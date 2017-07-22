Chịu khó uống 3 viên nhỏ này mỗi ngày, bụng ngấn mỡ tan biến, da trắng mịn bất ngờ

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/07/2017 17:40

Vẫn là tinh bột nghệ, nhưng nếu bạn dùng theo công thức dưới đây thì không những giúp đánh bay mỡ thừa quanh bụng mà còn khiến da trắng mịn không tì vết.

Bột nghệ là một vị thuốc trong Đông y với khả năng chữa trị các vấn đề về dạ dày và đường tiêu hóa. Ngoài ra, loại bột này còn có tác dụng làm đẹp bất ngờ, vừa giúp giảm mỡ thừa lại dưỡng da trắng mịn.  

Với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào, bột nghệ giúp đánh bay lớp da sạm, thâm nám một cách nhanh chóng. Đồng thời, axit tự nhiên chứa trong loại củ này có tính kháng khuẩn, chống viêm, từ đó giúp điều trị các nốt mụn vô cùng hiệu quả.

Hơn nữa, tinh bột nghệ còn có tác dụng đốt cháy lượng mỡ thừa quanh bụng vô cùng nhanh chóng, từ đó giúp bạn sở hữu vòng eo phẳng lỳ đáng mơ ước.

bột nghệ ngâm mật ong
Bột nghệ được xem là "thần dược" trong việc chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ - Ảnh: Internet

Với vô số công dụng trên, bạn hãy nhanh tay thực hiện viên uống bột nghệ ngay tại nhà để sở hữu làn da và vòng eo như mong muốn.

Nguyên liệu cần có:

- 500gr bột nghệ vàng

- 250ml mật ong hữu cơ

- 150ml dầu dừa nguyên chất

- 1 lọ thủy tinh có nắp đậy

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, bạn cho số bột nghệ đã chuẩn bị vào chiếc bát lớn. Tiếp theo, cho dầu dừa và mật ong vào bát, dùng muỗng khuấy đều tay đến khi các thành phần hòa lẫn vào nhau. 

bột nghệ ngâm mật ong
Uống bột nghệ trước bữa ăn chính giúp giảm lượng calo, chất béo trong thức ăn - Ảnh: Internet

Sau đó, vệ sinh tay thật sạch rồi vò hỗn hợp vừa hoàn thành thành các viên tròn to bằng đầu ngón tay trỏ. Đợi các viên bột nghệ hơi khô thì xếp vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp rồi bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp. 

bột nghệ ngâm mật ong
Uống nghệ mật ong không chỉ giúp giảm mỡ thừa mà còn tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh: Internet

* Lưu ý: Nếu bột nghệ quá ướt bạn nên đặt vào lò vi sóng sấy khô khoảng 2 phút. 

Cách sử dụng:

Với phương pháp làm đẹp từ bột nghệ này, bạn nên uống 2 – 3 viên mỗi ngày, tốt nhất là trước 3 bữa ăn chính từ 15 – 20 phút. Kiên trì áp dụng trong vòng 2 tuần, sự thay đổi về làn da lẫn vòng eo sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

* Lưu ý khi sử dụng:

- Trong suốt quá trình áp dụng liệu trình làm đẹp này, đừng nên vì muốn giảm mỡ thừa nhanh mà nhịn ăn gây hại đến sức khỏe

Từ khóa:   uống viên nghệ mật ong giúp giảm mỡ bụng uống viên nghệ mật ong giúp dưỡng trắng da cách làm viên nghệ mật ong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 59 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 59 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ