Không giống như mụn bọc, mụn đầu đen, mụn mủ có thể dễ dàng nhận biết, còn mụn ẩn sẽ giống như “quả bom nổ chậm”, dễ bị nhiễm trùng và cực kì khó điều trị dứt điểm. Loại mụn này luôn mọc thành từng đám, khiến da sần sùi, nhìn mất thẩm mỹ. Để giải quyết tình trạng này hiệu quả, các chị em cần phải thực hiện cách điều trị mụn ẩn dưới da theo đúng quy trình sau đây càng sớm càng tốt.

Da mặt luôn cần được làm sạch để lỗ chân lông thông thoáng, vi khuẩn gây mụn sẽ không có cơ hội tiếp tục hoạt động, gây viêm da. Mặc dù đây là bước cơ bản, thực hiện đơn giản, nhưng nếu bỏ qua thì các chị em sẽ không bao giờ có thể chữa trị mụn dứt điểm.

Bạn nên vệ sinh da mặt bằng nước muối sinh lý là tốt nhất hoặc dùng nước sữa rửa mặt có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như: dưa leo, lô hội có độ pH thấp và chất chất kháng khuẩn trung tính. Những sản phẩm này vừa có tác dụng làm sạch da, loại bỏ hết lớp dầu thừa, lớp bụi bám dính mà còn kháng viêm cực tốt.

Xông hơi – Làm nở lỗ chân lông, mụn ẩn “hiện hình”

Xông hơi là liệu pháp đơn giản, vừa giúp da thư giãn, làm nở lỗ chân từ đó làm sạch da từ bên trong. Lúc này, mụn ẩn dưới da bắt đầu lộ các nhân mụn “cứng đầu”. Sau đó, bạn hãy lấy tăm bông để nặn, loại bỏ nhân mụn.

Bạn chỉ cần một nồi nước nóng cho thêm vào lát chanh hoặc một chút tinh dầu như: oải hương, bạc hà… Sau đó, trùm khăn qua đầu kín nồi nước, vừa xông hơi bạn vừa massage nhẹ nhàng theo vòng tròn. Sau khoảng 15-20 phút rồi bạn bỏ khăn ra và thấm khô. Thực hiện xông hơi 3-4 lần là tốt nhất.

Bước này đóng vai trò khử trùng, làm lộ đầu mụn hỗ trợ quá trình điều trị diễn ra thuận lợi đạt được kết quả tốt nhất.

Áp dụng cách điều trị mụn ẩn dưới da bằng thiên nhiên

Sau khi xông hơi xong, các chị em hãy sử dụng cách điều trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong. Các dưỡng chất trong nguyên liệu này sẽ nhanh chóng thấm đều vào da, làm khô đầu mụn. Sau một thời gian đầu mụn sẽ tự rụng, không để lại vết sẹo thâm trên da.

Phần lớn để làm tăng hiệu quả điều trị, mật ong sẽ kết hợp nước cốt chanh giúp loại bỏ mụn ẩn nhanh chóng. Bởi do mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất kháng viêm khi kết hợp với axit Citric và vitamin C trong chanh sẽ tạo thành lớp “kem” trị mụn, có liên kết siêu bền giúp da khỏe mảnh, “đánh bật” nhân mụn ra khỏi nang lông. Nên chỉ sau một thời gian ngắn, các chị em sẽ thấy mụn ẩn giảm dần, làn da cũng trở nên mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Thoa tonner – Bước cuối cùng trong quy trình thực hiện cách điều trị mụn ẩn dưới da

Sau khi đắp mặt nạ điều trị mụn ẩn dưới da và làm sạch bằng nước mát thì cần thoa thêm một lớp mỏng tonner để làm se khít lỗ chân lông Nếu bạn kiên trì thực hiện đúng theo các bước trên, chỉ sau 2 tuần bạn sẽ thấy sạch mụn ẩn, da lúc nào cũng mịn màng và tươi tắn.

Lưu ý: Trong quá trình điều trị mụn ẩn dưới da, bạn cần ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước để làn da có sự đàn hồi, thanh lọc cơ thể, mát gan, hạn chế mụn ẩn mọc nhiều lên hoặc tái phát trở lại.