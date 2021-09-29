Từng bị 'chê lên chê xuống' vì vẻ ngoài 'không giống ai', Đào Bá Lộc giờ đây khiến netizen phải 'lé mắt' với ngoại hình ngày càng thăng hạng

Khuôn mặt sắc sảo, mềm mại của Đào Bá Lộc còn khiến cho hội chị em 'phát thèm' ấy chứ!
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Kể từ khi công khai mình là người thuộc cộng đồng LGBT, Đào Bá Lộc đã thoải mái sống thật với bản thân và nhận được nhiều sự ủng hộ của dân mạng. Tuy nhiên, trước khi nhận nhiều lời khen thì giọng ca "Thanh Xuân" từng có khoảng thời gian bị netizen "chê lên chê xuống" về nhan sắc.
Tuy nhiên, thời gian đã trả lời tất cả và vẻ ngoài của Đào Bá Lộc giờ đây có khả năng làm bất kỳ ai "đổ gục". Trên trang cá nhân của Đào Bá Lộc, nam ca sĩ lại khiến khán giả "xuýt xoa" với gương mặt đẹp mặn mà, sắc sảo không phải chị em nào cũng sở hữu.
Không chỉ vậy, phong cách trang điểm lẫn gu thời trang của Đào Bá Lộc phải gọi là xuất sắc. Hiện tại, nam ca sĩ đang theo đuổi con đường Beauty Blogger và nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo khán giả, nhất là hội chị em. Bên cạnh trang điểm, làm đẹp thì Đào Bá Lộc cũng chia sẻ về nhiều mẩu chuyện hài hước dành cho các cô nàng đang yêu nữa đây.
Xinh đẹp và duyên dáng, nam ca sĩ ngày càng được mọi người yêu mến nhiều hơn. Khác xa một trời một vực với trước đây. Đông đảo mọi người còn để lại nhiều lời khen "có cánh" cho Đào Bá Lộc mỗi khi nam ca sĩ tái xuất trên mạng xã hội.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV