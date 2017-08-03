Uống nước đậu đen trị mụn trả lại cho bạn làn da đẹp mịn màng

Như chúng ta đã biết, đậu đen được dùng trong việc nấu chè, đồ xôi, những món ăn đặc trưng của người dân Việt Nam. Đậu đen có nhiều thành phần tốt cho cơ thể, giúp bổ thận, bổ huyết, trị tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, giải độc gan, chống lão hóa... Vì các lợi ích này mà đậu đen được ông cha ta sử dụng rất nhiều.

Thời tiết thay đổi, ăn cay nhiều, nóng trong người, dị ứng mỹ phầm, thức khuya,... là những nguyên nhân gây nên các vấn đề về mụn. Mụn mọc lên do khuẩn mụn xâm nhập vào da, gặp điều kiện thuận lợi sẽ càng phát triển, khiến mụn mọc nhiều hơn và mức độ nặng hơn. Đặc biệt vào những khi thời tiết giao mùa rất dễ bị mụn. Dù có áp dụng nhiều phương pháp nhưng vẫn tỏ ra kém hiệu quả. Nhưng, hôm nay bạn sẽ đánh bay được những cục mụn đáng ghét nhờ phương pháp uống nước đậu đen trị mụn hiệu quả mà đơn giản.

Đặc biệt, ngoài khả năng chăm sóc sức khỏe , đậu đen còn là liều thuốc giúp chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Với thành phần protein, chất xơ, vitamin và các khoáng chất thiết yếu, đậu đen hỗ trợ giảm cân hiệu quả và còn chăm sóc da dẻ hồng hào, láng mịn.

Với vitamin B, E giúp trẻ hóa làn da, diệt khuẩn, ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn, giúp liền sẹp, trị thâm nám hiệu quả. Vì công hiệu đặc biệt này mà nhiều người đã sử dụng đậu đen để trị mụn và chứng minh được nó cho công hiệu hơn cả sự mong đợi.

Nấu nước đậu đen để uống trị mụn

Cách nấu nước đậu đen cũng rất đơn giản, nó gần tương tự như bạn nấu chè nhưng lại dễ dàng hơn nhiều. Việc bạn cần chỉ là mua đậu đen về và bắt tay thực hiện ngay.

Nguyên liệu: Đậu đen (khoảng 0,5kg), nước, nồi nấu.

Thực hiện:

- Đậu đen nhặt bỏ những hạt sâu, bị hư và lép. Đem rửa sạch rồi ngâm với nước khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ. Thời gian ngâm đậu sẽ giúp đậu nở mềm và dễ nấu hơn.

- Đun sôi nước, đổ đậu vào đun khoảng 1 – 2 phút rồi đổ bỏ phần nước này đi. Bước này là cách giúp cho cặn bẩn bám trên đậu được loại bỏ hoàn toàn.

- Đổ nước mới vào rồi tiếp tục nấu sôi, để nhỏ lửa để đậu không bị cháy.

- Thỉnh thoảng lấy đũa khuấy đều để đậu không bị dính vào đáy nồi, làm nước có mùi khét.

- Nấu đến khi nào thấy đậu mềm nhừ thì cho vào một chút muối là được.

- Để nguội rồi lược lấy nước đem cất trong ngăn mát tủ lạnh uống dần.

Cách dùng nước đậu đen trị mụn

Uống nước đậu đen

Việc bổ sung dưỡng chất, làm mát cơ thể từ bên trong là cách đơn giản nhất giúp loại bỏ khuẩn mụn trên da. Do vậy, uống nước đậu đen trị mụn được xem là tốt nhất cho sức khỏe và tỏ ra hiệu nghiệm hơn bao giờ hết.

Việc uống nước đậu đen nên áp dụng mỗi ngày, đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn không nên nản chí khi chưa thấy mụn có dấu hiệu thuyên giảm. Bởi khi muốn thay đổi bất cứ điều gì cũng cần đến sự kiên trì và nỗ lực mới mong có kết quả. Vậy điều trị cũng tương tự như vậy. Nếu bạn muốn trị mụn dứt điểm thì cần phải ưu tiên tính kiên trì nhiều hơn.

Mỗi ngày, trung bình bạn nên uống 3 ly nước đậu đen, có thể chia thời gian trùng với các bữa ăn. Hoặc mỗi khi bạn thấy khát nước đều có thể thay thế nước lọc bằng nước đậu đen. Cách này sẽ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, giúp bên trong bạn được thanh mát, loại bỏ được các yếu tố gây mụn.

Rửa mặt với nước đậu đen

Ngoài cách uống, việc áp dụng trực tiếp nước đậu đen lên da cũng là cách tốt nhất cho quá trình lấy lại làn da trắng mịn của bạn.

Thay vì rửa mặt bằng nước thông thường, bạn hãy sử dụng nước đậu đen đun ấm. Nước đậu đen sẽ thẩm thấu dưỡng chất vào sâu trong các tế bào biểu bì da. Cơ chế này sẽ giúp lấy đi những bụi bẩn còn sót lại trong lỗ chân lông, giảm tiết nhờn, rửa sạch khuẩn mụn, giúp loại bỏ mụn một cách hiệu quả hơn.

Hoặc, bạn cũng có thể dùng một cây tăm bông chấm nước đậu đen thoa lên vị trí bị mụn. Giữ như vậy đến qua đêm rồi mới rửa lại bằng nước ấm. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ thấy các vết mụn xẹp dần và biến mất.

Trên đây là cách uống nước đậu đen trị mụn rất hiệu quả. Những ai đang bị mụn thì hãy mua đậu đen về và áp dụng cách này ngay. Đảm bảo làn da không những hết mụn mà còn trở nên trắng hồng hơn.