lạnh là phương pháp làm căng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước đá làm co mạch máu, giảm bớt sự chảy xệ của mí mắt cực kỳ nhanh chóng. Bạn chỉ cần dùng đá viên mát xa quanh mí mắt và nhận thấy hiệu quả trong một thời gian rất ngắn.

4. Ăn nho

Nho chứa các yếu tố ngăn ngừa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Vì vậy, hãy thêm chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày để khiến làn da tổng thể tươi trẻ hơn.

Nho rất giàu chất chống oxy hóa giúp hạn chế các tình trạng lão hóa như nếp nhăn, quầng thâm, sụp mí mắt - Ảnh: Internet

5. Dưa leo

Dưa leo là một trong những nguyên liệu chăm sóc vùng da quanh mắt quen thuộc - Ảnh: Internet

Đây là phương thuốc rất nổi tiếng và thực sự mang đến hiệu quả. Dưa leo rất giàu axit caffeic và axit ascorbic làm giảm viêm, săn chắc da. Chỉ cần đặt 2 lát dưa leo ướp lạnh lên mắt, thư giãn trong 15 - 20 phút và tận hưởng làn da tươi mới, sáng mịn.

6. Tập thể dục

Các bài tập phù hợp sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng sụp mí mắt - Ảnh: Brightside

Đây là bài tập tăng cường mí mắt hữu hiệu. Nhắm mắt và đặt ngón tay trỏ lên mỗi mí mắt. Nâng khuỷu tay lên. Đếm đến 5, mỗi số đếm nhẹ nhàng áp dụng một áp lực lên mí mắt. Khi đếm đến 5, hãy cố gắng mở mắt với một chút lực. Lặp lại 10 lần mỗi khi tập. Bạn có thể tập thường xuyên mỗi ngày.

7. Ngủ ngon

Thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc là nguyên nhân hình thành nếp nhăn, sụp mí và quầng thâm mắt - Ảnh: Internet

Nếu không ngủ đủ giấc, bạn sẽ bị căng thẳng và mắt sẽ rất mệt mỏi. Điều này sẽ làm tăng độ võng mạc. Để tránh các vấn đề này, bạn phải đi ngủ sớm hơn và ngủ đủ 7 đến 8 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Áp dụng ngay 7 phương pháp tự nhiên của Brightside, tình trạng sụp mí mắt sẽ giảm hẳn, quầng thâm đen xỉn sẽ không còn sau thời gian ngắn.