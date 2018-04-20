Xóa tan nỗi ám ảnh bị mụn mùa hè chỉ với hai nguyên liệu chanh và đường

Bị mụn mùa hè ở lưng sẽ không còn là mối lo nếu chị em chăm chỉ massage lưng bằng hỗn hợp chanh và đường này đấy.

Hà Nội bây giờ thời tiết bắt đầu nóng nực, khó chịu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều vấn đề về da ở chị em, đặc biệt là mụn. Ở công ty mình, các chị em phụ nữ kêu nhiều lắm. Một số chị còn không ngại chia sẻ việc bị mụn ở lưng, đôi khi còn ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Ai cũng hoang mang không biết sẽ phải “sống chung với mụn” đến bao giờ. Nếu mà bị nổi mụn ở lưng suốt cả mùa hè thì thôi rồi những chiếc bikini hai mảnh hay áo hở lưng đầy “sexy”. Chẳng chị em nào đủ can đảm để mặc cả. Thấy các chị hay chát chít tâm sự, cộng thêm đã từng bị nổi mụn theo mùa một thời gian dài nên mình rất hiểu. Các chị không hay biết là có những mùa hè, lưng mình chỉ toàn mụn là mụn. Trị dứt điểm chỗ này lại mọc lên chỗ khác, không biết tốn bao nhiêu tiền. Ở nhà với chồng mà ngại không dám mặc quần áo mát mẻ, chứ chưa nói gì đến ra đường. Mình cũng phải chấp nhận “tạm biệt” luôn với học bơi và đi biển.

Mình có đi khám ở bệnh viện da liễu thì được các bác sĩ chẩn đoán mình bị nổi mụn theo mùa. Vì lý do này nên mùa hè sẽ rất dễ nổi mụn nóng. Tốt nhất là ăn nhiều đồ mát, mặc quần áo rộng rãi và chăm uống nước. Thế nhưng, hơn một năm mình làm theo những lời khuyên này mà chẳng có gì thay đổi. Mọi sự vẫn tồi tệ cho đến khi mình biết tới cách dùng chanh và đường trộn lại với nhau rồi thoa lên lưng. Làm đều đều hàng tuần và kết hợp với massage da thường xuyên. Đơn giản như vậy mà chỉ sau vài tuần, mụn nóng ở lưng mình giảm hẳn. Mình không bị ngứa hay khó chịu như trước. Cho đến hôm nay thì lưng mình sạch mụn hoàn toàn và chẳng còn ngại ngần gì khi mặc quần áo “hở hang” nữa. Thực sự kết quả vô cùng kỳ diệu.

Chanh đường trị mụn nóng. Ảnh minh họa: Internet. Cách làm rất đơn giản. Cắt nửa quả chanh rồi thái lát mỏng. Tiếp tục rắc một ít đường phủ lên các lát chanh. Sau đó, nhẹ nhàng chà xát lên lưng trong 2 đến 3 phút hoặc cho đến khi đường tan hoàn toàn. Cuối cùng, tắm sạch là được. Ngoài công thức với chanh và đường, mình cũng có tìm hiểu một số mẹo tự nhiên trị mụn nổi theo mùa nữa. Chị em có thể tham khảo dưới đây nhé. Giấm táo trị mụn theo mùa Giấm có chứa axit lactic và axit malic giúp trị mụn hiệu quả. Ngoài ra, nó cũng giúp tẩy tế bào chết và duy trì cân bằng độ pH cho da. Cách sử dụng: Hòa một vài giọt giấm táo với nước. Sau đó, thoa lên vùng bị mụn. Tắm lại sau 20 phút. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày. Yến mạch trị mụn nóng Yến mạch trị mụn nóng. Ảnh minh họa: Internet. Yến mạch cũng chứa các đặc tính chống viêm để giảm sưng đau và giúp trị mụn triệt để. Cách thực hiện: Trộn 1 thìa bột yến mạch với sữa chua không đường và bột nghệ. Sau đó, thoa lên vùng bị mụn và để yên trong 5 phút. Thực hiện mỗi tuần một lần. Chúc chị em thành công với bị quyết trị mụn nóng này nhé. Thực hiện ngay hôm nay để sắp tới tự tin diện đồ tắm khi đi biển nha.

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