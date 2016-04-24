Cách loại bỏ lông nách không cần nhíp bằng mật ong

Hãy thay đổi cách tẩy lông. Wax là một phương pháp làm sạch lông nách được nhiều phụ nữ phương Tây ưa chuộng vì tính an toàn, làm sạch lỗ chân lông và gốc lông. Bạn hoàn toàn có thể tự làm wax lông tại nhà với 3 nguyên liệu cực quen thuộc là mật ong, đường, chanh và nước lọc.

Mùa hè đã đến, đây là lúc nhiều cô gái muốn dọn dẹp sạch sẽ vùng da dưới cánh tay để mặc áo 2 dây quyến rũ. Tuy nhiên với các phương pháp loại bỏ lông truyền thống như cạo, nhổ, lỗ chân lông sẽ bị to và thô, gây tổn thương da và hậu quả là da trở nên thâm đen, làm bạn mất tự tin khi mặc đồ ngắn.

- 1 chén đường cát

- Nước cốt nửa quả chanh

- Miếng vải cũ cắt vừa với vùng bạn muốn wax

Cách làm:

Trộn ba thành phần chính trong 1 cái nồi nhỏ. Tiếp theo, đun nguyên liệu lên bếp lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều liên tục cho đến khi đường tan hết. Bạn có thể dùng lòt? vi sóng để quay, nhưng nhờ lấy ra khuấy sau mỗi 20 giây vi sóng.

Để hỗn hợp nguội, kiểm tra độ đặc của hỗn hợp, hỗn hợp chuẩn cần có độ dẻo như mạch nha, để lên da không bị chảy nước, nhưng cũng không cứng như kẹo.

Nếu hỗn hợp quá lỏng, bạn thêm vào 1 muỗng đường và đun cách thủy tiếp.

Lấy 1 cái que, phết phần sáp vừa làm lên vùng lông nách, đặt miếng vải lên nách, miết nhẹ và giật ngược chiều lông mọc thật nhanh. Phần sáp còn dư bạn có thể để trong tủ lạnh, khi cần dùng lấy ra hâm lại cho ấm và tiếp tục sử dụng.