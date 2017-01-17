Bôi thứ này trước khi sơn, màu móng bền vài tuần vẫn không bị bong tróc tí nào

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/01/2017 15:30

Đây là bí quyết giúp giữ màu móng của bạn luôn bền đẹp và không bị bong tróc.

1. Dùng giấm

Để màu móng tay bền màu, bạn hãy lấy một cái tăm bông, nhúng vào giấm trắng đặc và bôi lên móng tay trước khi quet lớp sơn lót đầu tiên. Bạn nên chờ giấm khô rồi mới sơn để màu móng không bị pha loãng bởi giấm. 

Lý do ở đây là giấm sẽ loại bỏ những dầu thừa trên móng tay hoặc các bụi bẩn, tạo thành một lớp giữa móng và sơn, khiến sơn bền màu hơn rất nhiều. 

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2. Hãy để tay khô hoàn toàn trước khi sơn

Thông thường trước khi làm móng, bạn sẽ phải ngâm tay trong nước để móng mềm và dễ cắt. Tuy nhiên đến giai đoạn sơn, hãy đảm bảo rằng tay đã khô hàn toàn. Nước còn đọng lại trên móng sẽ làm lớp sơn trôi đi dễ dàng và khó giữ màu đẹp chỉ sau 1 thời gian ngắn.

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3. Tránh sơn lên phần da

Khi sơn móng, bạn nên sơn cẩn thận và tránh lem vào phần da vì nó sẽ làm cho lớp sơn dễ bong tróc. Sơn móng tay không thể bám tốt vào da như nó bám trên móng. Vì vậy để màu món bền lâu, bạn nên dùng axetone tẩy sạch phần sơn lem sau khi sơn toản bộ móng. 

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4. Luôn dùng sơn lót

Sơn lót được tạo ra vừa để bảo vệ móng vừa giúp móng chắc khỏe, cứng cáp hơn đồng thời giúp màu sơn bền vững. Vì vậy, đừng lười và bỏ qua công đoạn sơn lót.

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6. Sơn 2 lớp thay vì 1 lớp

Sau khi đánh sơn lót, hãy đánh 2 lớp sơn màu. Chờ lớp thứ nhất khô trước khi sơn lớp thứ hai. Đây cũng là cách giúp bạn có lớp sơn bền màu hơn. Nên chú ý sơn kỹ phần đầu móng vì đây là vị trí dễ bị bong tróc nhất do các hoạt động của tay như đánh máy, nhắn tin, bấm điện thoại... 

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6. Không lắc lọ sơn, mà hãy lăn đều nó trong lòng bàn tay

Lắc lọ sơn khiến cho sơn bị nổi bọt bong bóng, khi sơn sẽ không đẹp đồng thời mau bị tróc. Thay vào đó, để sơn đều màu, bạn chỉ cần để giữa 2 bàn tay sau đó lăn đi lăn lại nhiều lần.

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7. Tránh rửa tay bằng xà phòng tẩy mạnh

Rửa tay bằng xà phòng tẩy mạnh vừa khiến da tay bị khô vừa làm màu móng bị bong tróc. Do đó bạn hãy chọn cho mình một loại nước rửa tay có độ PH trung tính, không chứa quá nhiều kiềm.

(Nguồn: Beuatytips4her)

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