Chịu khó uống 3 viên nhỏ này mỗi ngày, bụng ngấn mỡ tan biến, da trắng mịn bất ngờ

Với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào, bột nghệ giúp đánh bay lớp da sạm, thâm nám một cách nhanh chóng. Đồng thời, axit tự nhiên chứa trong loại củ này có tính kháng khuẩn, chống viêm, từ đó giúp điều trị các nốt mụn vô cùng hiệu quả.

Bột nghệ là một vị thuốc trong Đông y với khả năng chữa trị các vấn đề về dạ dày và đường tiêu hóa. Ngoài ra, loại bột này còn có tác dụng làm đẹp bất ngờ, vừa giúp giảm mỡ thừa lại dưỡng da trắng mịn.

Hơn nữa, tinh bột nghệ còn có tác dụng đốt cháy lượng mỡ thừa quanh bụng vô cùng nhanh chóng, từ đó giúp bạn sở hữu vòng eo phẳng lỳ đáng mơ ước.

Với vô số công dụng trên, bạn hãy nhanh tay thực hiện viên uống bột nghệ ngay tại nhà để sở hữu làn da và vòng eo như mong muốn.

Nguyên liệu cần có:

- 500gr bột nghệ vàng

- 250ml mật ong hữu cơ

- 150ml dầu dừa nguyên chất

- 1 lọ thủy tinh có nắp đậy

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn cho số bột nghệ đã chuẩn bị vào chiếc bát lớn. Tiếp theo, cho dầu dừa và mật ong vào bát, dùng muỗng khuấy đều tay đến khi các thành phần hòa lẫn vào nhau.

Sau đó, vệ sinh tay thật sạch rồi vò hỗn hợp vừa hoàn thành thành các viên tròn to bằng đầu ngón tay trỏ. Đợi các viên bột nghệ hơi khô thì xếp vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp rồi bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

* Lưu ý: Nếu bột nghệ quá ướt bạn nên đặt vào lò vi sóng sấy khô khoảng 2 phút.

Cách sử dụng:

Với phương pháp làm đẹp từ bột nghệ này, bạn nên uống 2 – 3 viên mỗi ngày, tốt nhất là trước 3 bữa ăn chính từ 15 – 20 phút. Kiên trì áp dụng trong vòng 2 tuần, sự thay đổi về làn da lẫn vòng eo sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

* Lưu ý khi sử dụng:

- Trong suốt quá trình áp dụng liệu trình làm đẹp này, đừng nên vì muốn giảm mỡ thừa nhanh mà nhịn ăn gây hại đến sức khỏe.