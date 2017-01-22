Vứt hết mỹ phẩm đi, chạy ra hiệu thuốc mua viên này dùng da đẹp gấp trăm lần bôi kem đắt tiền

Vitamin E tự nhiên tồn tại dưới 8 dạng khác nhau, trong đó có 4 tocopherol và 4 tocotrienol. Tất cả đều có vòng chromanol, với nhóm hydroxyl có thể cung cấp nguyên tử hiđrô để khử các gốc tự do và nhóm R (phần còn lại của phân tử) sợ nước để cho phép thâm nhập vào các màng sinh học. Các tocopherol và tocotrienol đều có dạng alpha, beta, gamma và delta, được xác định theo số lượng và vị trí của các nhóm metyl trên vòng chromanol. Mỗi dạng có hoạt động sinh học hơi khác nhau.

Vitamin E là tên gọi chung để chỉ hai lớp các phân tử (bao gồm các tocopherol và các tocotrienol) có tính hoạt động vitamin E trong dinh dưỡng . Vitamin E không phải là tên gọi cho một chất hóa học cụ thể, mà chính xác hơn là cho bất kỳ chất nào có trong tự nhiên mà có tính năng vitamin E trong dinh dưỡng. Chức năng chính của α-tocopherol trong cơ thể người dường như là của một chất chống ôxi hóa.

Trong tất cả các vitamin cần thiết cho cơ thể phụ nữ , thì Vitamin E là một trong những vi chất quan trọng nhất. Vitamin E hình thành nên lớp màng tế bào và bảo vệ nó khỏi những tác hại bên ngoài, đặc biệt là tế bào da. Chỉ với một vỉ Vitamin E, bạn có thể thay thế rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền.

1. Làm mặt nạ

Công dụng đầu tiên của Vitamin E là bổ sung dưỡng chất cho các loại mặt nạ tự nhiên. Vitamin E làm mềm da, dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ da khỏi tác hại từ các tia nắng mặt trời. Bạn có thể tham khảo công thức đơn giản dưới đây để tự chế loại mặt nạ cho riêng mình.

Nguyên liệu:

- 2 viên vitamin E

- Vài miếng đu đủ chín

- 1 hộp sữa chua không đường

Cách làm:

Đu đủ chín xay nhuyễn với máy xay hoặc nghiền nát. Thêm sữa chua và dịch trong 2 viên E vào trộn đều. Đắp hỗn hợp lên da mặt sạch trong 15 phút sau đó rửa sạch với nước ấm.

2. Làm kem dưỡng

Bạn có thể dùng Vitamin E thay cho kem dưỡng đêm bằng cách nhỏ vài giọt dầu Vitamin E ra lòng bàn tay, xoa tay vào nhau cho ấm sau đó áp lên da mặt đã được rửa sạch. Chỉ nên thoa một lớp mỏng để da không bị quá bóng. Để qua đêm và không cần rửa lại với nước.

3. Làm dịu da sau khi đi nắng

Sau khi đi nắng, nếu không chống nắng hoặc đội mũ khoác áo cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng bị cháy nắng, gây bỏng rát và đau đớn. Khi gặp tình huống này, hãy làm sạch da dưới vòi nước lạnh, sau đó trộn vitamin E và gel nha đam với nhau, thoa nhẹ lên vết cháy nắng. Da sẽ nhanh chóng dịu lại và không còn bị rát.

4. Chống khô môi, làm hồng môi

Để có làn môi hồng hào, thay vì thoa son dưỡng, bạn có thể đem theo viên Vitamin E trong túi, lấy dầu bên trong và thoa lên môi nhiều lần trong ngày. Môi sẽ hết thâm và trở nên hồng hào, căng mọng.

(Nguồn: Refinery29)