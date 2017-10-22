Tuyệt chiêu dùng dầu mù u trị thâm mụn hiệu quả không thua kem dưỡng cao cấp

Làm đẹp 22/10/2017 12:59

Bạn sẽ ngạc nhiên nếu như dùng dầu mù u trị thâm mụn theo cách dưới đây. Đảm bảo kết quả dưỡng da đẹp hoàn hảo, sạch mụn, hết thâm nhanh chóng nhất.

Nếu như bạn cần một phương pháp chăm sóc làn da mụn và có nhiều vết thâm thì gợi ý cho bạn đó là dùng dầu mù u trị thâm mụn. Phương pháp này nghe có vẻ khá xa lạ với chị em nhưng nó lại là sản phẩm tuyệt vời làm đẹp da hiệu quả mà nhiều người đã chứng minh trong thực tế. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem dầu mù u có lợi ích như thế nào và cách áp dụng nó sao cho hiệu quả nhất ngay dưới bài viết này nhé.

Tác dụng chăm sóc da của dầu mù u

Mù u là một loại cây khá phổ biến tại Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết tận dụng nó để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Dầu mù u có công dụng <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/duong-da' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/duong-da'>dưỡng da</a> trị thâm mụn hiệu quả
Dầu mù u có công dụng dưỡng da trị thâm mụn hiệu quả (Ảnh: Internet)

Y học cổ truyền ở nhiều nước Châu Phi, Châu Á đã biết đến cây mù u và chế thành tinh dầu để trị bệnh, giảm đau, dưỡng tóc, kháng viêm, chống khuẩn hiệu quả. Trong dầu mù u có chứa các loại chất béo, glycolipid, phospholipid, axit calophyllic, calophyllolide... Đây là những chất béo, kháng sinh, axit amin cấu thành nên tinh dầu mù u có khả năng chống viêm, kháng khuẩn cực hiệu quả.

Và đồng thời, nhờ những thành phần kể trên mà dầu mù u giúp loại bỏ khuẩn mụn, ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn cũng như làm mờ vết thâm nám hiệu quả và dưỡng da trắng mịn, hồng hào hơn. Dầu mù u còn hỗ trợ làm lành vết thương, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ da khỏi các tác động xấu của môi trường.

Có lẽ vì những lợi ích tuyệt vời này mà dầu mù u lọt vào danh sách các sản phẩm thiên nhiên có khả năng dưỡng da, trị thâm mụn hiệu quả nhất. Nếu như bạn chọn cách trị thâm mụn bằng dầu mù u thì đó là sự lựa chọn thông minh.

Cách trị thâm mụn bằng dầu mù u

Cũng giống như một số loại tinh dầu khác, cách sử dụng dầu mù u trị thâm mụn cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ cần bạn rửa mặt sạch với nước ấm và lau khô, sau đó thoa một lớp mỏng tinh dầu mù u lên mặt và đặc biệt là vùng da bị mụn, vết thâm nhiều. Dùng các đầu ngón tay massge nhẹ nhàng để có dưỡng chất của dầu mù u thấm sâu vào các tế bào biểu bì da và phát huy công dụng tốt hơn. Giữ lớp tinh dầu này trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại lần nữa với nước ấm là được.

Dầu mù u trị thâm mụn hiệu quả cao và an toàn
Dầu mù u trị thâm mụn hiệu quả cao và an toàn (Ảnh: Internet)

Ngoài cách làm thông dụng này, bạn có thể kết hợp với dầu mù u với một số loại tinh dầu khác như dầu oải hương, dầu trà. Trộn 2 nguyên liệu này lại theo tỷ lệ 1:1 rồi áp dụng lên da tương tự như cách trên là được.

Một vài lưu ý khi sử dụng dầu mù u

Dầu mù u có tính kháng khuẩn khá mạnh, nên bạn không nên lạm dụng sản phẩm này quá nhiều, như vậy sẽ gây những kích ứng tới da, làm lỗ chân lông bị bít lại, dễ dàng cho vi khuẩn hại tấn công. Do vậy, trị thâm mụn với dầu mù u hiệu quả nhất đó là chỉ nên sử dụng 3 lần mỗi tuần là phù hợp.

Đồng thời, trước khi áp dụng dầu mù u lên da, bạn nên rửa mặt sạch với nước ấm. Làm như vậy sẽ giúp lỗ chân lông giãn nở, thông thoáng, dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn.

Ngoài ra, chế độ ăn uống nhiều rau củ, trái cây là biện pháp kết hợp hoàn hảo giúp chăm sóc làn da của bạn ngay từ bên trong. Hãy tạo cho mình thói quen ăn uống lành mạnh này nhé.

Dầu mù u nguyên chất là tốt nhất cho làn da, nhưng cũng vì vậy mà nó rất dễ bị hư, bạn nên bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời để có thể sử dụng được lâu hơn.

Như vậy dầu mù u trị thâm mụn là cách đơn giản, an toàn và mang lại hiệu quả dưỡng da rất cao. Bạn hãy thử áp dụng và chỉ sau một thời gian ngắn, làn da sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào đến không tỳ vết.

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