Tự tin khoe chân xinh với 6 tips trị thâm đầu gối tại nhà nhanh nhất, hiệu quả chỉ sau 2 tuần áp dụng

Làm đẹp 28/08/2022 05:35

Chỉ với những nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm có sẵn tại nhà, nỗi lo đầu gối bị thâm của chị em phụ nữ chỉ còn là 'dĩ vãng'.

Cách trị thâm đầu gối bằng muối

Tự tin khoe chân xinh với 6 tips trị thâm đầu gối tại nhà nhanh nhất, hiệu quả chỉ sau 2 tuần áp dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muối có chứa các nguyên tố vi lượng như i-ốt, kali, kẽm,…cùng tính sát khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn bụi bẩn trên da và trị thâm đầu gối hiệu quả.

Cách thực hiện:

- Khuấy tan muối và sữa chua thành hỗn hợp đồng nhất.

- Sử dụng hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch để mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát.

Trị thâm đầu gối bằng dầu dừa 

Dầu dừa chứa rất nhiều thành phần có tác dụng dưỡng da, đặc biệt là vitamin E giúp phục hồi làn da thâm sạm lâu ngày. Sử dụng cho vùng đầu gối sẽ giúp cải thiện các sắc tố đen sạm không đều màu.

Sau khi tắm xong, bạn thoa lượng dầu dừa vừa đủ lên đầu gối. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn khoảng 2 – 3 phút để các tinh chất trong dầu dừa thẩm thấu hết vào da. Bên cạnh đó bạn cũng có thể kết hợp thêm nửa thìa nước cốt chanh tươi, thoa hỗn hợp nước chanh và dầu dừa lên đầu gối khoảng vài phút sẽ giúp tăng hiệu quả trị thâm đầu gối nhanh hơn.

Tự tin khoe chân xinh với 6 tips trị thâm đầu gối tại nhà nhanh nhất, hiệu quả chỉ sau 2 tuần áp dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đường nâu và dầu ô liu

Đường nâu mang lại hiệu quả rất tốt trong việc tẩy tế bào chết trong khi dầu ô liu sẽ hỗ trợ dưỡng ẩm cho da.

Cách thực hiện: Trộn một lượng dầu ô liu và đường nâu bằng nhau, thoa đều hỗn hợp này lên đầu gối và khuỷu tay, mát xa da bằng hỗn hợp này trong khoảng năm phút sau đó rửa sạch bằng xà bông và nước.

Cách trị thâm đầu gối bằng kem đánh răng

Kem đánh răng chứa nhiều thành phần baking soda, silica cùng sodium pyrophosphatekem giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ vi khuẩn, giảm thâm khiến da trắng hồng.

Cách thực hiện như sau:

- Cho 1 lượng kem đánh răng với chút muối và ½ thìa nước cốt chanh khuấy đều thu được hỗn hợp.

- Bạn lấy hỗn hợp bôi lên phần da đầu gối bị thâm đã làm sạch để trong khoảng 15-20 phút đến khi hỗn hợp khô lại thì rửa sạch.

- Áp dụng thực hiện 2-3 lần/tuần đến khi vùng da thâm bật tông trắng hồng.

Sử dụng chanh

Chanh có đặc tính tẩy trắng tự nhiên và có tính axit, do đó có tác dụng làm sáng da, giúp loại bỏ thâm trên đầu gối và khuỷu tay. Sử dụng chanh hường xuyên sẽ giúp làn da sáng hơn rõ rệt trong vài tuần.

Cách thực hiện: Bạn chỉ cần vắt một ít nước chanh tươi và mát xa nhẹ nhàng lên vùng da bị thâm ở khuỷu tay, đầu gối. Giữ nguyên trong 10 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

Trị thâm đầu gối bằng yến mạch

Tự tin khoe chân xinh với 6 tips trị thâm đầu gối tại nhà nhanh nhất, hiệu quả chỉ sau 2 tuần áp dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch có nhiều lợi ích trong việc dưỡng và làm sáng da hiệu quả.

- Nguyên liệu: 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa bột yến mạch và 1 ít muối.

- Cách thực hiện như sau:

+ Trộn các nguyên liệu với nhau thu được hỗn hợp.

+ Sử dụng hỗn hợp thoa đều và massage lên phần da bị thâm ở đầu gối và khuỷu tay trong khoảng 10 – 15 phút sau đó rửa sạch với nước ấm.

+ Áp dụng thực hiện 1-2 lần/tuần để làn da của bạn mềm mại, khỏe khoắn và rạng rỡ hơn.

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