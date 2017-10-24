Cần gì đến spa, làn da sẽ sáng mịn rạng rỡ nhờ mát xa những huyệt vị này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/10/2017 17:30

Các mẹo bấm huyệt đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn có được làn da mịn màng trắng hồng khi thực hiện thường xuyên.

Nhiều chị em muộn phiền vì làn da xỉn màu, sạm nám gây ảnh hưởng đến vẻ ngoài. Dưới đây là các huyệt vị quan trọng tác động đến nội tiết, từ đó giúp làn da cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn. 

Huyệt Huyết hải

Huyệt này liên kết với lá lách, khi bạn bấm vào đây sẽ có cảm giác hơi đau nhẹ. Bấm huyệt Huyết hải có tác dụng bổ huyết, dưỡng gan từ đó giúp thải độc và nuôi dưỡng làn da ẩm mịn. Mát xa huyệt này mỗi ngày còn giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đáng kể tàn nhang nữa đấy.

Vị trí: Huyệt này nằm ở mặt trước phía trong đùi, từ xương bánh chè đầu gối đo lên khoảng 5 cm. Khi ấn vào huyệt có cảm giác hơi tê.

Cần gì đến spa, làn da sẽ sáng mịn rạng rỡ nhờ mát xa những huyệt vị này mỗi ngày - Ảnh 1
Vị trí huyệt Huyết hải - Ảnh minh họa: Internet

Cách bấm huyệt:  Dùng ngón tay cái hoặc ngón trỏ day bấm vào đúng huyệt vị, ấn 1-2 giây rồi thả lỏng 1 giây, lại tiếp tục bấm. Thực hiện trong khoảng 3 phút cho mỗi bên hoặc đến khi thấy hơi đau nhẹ ở vị trí huyệt vị thì dừng. Bạn nên bấm huyệt Huyết hải vào khoảng 9-11 giờ sáng vì đây là thời điểm lá lách hoạt động mạnh nhất.

Huyệt Khí hải

Huyệt Khí hải được xem là bể chứa nguyên khí của cơ thể. Chính vì thế ấn huyệt này thường xuyên sẽ giúp điều hòa khí huyết, bồi dưỡng nguyên khí bổ thận, thải độc từ đó giúp làn da mịn màng và se khít lỗ chân lông.

Vị trí: Vị trí của huyệt Khí hải là ở giữa bụng, cách rốn 1.5 thốn (chiều dài mỗi thốn bằng bề rộng 1 ngón tay).

Cần gì đến spa, làn da sẽ sáng mịn rạng rỡ nhờ mát xa những huyệt vị này mỗi ngày - Ảnh 2
Xoa huyệt Khí hải giúp thải độc - Ảnh minh họa: Internet

Cách bấm huyệt: Với huyệt Khí hải bạn hãy dùng lòng bàn tay xoa tròn theo chiều kim đồng hồ lên huyệt vị khoảng 50-100 lần, sau đó xoa ngược lại 50-100 lần nữa. Thực hành mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Huyệt Tam âm giao

Huyệt Tam âm giao là điểm gặp nhau giữa 3 đường kinh mạch của gan, lá lách, thận. Ấn huyệt này thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ chức năng tạo máu trong cơ thể từ đó giúp cung cấp đủ lượng máu lên da, giúp da dẻ hồng hào, mịn màng hơn. Mát xa huyệt Tam âm giao có thể giúp bạn duy trì sự trẻ trung, đẩy lùi lão hóa, làm chậm quá trình mãn kinh, duy trì vẻ trẻ trung quyến rũ cho chị em.

Vị trí: Huyệt nằm ở mặt trong của cổ chân, cách mắt cá trong khoảng 4 thốn.

Cần gì đến spa, làn da sẽ sáng mịn rạng rỡ nhờ mát xa những huyệt vị này mỗi ngày - Ảnh 3
Huyệt Tam âm giao có nhiều tác dụng với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đặt ngón cái lên huyệt Tam âm giao rồi day nhẹ trong khoảng 6 giây, sau đó ngừng 2 giây. Lặp lại quy trình này trong khoảng vài phút. Thực hiện ở cả hai bên chân.

Chỉ cần duy trì thực hiện phương pháp bấm huyệt trên khoảng 1 tháng, làn da và sức khỏe của chị em sẽ có cải thiện rõ rệt đấy.

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