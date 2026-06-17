Xóa rãnh cười không phẫu thuật bằng công nghệ kép tại LG Clinic

Trong suốt 12 năm phát triển, LG Clinic luôn tiên phong cập nhật các công nghệ điều trị thẩm mỹ tiên tiến từ châu Âu và Hoa Kỳ. Một trong những “át chủ bài” nổi bật chính là CFU Èlife và Jovena – công nghệ kép giúp huỷ mỡ trúng đích và siết cơ tầng sâu thế hệ mới, hiện đang được ứng dụng chuyên sâu trong liệu trình xóa rãnh cười không xâm lấn tại hệ thống.

CFU Èlife và Jovena đều có nguồn gốc từ Italy, đã được cấp phép lưu hành bởi CE châu Âu. Thay vì chỉ xử lý phần rãnh nhăn trên bề mặt, bộ đôi công nghệ này tác động đồng thời vào các nguyên nhân sâu xa gây hình thành rãnh cười như mô má sa trễ, cấu trúc nâng đỡ suy yếu và sự suy giảm collagen theo thời gian.

Ở bước đầu tiên, CFU Èlife sử dụng năng lượng sóng siêu âm hội tụ tác động đến lớp SMAS và các mô nâng đỡ bên dưới da. Quá trình này giúp co rút collagen, kích thích tăng sinh collagen mới và hỗ trợ nâng đỡ các mô bị chảy xệ. Đối với những trường hợp rãnh cười hình thành do khối mỡ má đổ xuống vùng mũi miệng, CFU Èlife còn giúp gom gọn và tái định vị mô mềm, từ đó làm giảm độ hằn sâu của rãnh cười.

Tiếp nối hiệu quả đó, Jovena đảm nhận vai trò siết cơ định hình và củng cố hệ thống nâng đỡ khuôn mặt. Khi vùng má được nâng đỡ tốt hơn và các cấu trúc bên dưới trở nên săn chắc hơn, áp lực đè lên rãnh mũi má cũng giảm xuống, giúp khuôn mặt trẻ trung và hài hòa hơn.

Nhờ sự kết hợp giữa nâng đỡ mô sa trễ, tái tạo collagen và siết cơ định hình, hiệu quả xóa rãnh cười có thể nhận thấy rõ rệt ngay sau một lần điều trị, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ trong những tháng tiếp theo. Đặc biệt, toàn bộ liệu trình được tối ưu trong khoảng 60 phút, không cần nghỉ dưỡng, phù hợp với nhịp sống bận rộn của nhiều khách hàng hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở xóa rãnh cười, CFU Èlife và Jovena còn được ứng dụng hiệu quả trong việc giảm nọng cằm, thu gọn khuôn mặt và định hình đường viền hàm sắc nét. Nhờ tác động đồng thời đến mô mỡ và cấu trúc nâng đỡ, gương mặt trở nên thon gọn và hài hòa hơn một cách tự nhiên.

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao – Yếu tố cốt lõi phía sau hiệu quả điều trị

Bên cạnh yếu tố công nghệ, nền tảng chuyên môn y khoa được xem là một trong những trụ cột quan trọng giúp LG Clinic duy trì chất lượng điều trị ổn định. Hệ thống hoạt động theo mô hình phòng khám chuyên khoa da liễu – thẩm mỹ nội khoa, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và được Sở Y tế cấp phép quản lý.

Hiện LG Clinic sở hữu 10 chi nhánh tại TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu, vận hành theo quy chuẩn đồng bộ. Tại mỗi cơ sở, khách hàng đều được thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ trước khi tiến hành điều trị, nhằm đảm bảo việc đánh giá đúng tình trạng da và nguyên nhân hình thành rãnh cười.

LG Clinic đầu tư hàng triệu đô để đồng bộ máy móc điều trị cho hệ thống 10 chi nhánh

LG Clinic quy tụ hơn 20 bác sĩ da liễu và thẩm mỹ, được đào tạo chính quy từ các trường đại học y khoa uy tín trong nước. Tất cả đều sở hữu chứng chỉ hành nghề hợp pháp và đã trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ CFU Èlife và Jovena từ các chuyên gia quốc tế, giúp đảm bảo việc sử dụng thiết bị đúng chỉ định và tối ưu hiệu quả.

LG Clinic quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm điều trị trong lĩnh vực công nghệ cao

Trải nghiệm thẩm mỹ cá nhân hóa trong không gian đẳng cấp 5 sao

Song hành cùng nền tảng y khoa chính quy, LG Clinic định vị sự khác biệt bằng cách nâng tầm trải nghiệm khách hàng thành một hành trình tận hưởng đẳng cấp. Không gian tại các chi nhánh được đầu tư đồng bộ theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh tế, mang lại cảm giác thư giãn và chuyên nghiệp ngay từ những điểm chạm đầu tiên.

Khu vực điều trị được bố trí khoa học với các phòng tiêu chuẩn, phòng VIP và phòng President riêng biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu về sự riêng tư và tiện nghi. Trong suốt quá trình làm đẹp, khách hàng được đội ngũ bác sĩ và chuyên viên đồng hành xuyên suốt, tạo nên một quy trình làm đẹp khép kín, an toàn và đậm chất cá nhân hóa.

Hiện nay, chi phí xóa rãnh cười bằng công nghệ kép tại LG Clinic được niêm yết khoảng 30.000.000 VNĐ. Tùy từng thời điểm, hệ thống có thể triển khai các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn. Bạn đọc quan tâm xóa rãnh cười giá bao nhiêu với tình trạng cụ thể của mình có thể truy cập website https://lgclinic.vn để đặt lịch tư vấn.