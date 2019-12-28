5 loại thuốc quen thuộc giá 'rẻ bèo' có thể thay thế hàng tá mỹ phẩm làm đẹp đắt tiền

Rất đơn giản, bạn chỉ cần nghiền nhuyễn 10 viên aspirin thành bột, thêm một ít nước cốt chanh rồi trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa hỗn hợp vào gót chân, dùng vải mềm để cố định lại, giữ qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau.

Hôi nách, mụn trứng cá, vết rạn hay da kích ứng đều có thể được điều trị triệt để nhờ vào các loại thuốc quen thuộc dưới đây mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền. Đây là những bí quyết làm đẹp cực kỳ hữu dụng và tiết kiệm.

Listerine là nước súc miệng phổ biến, ngoài ra, sản phẩm thông dụng này lại có một tác dụng tuyệt vời khác.

Bí quyết làm đẹp này sẽ giúp tẩy tế bào chết, làm cho gót chân mềm mại và mịn màng hơn chỉ sau thời gian ngắn.

Listerine chứa húng tây, khuynh diệp và rượu có tính chất sát trùng, có thể thay thế lăn khử mùi giúp ngăn mồ hôi, hạn chế thâm nách.

Đầu tiên, nhúng miếng bông mềm vào nước súc miệng rồi ấn lên vùng nách, thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh lại bằng nước ấm là hoàn thành.

Listerine có thể dùng để điều trị hôi nách rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Vaseline trị mụn trứng cá

Ngoài việc phục hồi đôi môi nứt nẻ cực hiệu quả, bạn có thể sử dụng Vaseline để chữa lành mụn trứng cá, mụn đầu đen. Loại mỹ phẩm thông dụng này sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ giúp da tự phục hồi vô cùng nhanh chóng, hiệu quả.

Bạn chỉ cần trộn một ít vaseline với kem dưỡng rồi sử dụng như thông thường vào mỗi tối trước khi đi ngủ, mụn trứng cá sẽ nhanh chóng bị xóa sổ.

Giấm táo phục hồi làn da kích ứng

Giấm táo có hàm lượng kháng khuẩn, chất chống viêm dồi dào giúp phục hồi tình trạng kích ứng, mẩn đỏ cực kỳ hiệu quả. Nhúng miếng bông tẩy trang vào giấm táo, thoa nhẹ nhàng lên vùng da đang tổn thương, đợi đến khi khô thì rửa sạch với nước.

Giấm táo có khả năng phục hồi da kích ứng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Phấn rôm giúp lông mi cong dày

Biết cách sử dụng, phấn rôm có thể giúp lông mi cong và dày hơn trông thấy. Rất đơn giản, sau khi dùng mascara như thông thường, bạn bôi thêm một lớp phân rôm mỏng, sau đó, chuốt mascara một lần nữa. Sau khi thực hiện các bước này, bạn sẽ sở hữu đôi lông mi cong dài, quyến rũ cực kỳ hấp dẫn.

Phấn rôm sẽ giúp đôi mi cong dày, quyến rũ như búp bê mà chẳng cần đến tiệm nối tốn kém - Ảnh: Internet

Trên đây là những bí quyết làm đẹp từ nguyên liệu quen thuộc nhưng mang đến hiệu quả không ngờ. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản này, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn đấy.