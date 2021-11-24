Từng bị crush phũ vì béo ú, cô gái giảm 18kg ngoạn mục, "lột xác" xinh như hotgirl khiến bao chàng mê đắm

Làm đẹp 24/11/2021 16:21

Kể ra bây giờ mà gặp lại thì chắc anh chàng Khánh crush năm nào sẽ hối tiếc lắm đây.

Cô gái Lưu Ngọc Khánh (22 tuổi, hiện là sinh viên và đang sống ở TP.Hải Dương) từng sở hữu cân nặng 70kg nên thân hình mũm mĩm, sồ sề. Khi tỏ tình, bị crush phũ phàng chê xấu nên cô nàng tổn thương sâu sắc và quyết tâm giảm cân phục thù. Cô không muốn tiếp tục sống trong những tháng ngày đầy tự ti và mệt mỏi, mà khao khát được nhìn thấy mình lúc đẹp nhất sẽ như thế nào. 

Từng bị crush phũ vì béo ú, cô gái giảm 18kg ngoạn mục, 'lột xác' xinh như hotgirl khiến bao chàng mê đắm - Ảnh 1

Khánh đã "tống khứ" 18kg mỡ thừa trên cơ thể trong vòng 2 năm. Hiện tại cân nặng của cô là 52kg, cơ thể tăng cơ đáng kể. 

Chia sẻ về bí kíp giảm cân của mình, Khánh cho biết:

 “Ban đầu, mình không biết cách ăn uống, tập luyện, tập sai nên cân nặng không giảm mà còn tăng. Mình thử đủ các phương pháp trên mạng cũng chẳng ăn thua gì. Không nhụt chí, mình mày mò, tìm hiểu thêm về các chế độ ăn uống, tập luyện, từ đó tìm ra phương pháp đúng và bắt đầu kiểm soát được cân nặng.

Mình chọn cách ăn healthy, tức là vẫn ăn đủ bữa, đủ các nhóm chất nhưng thay các loại tinh bột xấu bằng tinh bột tốt như yến mạch, khoai lang, gạo lứt, ăn vặt bằng các loại hạt... đồng thời bổ sung nhiều rau xanh, trái cây trong bữa ăn. Những món không có lợi cho sức khỏe, vóc dáng như đồ ăn nhanh, bánh kẹo, nước ngọt,... mình kiêng hoàn toàn. 

Mỗi ngày, mình dành 1 tiếng để tập luyện tại phòng tập với những bài đốt mỡ, tăng cơ. Mình duy trì lịch tập đều đặn 6 buổi/tuần, nghỉ Chủ nhật”.

Từng bị crush phũ vì béo ú, cô gái giảm 18kg ngoạn mục, 'lột xác' xinh như hotgirl khiến bao chàng mê đắm - Ảnh 2Từng bị crush phũ vì béo ú, cô gái giảm 18kg ngoạn mục, 'lột xác' xinh như hotgirl khiến bao chàng mê đắm - Ảnh 3

Sau khi đã giảm cân thành công, cuộc sống của mình có rất nhiều sự thay đổi, nhất là sự tự tin luôn hiện diện. Và đặc biệt là lâu lắm rồi mình mới được nghe những lời khen, sự bất ngờ, ngỡ ngàng từ bạn bè, người thân khi gặp lại. Những mối quan hệ khác giới tìm đến mình nhiều hơn, việc đi làm, đi học đều thuận lợi. 

Cũng nhờ những điều đó mà mình lúc nào cũng trong trạng thái rất vui vẻ, có nhiều cảm hứng trong cuộc sống. Mình thay đổi phong cách ăn mặc cho trẻ trung, đa dạng hơn, chăm chút cho ngoại hình. Mình nghĩ khi bản thân suy nghĩ tích cực thì những chuyện tốt đẹp sẽ đến. Chúng ta tự trân trọng bản thân thì người khác sẽ trân trọng mình”.

Từng bị crush phũ vì béo ú, cô gái giảm 18kg ngoạn mục, 'lột xác' xinh như hotgirl khiến bao chàng mê đắm - Ảnh 4

Từng bị crush phũ vì béo ú, cô gái giảm 18kg ngoạn mục, 'lột xác' xinh như hotgirl khiến bao chàng mê đắm - Ảnh 5

Từng bị crush phũ vì béo ú, cô gái giảm 18kg ngoạn mục, 'lột xác' xinh như hotgirl khiến bao chàng mê đắm - Ảnh 6

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