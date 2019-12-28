5 loại thuốc quen thuộc giá 'rẻ bèo' có thể thay thế hàng tá mỹ phẩm làm đẹp đắt tiền

Làm đẹp cùng chuyên gia 28/12/2019 11:57

Brightside vừa chia sẻ 5 loại thuốc quen thuộc nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí quyết làm đẹp cho làn da và mái tóc mà không phải ai cũng biết.

Hôi nách, mụn trứng cá, vết rạn hay da kích ứng đều có thể được điều trị triệt để nhờ vào các loại thuốc quen thuộc dưới đây mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền. Đây là những bí quyết làm đẹp cực kỳ hữu dụng và tiết kiệm. 

Aspirin và nước chanh trị nứt gót chân

Rất đơn giản, bạn chỉ cần nghiền nhuyễn 10 viên aspirin thành bột, thêm một ít nước cốt chanh rồi trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa hỗn hợp vào gót chân, dùng vải mềm để cố định lại, giữ qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau.

Bí quyết làm đẹp này sẽ giúp tẩy tế bào chết, làm cho gót chân mềm mại và mịn màng hơn chỉ sau thời gian ngắn.

bi quyet lam dep 1
Aspirin và nước cốt chanh là bí quyết làm mềm gót chân cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Listerine trị hôi nách

Listerine là nước súc miệng phổ biến, ngoài ra, sản phẩm thông dụng này lại có một tác dụng tuyệt vời khác.

Listerine chứa húng tây, khuynh diệp và rượu có tính chất sát trùng, có thể thay thế lăn khử mùi giúp ngăn mồ hôi, hạn chế thâm nách. 

Đầu tiên, nhúng miếng bông mềm vào nước súc miệng rồi ấn lên vùng nách, thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh lại bằng nước ấm là hoàn thành. 

bi quyet lam dep 2
Listerine có thể dùng để điều trị hôi nách rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Vaseline trị mụn trứng cá

Ngoài việc phục hồi đôi môi nứt nẻ cực hiệu quả, bạn có thể sử dụng Vaseline để chữa lành mụn trứng cá, mụn đầu đen. Loại mỹ phẩm thông dụng này sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ giúp da tự phục hồi vô cùng nhanh chóng, hiệu quả. 

Bạn chỉ cần trộn một ít vaseline với kem dưỡng rồi sử dụng như thông thường vào mỗi tối trước khi đi ngủ, mụn trứng cá sẽ nhanh chóng bị xóa sổ.

Giấm táo phục hồi làn da kích ứng

Giấm táo có hàm lượng kháng khuẩn, chất chống viêm dồi dào giúp phục hồi tình trạng kích ứng, mẩn đỏ cực kỳ hiệu quả. Nhúng miếng bông tẩy trang vào giấm táo, thoa nhẹ nhàng lên vùng da đang tổn thương, đợi đến khi khô thì rửa sạch với nước.

bi quyet lam dep 3
Giấm táo có khả năng phục hồi da kích ứng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Phấn rôm giúp lông mi cong dày

Biết cách sử dụng, phấn rôm có thể giúp lông mi cong và dày hơn trông thấy. Rất đơn giản, sau khi dùng mascara như thông thường, bạn bôi thêm một lớp phân rôm mỏng, sau đó, chuốt mascara một lần nữa. Sau khi thực hiện các bước này, bạn sẽ sở hữu đôi lông mi cong dài, quyến rũ cực kỳ hấp dẫn.

bi quyet lam dep 4
Phấn rôm sẽ giúp đôi mi cong dày, quyến rũ như búp bê mà chẳng cần đến tiệm nối tốn kém - Ảnh: Internet

Trên đây là những bí quyết làm đẹp từ nguyên liệu quen thuộc nhưng mang đến hiệu quả không ngờ. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản này, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn đấy.

Tóc nhuộm bền màu, óng mượt như chăm ở spa nhờ những bí quyết cực đơn giản ai cũng có thể áp dụng

Tóc nhuộm bền màu, óng mượt như chăm ở spa nhờ những bí quyết cực đơn giản ai cũng có thể áp dụng

Không phải ai cũng biết cách giữ màu tóc nhuộm lâu phai, hãy học ngay 5 bí quyết dưới đây, đảm bảo bạn sẽ thấy bất ngờ vì công dụng của nó.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp tại nhà mẹo làm đẹp cách làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn