Bí quyết để có nhan sắc mặn mà xinh đẹp của nữ doanh nhân thành đạt tuổi 30

Thế nhưng cũng chính trách nhiệm phải cân bằng những trái bóng quan trọng ấy mà người phụ nữ lại vô tình bỏ quên sự cân bằng của tâm hồn, quên cách chăm sóc bản thân và cả sức khỏe của mình. Trong khi đó, những sự cân bằng bé nhỏ ấy lại chính là nơi tạo nên nguồn năng lượng dồi dào, mang đến cho người phụ nữ sự năng động và sức sống.

Nếu bạn đang ở trong tình trạng như vậy, đừng quá bi quan và tuyệt vọng, hãy lắng nghe câu chuyện có thật của chị Nguyễn Trúc Phương, giám đốc kinh doanh và chuyên viên tư vấn của công ty Mỹ Phẩm Huyền Cò. Trước đây, chị là một nhân viên ngân hàng, không ý thức được về tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân mình. Sau đó, khi trở thành chuyên viên tư vấn mỹ phẩm, chị Trúc Phương đã dần thay đổi nhận thức, chị nói: “ Là phụ nữ phải độc lập và phải yêu bản thân mình, yêu bản thân mình mới biết yêu người khác được” và việc đầu tiên của chị là hô biến làn da của mình một cách kỳ diệu, từ tình trạng nám và tàn nhang, vừa mụn vừa thâm, vừa lỗ chân lông to vừa đen trở nên căng, mịn trắng trẻo. Từ sự thay đổi tuyệt vời đó, ngoại hình của chị cũng trở nên xinh đẹp hơn, cuộc sống trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

Chị Phương chia sẻ:

“Thời trẻ, mình luôn mải kiếm tiền và rong chơi mơ mộng, không bao giờ để ý đến da, đi nắng suốt ngày không bôi kem chống nắng. Thậm chí 2 năm mình không tẩy trang nổi 1 lần vì không ý thức được tầm quan trọng của việc này. Buổi tối, cho dù có trang điểm, mình chỉ biết lau mặt bằng khăn và tưởng thế là sạch, cũng chẳng dùng kem dưỡng đêm.

Rồi 1 ngày mặt mình sần sùi, sạm lại, tàn nhang có mà nám cũng có luôn, lâu lâu nổi cái mụn to đùng, đó là lúc mình quyết tâm "làm lại từ đầu".

Con đường biến làn da xấu xí trở nên trắng mịn không quá khó khăn nhưng cũng chẳng dễ dàng. Nhưng tiếc là chẳng có nơi đâu đủ thông tin để mình làm đẹp. Mình tìm kiếm mỏi mòn, mất gần 10 năm ròng nghiên cứu, thử nghiệm, cuối cùng mình cũng có được làn da như ý. Mình ý thức về tầm quan trọng của làn da nên rất muốn chia sẻ lại để ai cũng đẹp lên, và để các bạn đỡ vất vả trong hành trình tân trang nhan sắc”.

Theo chị Phương chia sẻ, sau thời gian sát cánh cùng Công ty Mỹ Phẩm Huyền Cò chị của ngày hôm nay đã hoàn toàn mới, xinh đẹp và sắc bén hơn.

Được biết Công ty Mỹ Phẩm Huyền Cò là một thương hiệu uy tín trên thị trường có hệ thống phân phối trải dài khắp cả nước với các sản phẩm làm đẹp chuyên trị mụn, trắng da… Với vị thế và uy tín vững chắc trên thị trường, mỹ phẩm Huyền Cò luôn được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn sử dụng.

Và cuối cùng chị Phương muốn nhắn nhủ đến các bạn gái: “Là con gái thì đừng giống như điếu thuốc là, chỉ lúc nào rảnh rỗi ngồi trò chuyện thì mới rút ra hút rồi vứt đi. Nhớ kỹ, phải sống như một loại thuốc phiện, hoặc là không từ bỏ được, hoặc là không thể động vào được”.

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