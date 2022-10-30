Xõa tóc khi ngủ tưởng bình thường nhưng lại gây hại không phải ai cũng biết

Làm đẹp 30/10/2022 18:42

Việc đi ngủ xõa tóc hầu hết chị em đều áp dụng, nhưng chị sẽ cũng không ngờ việc xõa tóc là một trong những nguyên nhân khiến tóc hư tổn.

Gây mụn trứng cá

Với ai có làn da nhạy cảm thì tốt nhất hãy hạn chế để tóc chạm vào mặt. Các sản phẩm tạo kiểu và dầu xả tích tụ trên tóc có thể bám vào da ban đêm làm da bị kích ứng. Trên thực tế, những người để tóc dài thậm chí có thể bị mụn ở lưng, và việc bạn để tóc xõa, tiếp xúc mặt khi ngủ có thể gây mụn và một số bệnh về da.

Xõa tóc khi ngủ tưởng bình thường nhưng lại gây hại không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tóc chẻ ngọn

Khi ma sát gây khô xơ cho mái tóc, bạn sẽ cố gắng chải hoặc gỡ rối chúng, điều này sẽ dẫn tới tình trạng tồi tệ hơn, đó là tóc sẽ gãy, chẻ ngọn. Việc tóc chẻ ngọn khiến cho mái tóc yếu và mất đi dáng tóc vốn có. Để giảm tình trạng này, hãy lựa chọn các loại vỏ gối có chất liệu lụa thử xem bạn nhé!

Tóc của bạn có thể bị “xoăn”

Không ít người đã phải thử vô vàn những sản phẩm tạo kiểu tóc có thể để khắc phục mái tóc xoăn của mình, nhưng một việc đơn giản như để xõa tóc khi ngủ cũng có thể khiến tóc của họ mất đi độ ẩm. Việc tóc ma sát với gối khi ngủ sẽ làm độ ẩm của tóc bốc hơi nhanh chóng. 

Giảm chất lượng giấc ngủ

Đi ngủ xõa tóc không chỉ khiến bạn dễ đau đầu vào buổi sáng mà còn dễ bị mất ngủ. Khi đang ngủ, tóc có thể cọ vào mặt và làm phiền giấc ngủ của bạn. Lời khuyênchăm sóc tóc trước khi ngủ là chải nhẹ và tết thành bím tóc lỏng.

Xõa tóc khi ngủ tưởng bình thường nhưng lại gây hại không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dễ khiến tóc rối

Việc xõa tóc dễ làm rối tóc do các sợi tóc ma sát với vỏ gối khi bạn trở mình khi ngủ. Việc lặp lại thường xuyên hành động này sẽ khiến mái tóc của bạn trở nên rối bù.

Tóc mọc “lởm chởm”

Việc tóc bạn bị rối mỗi khi ngủ dậy có nghĩa là lớp biểu bì của tóc vẫn đang mở và phát triển. Việc thả tóc khi đi ngủ có thể gây cản trở đến quá trình phát triển của tóc, khiến tóc mọc chậm hoặc mọc không đồng đều.

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