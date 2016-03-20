Mua 5 món mỹ phẩm chăm sóc da hàng hiệu tốn chưa tới 500 ngàn đồng

Với nhiều cô gái, son màu có thể thoa hoặc không, nhưng son dưỡng là "vật bất ly thân" hàng ngày không thể thiếu. Ưu điểm của EOS là không hề làm môi bóng nhẫy như dầu mỡ giống các loại dưỡng thông thường nhưng vẫn làm mềm môi. Và giá của thỏi son trứng đáng yêu này chỉ từ 80.000VND mà bạn có thể dùng rất lâu mới hết.

Xuất hiện và tạo cơn sốt từ nhiều năm trước nhưng đến nay, thỏi son trứng đáng yêu EOS vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. EOS là một loại son dưỡng có thiết kế vô cùng đặc biệt, tròn xoe như một quả trứng nhỏ chứ không theo dạng thỏi hãy hũ như nhiều thỏi son trước. Thiết kế này có 2 ưu điểm là giúp cho bề mặt son tiếp xúc môi nhiều hơn, không cần lấy bằng tay và không bị gãy son như các thiết kế son dưỡng truyền thống.

2. Kem chống nắng Biore

Là một hãng mỹ phẩm trực thuộc tập đoàn KAO nổi tiếng Nhật Bản, Biore có cực kỳ nhiều lựa chọn cho chị em phụ nữ trongt? việc bảo vệ da khỏi tác hại mặt trời hàng ngày với nhiều chỉ số chống nắng, chống nước khác nhau. Một tuýp Biore thường dùng được khá lâu, ít hao mà giá lại cực kỳ phù hợp cho mọi đối tượng kể cả học sinh sinh viên.

Ưu điểm nổi bật của kem chống nắng Biore là mùi dễ chịu, không kích ứng, không bết và đa dạng chủng loại, cho cả nhu cầu hàng ngày và đi biển. Chỉ từ 60.000VND bạn đã có 1 tuýp kem chống nắng Biore to có thể thoa trét hàng ngày thoải mái mà không sợ hết.

3. Kem nghệ THORAKAO

THORAKAO là một hãng mỹ phẩm Việt Nam có từ rất lâu với mức giá cực kỳ bình dân. Nhưng không phải vì thế mà các sản phẩm của hãng không có chất lượng. Một trong những hũ kem mà khá nhiều phụ nữ Việt Nam biết đến và tin dùng đó là kem nghệ THORAKAO. Sản phẩm có bao bì đơn giản, mùi kem thơm nhẹ, nhưng lại có hiệu quả đặc biệt trong việc trị thâm mụn và sẹo mụn. Nếu bạn gặp vấn đề với vết thâm và ngại dùng nghệ tươi do không tiện lợi, thì kem nghệ THORAKAO rất nên là 1 món mỹ phẩm đồng hành cùng bạn chỉ với 35.000VND.

4. Toner gạo The Face Shop

Toner là một bước không thể thiếu sau quy trình làm sạch da. Hãng mỹ phẩm bình dân The Face Shop của Hàn Quốc đã tung ra chai toner gạo có tác dụng cân bằng và làm sáng da. Ngoài ra toner gạo còn giúp se khít lỗ chân lông, thích hợp cho các bạn gái có lỗ chân lông to. Và bạn có thể sở hữu chai toner này với 130.000VND một chai 150ml rất kinh tế và tiện lợi.

5. Kem dưỡng da L'oreal

Nhắc đến các loại kem dưỡng da, kem dưỡng trắng hay chống lão hóa, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng chúng không bao giờ có giá rẻ, trừ hàng giả hàng nhái. Tuy nhiên L'oreal đã cho thấy điều ngược lại, chỉ với 150.000VND bạn đã mua được 1 hũ kem dưỡng rất tốt, nhãn hiệu uy tín trên thế giới, dễ mua tại nhiều siêu thị VN và nhất là chất lượng ngang ngửa nhiều loại đắt tiền khác.

Ưu điểm của kem dưỡng L'oreal là độ dưỡng cao, nâng tông da khi sử dụng đều đặn và không gây bí lỗ chân lông. L'oreal cũng có nhiều dòng kem cho các nhu cầu chăm sóc da khác nhau như ngày, đêm, dưỡng ẩm, làm trắng, chống lão hóa.