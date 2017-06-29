Ăn sữa chua mỗi ngày, da trắng, dáng thon sau 1 tuần

Sữa chua là loại thực phẩm lên men tự nhiên nên chứa rất nhiều vi lợi khuẩn vô cùng tốt đối với sức khỏe , đặc biệt là hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, lượng axit lactic, vitamin B5, B12 chứa trong loại sữa này còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời trong việc làm đẹp của phụ nữ.

Đại học Tennessee (Mỹ) vừa đưa ra một nghiên cứu, theo đó ăn từ 1 đến 2 hũ sữa chua kết hợp cùng một số thực phẩm ít calo, giàu chất xơ, vitamin cùng một số dưỡng chất trong rau có màu xanh đậm, trái cây có múi… có khả năng đốt cháy mỡ thừa, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất từ đó làm tăng hiệu quả giảm cân.

Chính vì vậy, hãy tập cho mình thói quen ăn sữa chua mỗi ngày nếu bạn muốn đánh bay hết đám mỡ thừa cứng đầu một cách nhanh chóng.

2. Dưỡng trắng da

Sữa chua là loại thực phẩm lên men tự nhiên nên chứa rất nhiều vi lợi khuẩn cùng lượng lớn vitamin B5, B12 vô cùng tốt đối với làn da. Những dưỡng chất này có khả năng dưỡng trắng da từ sâu bên trong.

Bổ sung sữa chua mỗi ngày còn giúp da tăng cường sức đề kháng chống lại các dấu hiệu như nám, mụn, thâm sạm vô cùng hiệu quả.

3. Chống lão hóa

Làn da sẽ lão hóa đi mỗi ngày; đồng thời, dưới sự tác động của môi trường, thói quen sinh hoạt, quá trình lão hóa càng được đẩy mạnh hơn. Thay vì đến spa hay sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, cách đơn giản hơn là bạn chỉ cần bổ sung sữa chua mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ được làm chậm đáng kể.

Bên cạnh đó, nên kết hợp đắp mặt nạ sữa chua 3 lần/tuần để làm tăng hiệu quả sau đó. Để thực hiện hỗn hợp mặt nạ, bạn nên trộn sữa chua với một số nguyên liệu tự nhiên như mật ong, dầu dừa, dầu ô liu… thoa trực tiếp lên da mặt, giữ khoảng 15 phút rồi rửa lại mặt với nước sạch là hoàn thành.

4. Trắng răng và trị hôi miệng

Theo nghiên cứu, trong sữa chua chứa hàm lượng cao chất có khả năng triệt tiêu lượng hydrogen sulphide (H 2 S) - nguyên nhân chính gây nên hôi miệng.

Ngoài ra, lượng lớn axit lactic chứa trong sữa chua có tác dụng đánh bay mảng bám ố vàng giúp răng trắng sáng, giảm nguy cơ mắc bệnh về nướu, nhiệt miệng vô cùng hữu hiệu.