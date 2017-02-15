Chà thứ này 5 phút, răng ố vàng thâm niên cũng trở nên trắng bóng khỏi cần nha sỹ

Hàm răng ố vàng sẽ không còn làm bạn cảm thấy tự ti nữa nếu biết công thức sau.

Với hàm răng trắng bóng, bạn sẽ tự tin mỉm cười với mọi người từ đó tăng khả năng giao tiếp và mọi công việc cũng thuận lợi hơn. Thế nhưng mỗi ngày có rất nhiều yếu tố khiến răng của chúng ta bị ố vàng đi như uống trà uống trà, cafe, ô nhiễm nước, chăm sóc răng không đúng cách. Ngoài ra, những ai thường dùng kháng sinh ngày nhỏ, hoặc men răng yếu thì màu răng cũng sẽ không giữ được vẻ trắng bóng.

Bạn có thể đến nha sỹ để tẩy trắng răng. Tuy nhiên đây lại là ác mộng của không ít người vì vừa cảm thấy sợ hãi, vừa thấy lo lắng chuyện tốn kém tiền bạc. Thay vào đó, bạn có thể làm trắng răng tại nhà bằng 2 nguyên liệu cực kỳ quen thuộc là quả dâu tây và baking soda.

Trong quả dâu chứa nhiều axit malic. Nó giúp tẩy trắng men răng tự nhiên mà không làm mòn men răng hay gây ra cảm giác ê buốt. Kết hợp dâu với baking soda là cách giúp bạn phục hồi màu răng nhanh chóng mà không tốn kém, đau đớn.

Thành phần:

- 2 quả dâu tây

- ½ thìa baking soda

- Bát trộn

- Bàn chải

Hướng dẫn:

B1: Dâu tây mua về rửa sạch, bỏ cuống và cắt nhỏ

B2: Nghiền dâu nát hoặc dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó, thêm baking soda vào dâu tỷ lệ 1:1 trộn đều

B3: Nhúng bàn chải vào hỗn hợp rồi chải răng bình thường

B4: Chải kỹ trong 3-5 phút rồi súc miệng thật sạch

Mỗi tuần bạn chỉ cần chải răng theo cách trên 2 lần, xen lẽ với việc đánh răng bằng kem như bình thường để răng trắng bóng sau vài lần sử dụng.

(Nguồn: Beauty Department)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-thu-nay-5-phut-rang-o-vang-tham-nien-cung-tro-nen-trang-bong-khoi-can-nha-sy-180134.html