Cách tẩy sơn gel đơn giản tại nhà không làm hư hại móng

Với khả năng giữ màu và bóng vượt trội mà sơn gel được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng, nhưng khi bộ móng gel đã bong tróc, việc tẩy móng sơn gel tại nhà lại trở nên khó khăn và phiền phức. Vậy làm cách nào để tẩy sơn gel nhanh mà không làm hư hại móng? Bài viết này sẽ giúp bạn một số cách tẩy sơn gel tại nhà đơn giản, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Phụ nữ luôn muốn mình đẹp hoàn hảo từ tóc đến từng ngón tay, ngón chân, do vậy mà không có lý do gì họ lại bỏ qua những xu hướng làm móng đẹp nhất giúp cho đôi bàn tay thêm phần thu hút. Không giống như sơn thường, sơn móng gel khá khó tẩy và phải biết cách mới có thể tẩy được, tuy nhiên chính bởi lẽ đó mà sơn gel lại khá bền và duy trì được độ bóng hoàn hảo từ 2-3 tuần.

Sơn gel khá đẹp và bền nhưng cách tẩy lại khó và tốn thời gian - Ảnh: Internet

Cách tẩy sơn móng tay gel

1. Dùng dũa để tẩy móng sơn gel

Một trong những cách cực kỳ dễ làm và không cần đụng tới hóa chất đó là sử dụng dũa để mài đi lớp sơn gel trên móng. Bạn nên dùng loại dũa mềm và lớn, mài lên bề mặt lớp sơn gel, sau đó rửa tay thật sạch với nước ấm và thoa kem dưỡng da.

Dùng dũa để loại bỏ lớp sơn móng gel là phương pháp đơn giản không cần dùng hóa chất - Ảnh: Internet

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2. Tẩy móng gel với giấy bạc

Cách làm này sẽ cần phải sử dụng đến nước tẩy móng tay và một vài miếng bông tẩy trang cắt nhỏ. Sẽ chỉ mất khoảng 10-15 phút, lớp sơn gel sẽ được loại bỏ hoàn toàn và sạch sẽ. Cách làm này có ưu điểm là thời gian thực hiện nhanh và không cần dùng nhiều lực tác động lên bề mặt móng như cách dũa bên trên.

Cách làm:

- Cắt nhỏ các miếng bông tẩy trang thành các miếng có kích thước to hơn móng tay của bạn một chút để chúng có thể trùm ra toàn bộ bề mặt móng và phần da xung quanh

- Dũa sơ bề mặt móng để phá đi lớp gel bóng, tạo độ nhám cho móng tay

- Thoa kem dưỡng da tay lên phần da xung quanh móng tay

- Thấm đẫm các miếng bông đã chuẩn bị, sau đó đắp lên móng tay và quấn chặt cố định bằng 1 lớp giấy bạc bên ngoài

- Sau 10-15 phút, bạn tháo giấy bạc ra và dùng que đẩy nhẹ nhàng, lớp sơn gel sẽ tự tróc ra

Tẩy móng gel với giấy bạc không làm hư hại hay gãy móng - Ảnh: Internet

3. Ngâm tay với nước tẩy móng tay

Phương pháp này tương tự với cách ủ móng gel với giấy bạc để tẩy, tuy nhiên bạn sẽ không cần dùng tới giấy bạc mà vẫn có thể tháo gel với thời gian tương đương.

Cách làm:

- Đặt 1 tô nước tẩy móng tay vào trong 1 tô lớn nước ấm

- Dũa sơ bề mặt móng gel, sau đó ngâm tay trong tô nước tẩy móng đã chuẩn bị khoảng 10-15 phút

- Dùng que đẩy nhẹ để tróc lớp sơn gel ra, nếu sơn gel vẫn không tự bong ra dễ dàng thì bạn nên tiếp tục ngâm tay thêm một lúc nữa cho đến khi tẩy được móng tay.

Với bất kỳ cách làm nào, bạn cũng nên rửa sạch tay với xà phòng sau đó rồi thoa kem dưỡng ẩm và dưỡng móng để tránh các đầu móng tay bị khô hoặc nứt gãy móng.