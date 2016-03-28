Cách ăn mặc dự tiệc cưới cực sành điệu khiến người khác phải ngước nhìn

Những lời khuyên từ các chuyên gia thời trang sẽ giúp bạn có thể trở thành vị khách mời duyên dáng, chừng mực nhưng vẫn toát lên nét cá tính trong tiệc cưới.

Một quy tắc cổ điển nhất trong mọi tiệc cưới đó là màu trắng thường chỉ dành cho cô dâu. Bởi vậy, trừ khi bạn biết chắc chắn rằng cô dâu chọn váy cưới màu thì mới nên mặc màu trắng.

Không hiếm các cô gái vô tình biến mình thành “kẻ phá rối đám cưới ” khi diện trang phục trơn màu trắng, nhất là váy trắng dài chấm đất khi tới dự tiệc cưới.

Lưu tâm đến “yêu cầu trang phục”

Một số đám cưới sang trọng thường có ghi kèm yêu cầu trang phục trong thiệp mời. Chẳng hạn như yêu cầu mặc veston hoặc cài nơ…để đám cưới có điểm nhấn và sự đồng đều. Do đó, tốt nhất là bạn nên tuân theo để làm vui lòng chủ nhân của bữa tiệc.

Ngoài ra, kể cả trong thiệp mời không có yêu cầu trang phục thì bạn cũng nên quan tâm đến địa điểm tổ chức tiệc mừng để chọn được trang phục sao cho phù hợp nhất. Chẳng hạn như với đám cưới bên bờ biển, bạn nên chọn trang phục nhẹ nhàng, bay bổng, lãng mạn như váy voan ngắn và có thể đi giày bệt để dễ di chuyển.

Chọn trang phục không bao giờ lỗi mốt

Những trang phục có kiểu dáng đơn giản, không phá cách, cổ điển và lịch thiệp như váy liền, dáng chữ A, có chiều dài ngang hoặc quá đầu gối một chút là sự lựa chọn tuy không mới lạ nhưng an toàn trong mọi tiệc cưới.

Và điều quan trọng nhất là, với những trang phục chẳng bao giờ lỗi mốt thì sau nhiều năm, khi nhìn lại vào bức ảnh có mình dự tiệc cưới trong quá khứ, bạn vẫn thấy mình thật thời trang và không bị lạc điệu so với hiện tại.

Trang sức phù hợp

Đối với các tiệc cưới được tổ chức vào buổi tối thì bạn có thể dùng những phụ kiện lấp lánh, bản to…Tuy nhiên, với những tiệc cưới được tổ chức vào ban ngày thì các món trang sức quá cầu kỳ, rườm rà sẽ phản tác dụng.

Hạn chế mặc áo đen và đỏ

Đen và đỏ là hai màu sắc cần hạn chế khi mặc trong tiệc cưới. Màu đen tuy lịch sự nhưng nó có thể tạo vẻ buồn bã và u ám cho đám cưới. Trong khi đó, màu đỏ thì bị xem là quá nổi bật và có thể khiến khách mời làm lu mờ cô dâu.

Quy tắc phối cùng màu

Theo những quy tắc trang phục khách mời tới dự đám cưới thông thường thì bạn nên phối túi và giày đồng màu. Tuy nhiên, quy tắc này được đưa ra từ rất lâu và bạn không nhất thiết phải cứng nhắc tuân theo nó.

Bạn cũng không cần quá chú trọngt? việc phối đồ cùng màu bởi nó có thể lỗi mốt theo thời gian. Điều quan trọng nên được lưu tâm đó là màu sắc trang phục nên hài hòa với nhau và không cần đồng màu.

Dùng ví cầm tay

Chiếc ví cầm tay nhỏ xinh xắn và gọn gàng luôn là món đồ cần thiết cho các chị em khi tham dự tiệc cưới trang trọng và có đông người.

Không làm lu mờ cô dâu

Một quy tắc cơ bản nữa đối với mọi tiệc cưới mà bạn phải áp dụng đó là khách mời không nên ăn mặc nổi bật áp đảo cô dâu. Người phương Tây thường tuân thủ theo nguyên tắc này khá chặt chẽ. Các khách mời có thể mặc đầm dài nhưng hiếm khi người ta chọn kiểu dài chấm đất, dáng xòe lộng lẫy và nhất là váy dạ hội màu trắng.