Xoá tan vết nhăn vùng cổ với với 4 tips đơn giản tại nhà giúp trẻ ra chục tuổi trong thời gian ngắn

Vùng da cổ là nơi ít được các bạn chú ý che chắn nhất nên vì thế bạn cần chú ý chăm sóc hơn.

Massage cũng có thể làm giảm vết nhăn ở trên cổ và điều này sẽ giúp các bạn có một vùng da cổ săn chắc, đẹp mắt hơn.

Nếu bạn nghĩ rằng việc thoa kem chống nắng cho phần da mặt của mình là đủ thì bạn đã nhầm rồi. Vùng da cổ là nơi ít được các bạn chú ý che chắn nhất nên vì thế bạn cần chú ý chăm sóc hơn. Đặc biệt cũng như da mặt, bạn cần phải thoa kem chống nắng sau 2 tiếng, khi đi ra ngoài nên che chắn cẩn thận nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn đều biết massage có tác dụng giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên việc massage cũng có thể làm giảm vết nhăn ở trên cổ và điều này sẽ giúp các bạn có một vùng da cổ săn chắc, đẹp mắt hơn.

3. Tẩy da chết

Vùng cổ da rất nhạy cảm, cần được chăm sóc đúng cách và thường xuyên để loại bỏ những tế bào chết trên da Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường hay tẩy da chết toàn thân và da mặt nhưng lại thường bỏ qua cổ và vùng da dưới cổ. Vùng da này rất nhạy cảm, cần được chăm sóc đúng cách và thường xuyên để loại bỏ những tế bào chết trên da. Không nên mạnh tay khi thực hiện quá trình tẩy da chết mà nên nhẹ nhàng để tránh tổn thương da. Việc tẩy da chết ở cổ và ngực có thể tiến hành 1-2 lần một tuần.

4. Các bài tập cho cổ

Việc thực hiện các bài tập cho cổ giúp cơ cổ được săn chắc, tăng cường lưu thông máu huyết đến khu vực này, thúc đẩy sản xuất collagen. Ảnh minh họa: Internet

Việc thực hiện các bài tập cho cổ giúp cơ cổ được săn chắc, tăng cường lưu thông máu huyết đến khu vực này, thúc đẩy sản xuất collagen. Các chuyên gia khuyên rằng nên tập yoga cho cổ khoảng 30 phút mỗi ngày, duy trì trong ít nhất 5 tháng để có kết quả tốt nhất. Dưới đây là một số bài tập hiệu quả có thể giúp tăng độ đàn hồi cho vùng cổ.

- Bài tập 1: Ngồi thẳng lưng, nâng cằm về phía trước, cười mỉm và giữ nguyên tư thế này trong vòng 5 giây. Thực hiện lại 3 lần và 1- 2 lần mỗi ngày.

- Bài tập 2: Thẳng lưng và hạ thấp vai, đầu và hướng mắt lên trần nhà cho đên khi bạn cảm thấy căng ở da cổ và cằm. Chu môi càng về phí trên càng tốt. Giữ tư thế này trong 5 giây và lặp lại 3 lần. Thực hiện bài tập này 1 - 2 lần một ngày.

- Bài tập 3: Ngồi ở tư thế thoải mái và thả lỏng vai. Đặt tay phải của bạn dưới xương đòn trái và nhấn. Đồng thời, duỗi thẳng đầu và cổ sang phải và chu môi. Giữ trong 5 giây và đổi bên. Lặp lại bài tập này 1- 2 lần một ngày.