Bật mí cách điều trị mụn thịt tại nhà giúp da láng mịn bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/10/2017 14:32

Điều trị mụn thịt tại nhà cũng là một trong những giải pháp giúp phái đẹp cải thiện thẩm mỹ cho làn da nhanh chóng. Tuy nhiên, mụn thịt chủ yếu mọc ở quanh mắt đây là vùng da rất nhạy cảm nên bạn cần lựa chọn nguyên liệu điều trị phù hợp.

Mụn thịt xuất hiện khiến nhiều chị em lo lắng. Bởi vì loại mụn này khá khó chữa và cần nhiều thời gian điều trị. Do đó, không chỉ cần có một chế chăm sóc đúng cách mà còn phải kết hợp với phương pháp điều trị mụn thịt tại nhà hiệu quả.

Cách điều trị mụn thịt tại nhà bằng tỏi

Cách điều trị mụn thịt tại nhà bằng tỏi
Cách điều trị mụn thịt tại nhà bằng tỏi. Ảnh internet

Tỏi là loại nguyên liệu chứa nhiều nguyên tố vi lượng, vitamin và khoáng chất, giúp da tăng sức đề kháng, kiềm dầu, điều trị mụn thịt hiệu quả.

Để thực hiện cách này bạn cần chuẩn bị một củ tỏi đã bóc sạch vỏ khô bên ngoài, sau đó mang xay nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt. Sau khi vệ sinh da sạch sẽ thì bạn thoa đều nước cốt tỏi lên vùng da mụn thịt, đồng thời kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong.

Phương pháp này kiên trì thực hiện lâu dài sẽ đem lại kết quả bất ngờ. Tuy nhiên bạn cũng cần đảm bảo không nên thực hiện quá 3-4 lần/tuần. Vì tỏi có tính nóng, nếu thực hiện thường xuyên có thể da sẽ bị đau rát.

Cách điều trị mụn thịt tại nhà bằng đu đủ chín

Cách điều trị mụn thịt tại nhà bằng đu đủ chín
Cách điều trị mụn thịt tại nhà bằng đu đủ chín. Ảnh internet

Dùng đu đủ chín không chỉ giúp làn da mụn trở nên tươi sáng mịn màng, mà còn điều trị mụn thịt tại nhà hết sức hữu hiệu. Bởi do đu đủ chứa hàm lượng lớn các vitamin C và chất chống oxy hóa mạnh nên có khả năng thanh lọc, bài tiết và điều hòa các sắc tố da hiệu quả. Do đó, khi bạn kiên trì sử dụng đu đủ để điều trị mụn thịt thì chắc chắn rằng chỉ sau một thời gian ngắn sẽ có hiệu quả cải thiện đáng kể.

Để thực hiện cách này, bạn cần xay nhuyễn 1 ít đu đủ chín, sau đó đắp lên vùng da mụn. Để khoảng 20 phút rồi bạn rửa sạch bằng nước. Cách này rất lành tính có thể áp dụng cho nhiều loại da mà không lo xảy ra tác dụng phụ.

Điều trị mụn thịt tại nhà bằng dung dịch giấm táo

Điều trị mụn thịt tại nhà bằng dung dịch giấm táo
Điều trị mụn thịt tại nhà bằng dung dịch giấm táo. Ảnh internet

Giấm táo có tính axit nhẹ, giúp da tẩy sạch tế bào chết và các chất kháng khuẩn làm xẹp mụn thịt hiệu quả. Loại giấm này giúp da kiểm soát chất nhờn rất tốt, ngăn chặn mụn thịt mới hình thành và tái phát.

Bạn hãy dùng bông gòn thấm vào dung dịch giấm táo rồi chấm đều lên vùng da bị mụn. Khoảng sau 20 phút, bạn rửa sạch bằng nước mát. Đối với những cục mụn thịt mọc ở quanh mắt, bạn cần thoa từ từ, đừng để dính vào mắt, bị sót, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thị giác.

Điều trị mụn thịt tại nhà bằng hỗn hợp khoai tây, chanh và sữa chua

Khoai tây, sữa chua và chanh chứa nhiều dưỡng chất, giúp làm sạch lớp nhờn trên da, đồng thời tạo thành liên kết bền vững phá vỡ kết cấu mô, làm xẹp mụn thịt trong thời gian sớm nhất.

Nguyên liệu cần có:

  • Khoai tây: 1 củ.
  • Chanh: 1 quả.
  • Sữa chua: 2 thìa sữa chua không đường.

Điều trị mụn thịt tại nhà bằng hỗn hợp khoai tây, chanh và sữa chua
Điều trị mụn thịt tại nhà bằng hỗn hợp khoai tây, chanh và sữa chua. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Khoai tây luộc chín rồi nghiền nhuyễn.
  • Chanh cắt đôi và vắt lấy nước cốt.
  • Trộn đều khoai tây với 1 thìa nước cốt chanh và 2 thìa sữa chua.
  • Làm sạch da bằng nước ấm, lau khô. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên trên da.
  • Để khoảng 30 phút rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 3-4 lần/tuần để có được kết quả cải thiện tốt nhất.

Nếu kiên trì thực hiện cách điều trị tại nhà đơn giản như trên sẽ giúp bạn đánh bay mụn thịt hiệu quả mà không cần dùng đến các biện pháp thẩm mỹ tốn kém. Vì vậy, còn chần chừ gì nữa mà bạn không thử áp dụng ngay. 

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