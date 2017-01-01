Cách làm trắng răng tại nhà sau 2 phút với một miếng giấy bạc

Tuy nhiên, những sản phẩm này ngoài công dụng làm trắng răng, lại chứa khá nhiều hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chúng ta chẳng may nuốt phải. Thay vì thế, bạn có thể tự làm hỗn hợp tẩy răng cho mình ngay tại nhà rất an toàn và dễ sử dụng.

Một nụ cười đẹp có thể đem đến cho bạn sự tự tin cũng như nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Hầu hết mọi người hiểu được thực tế này, và nó có thể là lý do gần như 100 phần trăm số người được khảo sát cho rằng nếu có hàm răng đẹp, cuộc sống của họ sẽ bớt khó khăn. Vì vậy, các nhà sản xuất mỹ phẩm cũng không ngừng đưa ra các sản phẩm chăm sóc răng miệng trên thị trường.

Làm trắng răng tại nhà có an toàn hay không?

Baking Soda hoạt động như một chất kiềm trung hòa axit. Nó sẽ kết hợp với dầu dừa, chứa chất sát trùng để tạo ra một hỗn hợp kem đánh răng ngay tại nhà.

Nguyên liệu thứ ba trong công thức này là oxy già, nó là thành phần tẩy trắng nhẹ nhàng nhưng khá hiệu quả, không gây hại men răng. Qua nhiều năm ăn uống, một lượng nhỏ các chất trong thực phẩm sẽ ngấm vào men răng và làm men răng ố vàng. Oxy già sẽ giúp đi vào lớp men nhẹ xốp và tẩy trắng nó.

Công thức 1

Oxy già và Baking Soda

Công thức này có 2 thành phần oxy già và và baking soda. Baking soda khi kết hợp với nước, giúp làm giảm các vết bẩn bằng cách phá vỡ các phân tử của các thành phần thức ăn bám trên men răng của bạn. Sau đó, khi bạn chải răng, oxy già sẽ đóng vai trò làm trắng trong quá trình này.

Cách làm:

① Đơn giản chỉ cần kết hợp 2 nguyên liệu lại với nhau để tạo ra một loại kem đánh răng như bình thường. Bạn nên pha theo tỷ lệ 2-1, hai thìa oxy già với một thìa baking soda.

② Bôi hỗn hợp lên bàn chải và bắt đầu đánh toàn bộ khoang miệng. Để yên trên răng 1 phút trước khi súc miệng sạch.

Lưu ý:

Khi đánh răng với hỗn hợp này bạn phải súc miệng thật kỹ để loại bỏ hết oxy già và baking soda còn sót lại. Không sử dụng nhiều hơn hai hoặc ba lần một tuần. Nếu dùng quá nhiều, răng sẽ trở nên nhạy cảm hơn và làm tổn thương men răng.

Công thức 2

Nguyên liệu:

- 2 miếng nhôm (loại dùng nướng thực phẩm)

- Kem đánh răng

- 1 muỗng cà phê muối

- 1 muỗng cà phê baking soda

- 1 muỗng cà phê nước (hoặc oxy già tùy chọn)

Cách làm:

① Trong một cái chén, cho 1 muỗng cà phê baking soda, muối và kem đánh răng trộn với nhau.

② Thêm một muỗng cà phê nước (hoặc oxy già tùy chọn) vào và tiếp tục trộn.

③ Thoa hỗn hợp lên răng 1 lớp dày.

④ Che phủ răng bằng lá nhôm, để trong khoảng 30 phút sau đó súc miệng cho sạch.

Với cách này, bạn chỉ nên làm 1 tuần 1 lần để đảm bảo răng luôn trắng bóng và không hại men răng.

(Nguồn: Beautytips4her)