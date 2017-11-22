Bật mí cách trị gàu mảng “cực kỳ tốt” hiệu quả thấy ngay sau lần đầu áp dụng

Cách trị gàu mảng bằng thiên nhiên đảm bảo được sự an toàn cho da đầu, do không chứa các thành phần hóa chất tẩy rửa hay chất bảo quản. Cách này còn rất tiết kiệm chi phí, đặc biệt là linh động được thời gian thực hiện, vô cùng thích hợp với những chị em bận rộn. Chính vì vậy, những cách trị gàu mảng từ thiên nhiên được xem là sự lựa chọn thông minh của phụ nữ hiện đại.

Tinh chất tỏi có khả năng chống nấm và tiêu diệt các loại vi khuẩn gây ra gàu cực kỳ tốt. Chỉ sau 1 thời gian ngắn áp dụng cách trị gàu mảng bằng tỏi, bạn sẽ thấy được ngay hiệu quả cải thiện, không những da đầu sạch gàu mà tóc còn khỏe và bóng mượt hơn.

Bạn hãy nghiền nát tỏi và chà xát nhẹ nhàng lên da đầu. Để tránh mùi tỏi khó chịu, bạn hãy trộn tỏi với một chút mật ong rồi thoa lên da đầu trước khi gội sạch bằng dầu gội đầu và nước mát.

Tốt nhất, bạn nên thực hiện cách này khoảng 2-3 lần/tuần, để các mảng gàu nhanh chóng biến mất, xua tan hoàn toàn cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

Cách trị gàu bằng hành tây

Từ xa xưa, ông bà ta đã biết sử dụng hành tây để trị gàu hiệu quả. Cách này rất dễ thực hiện và cho hiệu quả trị gàu cực kỳ cao. Bạn chỉ cần cắt hoặc băm nhỏ củ hành tây, tiếp theo ép lấy nước cốt, rồi thoa đều lên da đầu. Để trong khoảng 20 phút sẽ có hiệu quả “đánh bay gàu” tốt nhất. Sau đó, bạn gội sạch bằng dầu gội và nước mát như thông thường.

Ngoài ra, bạn có thể dùng nước ép hành tây trộn đều với mật ong để làm mất mùi hôi của hành tây. Trộn theo tỷ lệ mật ong:hành tây là 1:2. Sau đó thực hiện các bước tương tự như trên.

Trị gàu mảng bằng baking soda

Sử dụng baking soda sẽ hạn chế sự hoạt động của nấm, tiêu diệt nguyên nhân gây gàu. Sau khi làm ướt tóc, bạn hãy lấy baking soda thoa đều lên tóc, thoa thật kỹ ở phần chân tóc. Ủ khoảng 20 phút, sau đó bạn gội sạch bằng nước mát.

Dùng baking soda trị gàu có thể làm tóc khô, do đó bạn cần phải dưỡng ẩm thêm cho tóc. Thực hiện 2-3 lần, để nhanh chóng làm sạch các mảng gàu.

Cách trị gàu mảng bằng nha đam

Bạn hãy yên tâm sử dụng cách trị gàu mảng bằng nha đam. Chỉ sau lần đầu tiên áp dụng, bạn đã thấy được lượng gàu giảm rõ rệt, tóc cũng mềm mượt hơn rất nhiều.

Trong thành phần của nha đam chứa Prostaglandin có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm nhiễm. Cùng nhiều vitamin nhóm B như B1, B5, B6, B12 và đặc biệt là axit folic, amino axit giúp chống lại lão hóa tế bào, giúp da đầu khỏe mạnh, tóc chắc khỏe, hạn chế bị gãy rụng khi vi khuẩn tấn công.

Để thực hiện cách này, bạn cần chuẩn bị 1 lá nha đam. Sau đó rửa sạch, gọt bỏ vỏ chỉ lấy phần thịt, rồi xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Tiếp theo, bạn thoa đều gel nha đam lên tóc và da đầu, ủ khoảng 15 phút, rồi gội sạch bằng dầu gội như thông thường.

Thực hiện cách này thường xuyên trước khi gội gàu sẽ giúp cho mái tóc của bạn luôn có một màng bảo vệ vững chắc, không bị các mảng gàu tấn công.

Trên đây là những cách trị gàu mảng vô cùng đơn giản, không những giúp bạn loại bỏ và ngăn ngừa gàu quay trở lại, đồng thời, giúp tóc khỏe mạnh óng ả hơn.