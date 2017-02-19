Vò lá này đun nước rửa, vùng kín luôn se khít hồng hào và không còn viêm ngứa

Làm đẹp 19/02/2017 14:54

Đây là mẹo giúp vùng kín của bạn luôn thơm tho, hồng hào và không còn viêm ngứa.

Sức khỏe vùng kín có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Do đó, đây là khu vực cần được chăm sóc đúng cách. Phụ nữ đã trải qua quá trình sinh nở thường gặp tình trạng vùng kín thâm đen, giãn nở. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến chị em mất tự tin trong chuyện chăn gối. Bên cạnh đó, nguy cơt? viêm nhiễm vùng kín khi chăm sóc không đúng cách cũng là những yếu tố khiến vùng nhạy cảm này không còn được khỏe mạnh.

Tuy trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chăm sóc vệ sinh vùng kín nhưng không phải ai cũng phù hợp để dùng. Do có chứa nhiều hóa chất và hương liệu nên nó có thể kích ứng da với những ai có cơ địa nhạy cảm. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng các biện pháp chăm sóc vùng kín từ thiên nhiên với công thức truyền thống được nhiều phụ nữ Việt Nam sử dụng. 

Trong công thức dưới đây, chúng ta sẽ sử dụng lá trà xanh và lá trầu không. Đây là hai loại dược liệu lành tính, có tính kháng viêm, kháng khuẩn tốt, vừa giúp làm hồng vùng kín, đồng thời tránh nguy cơ bị viêm nhiễm, ngứa ngáy cho chị em phụ nữ.

Vò lá này đun nước rửa, vùng kín luôn se khít hồng hào và không còn viêm ngứa - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Lá trầu không 2 nắm to

- Lá trà xanh 2 nắm to

- Nước 2 lít

- Muối 2 muỗng cafe

- Một cái chậu to

- Nồi đun lá

Cách làm:

Vò lá này đun nước rửa, vùng kín luôn se khít hồng hào và không còn viêm ngứa - Ảnh 2

Với 2 loại lá trà và trầu không, bạn chọn mua lá già, không úng và sâu. Rửa sạch lá và ngâm muối loãng 15 phút cho lá sạch bụi bẩn và vi khuẩn. Sau đó, vò nát 2 loại lá cho ra tinh dầu.

Bắc nồi nước 2 lít, cho lá vào đun cùng 1 thìa muối. Sau khi sôi 15 phút, tắt bếp đổ ra chậu và bỏ bã lá đi.

Cởi bỏ đồ lót và xông vùng kín với nước lá trong 15 phút. Nên thử bằng tay trước khi xông để đảm bảo nhiệt độ không quá nóng gây bỏng. 

Sau khi xông bạn pha thêm nước lạnh cho vừa đủ ấm rồi dùng nước đó rửa vùng kín nhiều lần cho đến hết. Mỗi tuần, chỉ cần xông và rửa 1-2 lần, vùng kín sẽ luôn sạch sẽ thơm tho và không còn bị ngứa. 

Lưu ý: Để vùng kín luôn hồng hào khỏe mạnh bạn nên:

- Giặt quần lót kỹ

- Phơi quần lót nơi ánh nắng mạnh

- Không dùng xà phòng hóa chất thụt rửa quá nhiều

- Mặc quần lót thoải mái không quá chật

 

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