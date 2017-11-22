Để nhanh chóng giúp chị em thoát khỏi tình trạng bị các mảng gàu “đeo bám” và tóc gãy rụng “liên miên”, bạn hãy áp dụng ngay tốp 4 cách trị gàu và rụng tóc sau đây nhé!

Theo một nghiên cứu khoa học, dầu cây chè có tính chất kháng khuẩn mạnh, có thể tiêu diệt vi khuẩn gây ra gàu và các mảng da chết trên đầu. Chỉ cần gội đầu với 5% dầu cây chè, sẽ giúp loại bỏ chè hiệu quả.

Mỗi khi gội đầu, bạn hãy trộn vào giọt dầu cây chè với lượng dầu gội vừa đủ, thoa đều lên da đầu và tóc. Sau đó gội sạch bằng nước. Tinh chất dầu chè không chỉ làm sạch gàu mà còn giúp tóc óng mượt, chắc khỏe hơn.

Cách trị gàu và rụng tóc bằng dầu oliu

Dầu oliu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tóc và da đầu. Chất chống oxy hóa và các loại vitamin A, E và polyphenol có thể làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường độ ẩm, vô hiệu quả các gốc tự do làm ảnh hưởng đến da đầu và tóc. Chính vì vậy, chỉ sau lần đầu tiên sử dụng oliu, bạn sẽ thấy gàu giảm rõ rệt, tóc cũng không còn hiện tượng xơ rối và gãy rụng.

Bạn hãy lấy lượng dầu oliu vừa đủ thoa đều lên tóc, thoa kỹ ở phần chân tóc để làm sạch gàu, đồng thời, giúp tóc khỏe mạnh hơn. Ủ khoảng 20 phút, sau đó gội sạch bằng dầu gội đầu và nước mát như thông thường.

Cách trị gàu và rụng tóc bằng dầu dừa

Dầu dừa chứa Vitamin E, vitamin K và các khoáng chất như sắt, canxi... bổ sung dưỡng chất cho da đầu và tóc thêm khỏe mạnh. Cùng các loại acid béo như betain, ethanolamid, ethoxylat, ester, polysorbat, monoglycerid và polyol ester, cung cấp độ ẩm cần thiết, để da đầu không bị khô, bong tróc hình thành gàu, đồng thời cân bằng độ pH, để ngăn ngừa gàu trở lại.

Bạn hãy lấy lượng dầu dừa vừa đủ thoa lên da đầu, ủ khoảng 20 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách trị gàu và rụng tóc bằng giấm táo

Giấm táo chứa lượng axit tự nhiên lớn, nhanh chóng làm sạch các mảng bám trên da đầu, đặc biệt là các mảng gàu. Đồng thời, giúp cân bằng độ ẩm, độ pH, ngăn cản vi khuẩn hoạt động, ngăn ngừa gàu hiệu quả.

Để tăng hiệu quả điều trị, bạn hãy trộn chung dầu dừa với chanh. Chanh có chứa lượng axit Citric tự nhiên và vitamin C dồi dào, triệt tiêu các mảng gàu nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

1 quả chanh.

2 thìa giấm táo.

Cách thực hiện:

Cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt rồi trộn chung với 2 thìa giấm táo.

Sau khi làm ướt tóc bạn hãy thoa đều lên trên tóc và da đầu.

Ủ khoảng 20 phút sau đó gội sạch bằng dầu gội đầu như bình thường.

Thực hiện 2-3 lần/tuần để thấy ngay hiệu quả cải thiện sau vài lần áp dụng.

Cách trị gàu và rụng tóc bằng bia

Bia có nhiều dưỡng chất tốt cho da đầu và tóc. Được lên men từ lúa mỳ, bia chứa lượng cồn có khả năng kháng khuẩn cao triệt tiêu vi khuẩn gây gàu hiệu quả.

Để có được hiệu quả tốt nhất, bạn hãy gội đầu bằng bia thường xuyên. Theo đó, chỉ sau lần đầu tiên áp dụng, bạn sẽ thấy lượng gàu giảm rõ rệt, tóc mềm mượt hơn. Thực hiện khoảng 3 lần/tuần là tốt nhất.

Chúc các bạn thực hiện thành công!