Xoá tan vết nhăn vùng cổ với với 4 tips đơn giản tại nhà giúp trẻ ra chục tuổi trong thời gian ngắn

Làm đẹp 18/10/2022 12:16

Vùng cổ thường bị nhiều chị em bỏ quên nhưng đây cũng là nơi dễ có nhiều dấu hiệu của lão hoá nhất.

1. Thoa kem chống nắng

Xoá tan vết nhăn vùng cổ với với 4 tips đơn giản tại nhà giúp trẻ ra chục tuổi trong thời gian ngắn - Ảnh 1

Vùng da cổ là nơi ít được các bạn chú ý che chắn nhất nên vì thế bạn cần chú ý chăm sóc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nghĩ rằng việc thoa kem chống nắng cho phần da mặt của mình là đủ thì bạn đã nhầm rồi. Vùng da cổ là nơi ít được các bạn chú ý che chắn nhất nên vì thế bạn cần chú ý chăm sóc hơn. Đặc biệt cũng như da mặt, bạn cần phải thoa kem chống nắng sau 2 tiếng, khi đi ra ngoài nên che chắn cẩn thận nhé. 

2. Massage vùng cổ

Xoá tan vết nhăn vùng cổ với với 4 tips đơn giản tại nhà giúp trẻ ra chục tuổi trong thời gian ngắn - Ảnh 2

Massage cũng có thể làm giảm vết nhăn ở trên cổ và điều này sẽ giúp các bạn có một vùng da cổ săn chắc, đẹp mắt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn đều biết massage có tác dụng giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên việc massage cũng có thể làm giảm vết nhăn ở trên cổ và điều này sẽ giúp các bạn có một vùng da cổ săn chắc, đẹp mắt hơn.

3.  Tẩy da chết

Xoá tan vết nhăn vùng cổ với với 4 tips đơn giản tại nhà giúp trẻ ra chục tuổi trong thời gian ngắn - Ảnh 3

Vùng cổ da rất nhạy cảm, cần được chăm sóc đúng cách và thường xuyên để loại bỏ những tế bào chết trên da

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường hay tẩy da chết toàn thân và da mặt nhưng lại thường bỏ qua cổ và vùng da dưới cổ. Vùng da này rất nhạy cảm, cần được chăm sóc đúng cách và thường xuyên để loại bỏ những tế bào chết trên da. Không nên mạnh tay khi thực hiện quá trình tẩy da chết mà nên nhẹ nhàng để tránh tổn thương da. Việc tẩy da chết ở cổ và ngực có thể tiến hành 1-2 lần một tuần.

4. Các bài tập cho cổ

Xoá tan vết nhăn vùng cổ với với 4 tips đơn giản tại nhà giúp trẻ ra chục tuổi trong thời gian ngắn - Ảnh 4

Việc thực hiện các bài tập cho cổ giúp cơ cổ được săn chắc, tăng cường lưu thông máu huyết đến khu vực này,  thúc đẩy sản xuất collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Việc thực hiện các bài tập cho cổ giúp cơ cổ được săn chắc, tăng cường lưu thông máu huyết đến khu vực này,  thúc đẩy sản xuất collagen. Các chuyên gia khuyên rằng nên tập yoga cho cổ khoảng 30 phút mỗi ngày, duy trì trong ít nhất 5 tháng để có kết quả tốt nhất. Dưới đây là một số bài tập hiệu quả có thể giúp tăng độ đàn hồi cho vùng cổ.

- Bài tập 1: Ngồi thẳng lưng, nâng cằm về phía trước, cười mỉm và giữ nguyên tư thế này trong vòng 5 giây. Thực hiện lại 3 lần và 1- 2 lần mỗi ngày.

- Bài tập 2: Thẳng lưng và hạ thấp vai, đầu và hướng mắt lên trần nhà cho đên khi bạn cảm thấy căng ở da cổ và cằm. Chu môi càng về phí trên càng tốt. Giữ tư thế này trong 5 giây và lặp lại 3 lần. Thực hiện bài tập này 1 - 2 lần một ngày.

- Bài tập 3: Ngồi ở tư thế thoải mái và thả lỏng vai. Đặt tay phải của bạn dưới xương đòn trái và nhấn. Đồng thời, duỗi thẳng đầu và cổ sang phải và chu môi. Giữ trong 5 giây và đổi bên. Lặp lại bài tập này 1- 2 lần một ngày.

Những kiểu tóc ngắn uốn xù năng động, thời thượng cho nàng cá tính!

Những kiểu tóc ngắn uốn xù năng động, thời thượng cho nàng cá tính!

Sở dĩ những kiểu tóc ngắn uốn xù đang được nhiều người lựa chọn vì nó phù hợp với nhiều khuôn mặt. Không những vậy, nó còn giúp cho bạn có một diện mạo trẻ trung, năng động, đầy sức sống.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da cổ trị nếp nhăn cổ #Bí kíp làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới