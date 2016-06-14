Bí quyết giúp vòng eo 75cm xuống còn 59cm chỉ trong 3 tháng của bà mẹ 2 con

Chị Ngọc chia sẻ, khi mang bầu Tôm – Tép (tên ở nhà của hai con chị), nhờ tham khảo cách ăn uống khoa học con khỏe mạnh mà mẹ không tăng cân nhiều nên lúc lên bàn đẻ, chị tăng tổng cộng 15kg.

Chị Phạm Huyền Bảo Ngọc (26 tuổi, trú tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) là mẹ của hai bé sinh đôi hơn một tuổi. Hiện tại, chị nặng 50kg, vòng eo 59cm.

Trộm vía chỉ tăng vào con nên đẻ xong một tháng, chị còn 55kg. Nhưng cũng chính vì dồn hết vào con nên bụng rất to, sinh xong, da bụng nhăn nhúm, bèo nhèo như quả bóng xịt hơi, dù khi mang bầu chị thường xuyên thoa kem chống rạn. Hơn nữa, da bụng còn thâm đen, rất xấu xí. Mặt chị cũng bị nổi mụn do phải thường xuyên thức đêm để chăm con.

Tháng đầu sau sinh, chị Ngọc rất bận vì phải chăm hai bé nên chỉ đắp mặt nạ tinh bột nghệ được 2 lần/tuần và hàng ngày massage bụng bằng rượu gừng nghệ 20 phút, vẫn tiếp tục thoa dầu trị rạn. Do đẻ mổ nên chị không dùng gen bụng ngay vì phải để lỏng bụng cho dịch sản ra hết.

Sang tháng thứ 2, do đều đặn đắp mặt nạ tinh bột nghệ nên da mặt chị sáng lên đáng kể và bụng cũng đỡ thâm hơn, tuy vậy vòng eo vẫn là 75cm. Thời điểm này, chị Ngọc mới bắt đầu kết hợp quấn nóng.

Cách làm như sau: Sau khi masage bụng 20 phút xong thì lấy nilon bọc thực phẩm quấn chặt vừa phải 2-3 vòng rồi quấn đai nóng từ 45 phút đến một tiếng. “Mỗi ngày tôi chỉ làm một lần thôi vì bận con không có thời gian. Thấy có mẹ còn chịu khó làm 2 lần/ngày. Vậy mà khi 2 bé được gần 3 tháng, tôi đã giảm đc 8cm vòng eo”, chị Ngọc chia sẻ.

Thừa thắng xông lên, lúc con được 3 tháng, chị quấn thêm cả gen nịt bụng bằng thảo dược để tăng hiệu quả: “Gen này cứ chịu khó đeo cả ngày hoặc đến lúc đi ngủ thì tháo ra”. Đến khi hai con được 6 tháng, vòng eo của chị Ngọc đạt tới con số hơn cả mong đợi: 59 cm. (Trước khi có bầu, vòng eo của chị là 61 cm)

Chị Ngọc và chồng cùng các con trong dịp sinh nhật 1 tuổi. Vòng eo của chị lúc này là 59 cm (Ảnh:NVCC)

Da mặt chị cũng hết sạch mụn, trắng mịn. Mặt nạ tinh bột nghệ + mật ong + sữa chua không đường theo tỉ lệ 2:2:1 (đo bằng thìa con của bé ăn dặm), đắp 3 lần/tuần.

Nhờ đều đặn đắp mặt tinh bột nghệ, da mặt chị hết mịn, trắng mịn (Ảnh: NVCC)

Về rượu gừng nghệ để massage bụng, chị Ngọc làm trước khi sinh khoảng ba tháng. Cách làm như sau: ngâm vào 1 hũ gồm cả gừng và nghệ tươi, tốt nhất là tươi. Gừng, nghệ mua loại già (của Việt Nam) về rửa sạch, cạo qua vỏ bẩn bên ngoài (nghệ có thể gọt, gừng thì không nên gọt), rồi giã bằng cối, ngâm với rượu nguyên chất (rượu nếp nấu càng tốt). Ngâm 2-3 tháng là dùng được.

Sinh hai bé, chị Ngọc ăn uống bình thường, miễn là đủ chất, đặc biệt uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh. Từ kinh nghiệm của bản thân, chị đưa lời khuyên: “Các mẹ cứ ăn, đừng kiêng khem quá nhé, vừa ăn uống điều độ vừa quấn nóng đều đặn là vẫn có eo”.