Từng bị 'chê lên chê xuống' vì vẻ ngoài 'không giống ai', Đào Bá Lộc giờ đây khiến netizen phải 'lé mắt' với ngoại hình ngày càng thăng hạng

Kể từ khi công khai mình là người thuộc cộng đồng LGBT, Đào Bá Lộc đã thoải mái sống thật với bản thân và nhận được nhiều sự ủng hộ của dân mạng. Tuy nhiên, trước khi nhận nhiều lời khen thì giọng ca "Thanh Xuân" từng có khoảng thời gian bị netizen "chê lên chê xuống" về nhan sắc.

Vẻ ngoài của Đào Bá Lộc ngày trước và hiện tại có sự thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, thời gian đã trả lời tất cả và vẻ ngoài của Đào Bá Lộc giờ đây có khả năng làm bất kỳ ai "đổ gục". Trên trang cá nhân của Đào Bá Lộc, nam ca sĩ lại khiến khán giả "xuýt xoa" với gương mặt đẹp mặn mà, sắc sảo không phải chị em nào cũng sở hữu.