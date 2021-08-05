Viện thẩm mỹ Diva lọt Top spa, thẩm mỹ viện uy tín tại TP.HCM

Làm đẹp 05/08/2021 11:44

Viện thẩm mỹ Diva Spa thành lập từ năm 2014 với mục tiêu trở thành hệ thống thẩm mỹ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, Viện thẩm mỹ Diva đã lọt Top Spa thẩm mỹ viện uy tín tại TPHCM. Đây là kết quả khảo sát người dùng của hai website review Top10SaiGon.vn và Top247.vn.

1. Tổng quan Hệ thống thẩm mỹ viện Diva Spa

Viện thẩm mỹ Diva Spa thành lập vào năm 2014 bởi đội ngũ lãnh đạo là những chuyên gia hàng đầu về chăm sóc sắc đẹp. Từ khi mới thành lập, Diva Spa đã hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống làm đẹp tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Do đó, viện thẩm mỹ luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống máy móc cũng như đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn. Khách hàng đến Diva Spa sẽ được trải nghiệm các dịch vụ chất lượng, an toàn và hiệu quả.

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Diva Spa sở hữu hệ thống máy móc nhập khẩu chính hãng từ châu Âu đảm bảo điều trị chính xác và hiệu quả. Không chỉ có vậy, viện thẩm mỹ Diva Gò Vấp còn chú trọng trong việc đầu tư thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ cao từ Anh, Mỹ, Đức góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho khách hàng của mình. Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình thân thiện. Đến với Diva Spa khách hàng sẽ được tiếp đón nồng nhiệt từ khi bước vào spa cho tới khi rời khỏi Spa.

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2. Viện thẩm mỹ Diva Spa lọt top Spa, thẩm mỹ viện uy tín tại TPHCM

Nếu như Top10SaiGon.vn là website review về các lĩnh vực, địa chỉ ở TPHCM thì Top247.vn lại là website đánh giá về các dịch vụ trên toàn quốc. Hai website sở hữu lượng người dùng và người đóng góp lớn nên luôn có những bài viết khách quan và chất lượng. Để có vị trí đó, các ứng viên phải đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí riêng của từng website. Do đó, Viện thẩm mỹ Diva Spa luôn tự hào đứng vị trí số 1 trong nhiều năm vừa qua.

Đánh giá review Top247: https://top247.vn/top-10-tham-my-vien-lon-uy-tin-nhat-o-tphcm/

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Viện thẩm mỹ Diva lọt Top spa, thẩm mỹ viện uy tín tại TP.HCM - Ảnh 3

Viện thẩm mỹ Diva Spa - TP.HCM có 2 cơ sở ở quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn. Hai cơ sở của Diva Spa đều được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ cao. Đội ngũ y bác sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo bài bản giàu kinh nghiệm và giỏi kỹ năng. Khách hàng được tiếp đón, thăm khám và tư  vấn các giải pháp phù hợp với tình trạng và điều kiện tài chính của từng người. Khách hàng sẽ luôn cảm thấy hài lòng với chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ của Diva Spa.

Viện thẩm mỹ Diva lọt Top spa, thẩm mỹ viện uy tín tại TP.HCM - Ảnh 4

Để luôn ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của Top10 SaiGon và Top247, Viện thẩm mỹ Diva đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Hệ thống máy móc được bảo dưỡng, nâng cấp và đổi mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng. Đội ngũ nhân viên thường xuyên tham gia các khóa tập huấn để rèn luyện kỹ năng và nâng cao tay nghề. Đặc biệt, mức chi phí luôn cạnh tranh trên thị trường phù hợp với thu nhập của người Việt.

Hiện nay, Viện thẩm mỹ Diva đang cung cấp các dịch vụ sau:

  • Phun thêu thẩm mỹ: phun chân mày, thêu chân mày, phun mày Ombre, phun mày tán bột, điêu khắc chân mày, xoá - sửa chân mày hỏng, phun môi, phun mí mắt,...
  • Điều trị da: Điều trị nám - tàn nhang - mụn - sẹo, trẻ hoá da, chăm sóc da
  • Giảm cân công nghệ cao
  • Triệt lông vĩnh viễn
  • Xoá nốt ruồi
  • Xoá xăm

Đến với Diva Spa, khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình thăm khám và điều trị khép kín an toàn, hiệu quả.  Khách hàng sẽ được tiếp đón nhiệt tình, tư vấn miễn phí về tình trạng của mình .Sau đó, đội ngũ kỹ thuật viên sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Khi khách hàng đồng ý, kỹ thuật viên sẽ nhanh chóng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và tiến hành trị liệu cho khách hàng. Đặc biệt, sau khi điều trị, nếu gặp phải vấn đề bất thường khách hàng có thể đến Diva Spa để được khám và tư vấn miễn phí. Khách hàng có thể liên hệ đặt lịch trước để tránh hết chỗ hoặc chờ đợi lâu.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 366A4 Khu đô thị Cityland Garden Hills đường. Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
  • Hotline: 19006689
  • Email: info@vienthammydiva.vn
  • Website: https://vienthammydiva.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/vtmdiva.govap.qc/
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