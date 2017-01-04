Cách nấu nước nha đam giòn ngon, không bị nhớt đắng, ăn vài thìa mỗi ngày là da mướt mịn gấp trăm lần thoa kem

Không cần phải tốn kém để có thể "biến làn" da thô sạm nhiều khuyết điểm trở nên đẹp hoàn hảo hơn nhờ bí quyết dưới đây.

Để có làn da đẹp không chỉ bôi kem và đắp mặt nạ bên ngoài là đủ, bạn cần phải cung cấp dưỡng chất từ sâu bên trong để các tế bào có thể hấp thụ dưỡng chất một cách tối đa.

Nha đam chứa rất nhiều vitamin A, E, C, B1, kẽm, canxi,… có tác dụng tái tạo da, tổng hợp collagen, tăng độ đàn hồi, giúp bạn có được làn da căng khỏe, chống lão hóa tuyệt vời. Nhờ đó, nha đam được coi là “thần dược” làm đẹp tự nhiên, an toàn trong nhiều quá trình chăm sóc da tại nhà cũng như Spa nổi tiếng.

Cùng thực hiện ngay công thức đơn giản dưới đây.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Nha đam

+ Đường phèn

- Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn chuẩn bị 3 lá nha đam to, đem rửa sạch để loại bỏ hết lớp bụi bẩn, đất cát bám bên ngoài.

Bước 2: Cắt 2 viền gai bên cạnh, gọt hết vỏ xanh, khía thịt nha đam thành hình hạt lựu rồi lấy thìa múc ra sẽ dễ dàng hơn và không bị bỏ phí.

Bước 3: Ngâm thịt nha đam với nước muối khoảng 20 phút rồi vớt ra rửa lại 1 lần nữa để làm sạch nhựa vàng gây ngứa và nhớt.

Bước 4: Xay sơ qua thịt nha đam sao cho chúng vẫn còn lợn cợn.

Bước 5: Đun sôi 1 chút đường phèn với 1 lít nước (đường phèn sẽ ngọt thanh và ngon hơn đường cát).

Bước 6: Tiếp theo, bạn đổ nha đam vào đun sôi 1 lần nữa thì tắt bếp. Đợi nguội rồi cho vào lọ có nắp, bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

- Lời khuyên:

+ Uống nước này trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút.

+ Ngoài cách nấu chín, bạn có thể ăn trực tiếp hoặc trộn thịt nha đam sống cùng sữa chua cũng đem lại hiệu quả tuyệt vời.

- Công dụng:

Không chỉ giúp da được “hồi sinh” trở nên sáng khỏe, trắng hồng, ức chế sản sinh sắc tố melanin gây nám và tàn nhang, làm chậm quá trình lão hóa mà nước uống này còn giúp điều trị loét dạ dày, bệnh tiểu đường, sỏi niệu, xơ gan,…

Xem thêm: cách ngăn ngừa táo bón, mẹ sinh con trong nhà vệ sinh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-nau-nuoc-nha-dam-gion-ngon-khong-bi-nhot-dang-an-vai-thia-moi-ngay-la-da-muot-min-gap-tram-lan-thoa-kem-170037.html