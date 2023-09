Trung tâm dạy cắt may Phương Liên – Địa chỉ học cắt may uy tín, chuyên nghiệp

Có thể tự tay thiết kế quần áo cho người thân sẽ mang lại niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Không phân biệt độ tuổi, không cần khéo tay chỉ cần có đam mê là bạn có thể tự may đồ cho mình và gia đình . Vừa tiết kiệm chi phí mua sắm lại mang đến nhiều niềm vui nên các chị em đã không ngần ngại dành thời gian tham gia các khóa học cắt may, sắm máy móc, vải vóc để “thỏa đam mê, yêu thích”.

Với nhiều năm trong nghề và được sự tin tưởng của nhiều chị em phụ nữ , Trung tâm dạy cắt may Phương Liên thu hút đông đảo học viên đến tham gia học cắt may. Trung tâm do chị Nguyễn Thị Bích Liên giảng dạy, hoạt động theo Phương châm "chỉ dạy nhiệt tình", dạy kèm từng người, chỉ dẫn từng bước, thực hành ngay buổi đầu tiên, mỗi người một máy riêng để thực hành, ...

các học viên tại trung tâm không chỉ vững tay nghề sau khóa học mà còn được tham gia học tập và thực hành trong không khí thoải mái, tạo nên nhiều động lực và niềm vui cho công việc cắt may.

Hiện tại, trung tâm Phương Liên có nhiều Khóa cho học viên lựa chọn. Tại khóa cơ bản, chị em được học và thực hành cắt may các dạng cơ bản như áo, váy liền, chân váy, quần. Với bài học nâng cao, học viên được học cắt may các dạng khó, phức tạp hơn như quần Tây, áo sơ mi nam, nữ, áo đầm cách điệu... Tại khóa chuyên về cắt may đầm, bạn được học nhiều kỹ thuật may đầm ôm, chữ A, tròn xòe, xếp ly, đuôi cá... Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên, trung tâm hỗ trợ các học viên có thể tự do chọn giờ học, rảnh giờ nào học giờ đó. Đây là yếu tố hấp dẫn các Sinh viên đam mê ngành thiết kế, nhân viên văn phòng bận rộn hay các bà nội trợ có thể chủ động về thời gian đến tham gia khóa học.

Chị Phương Liên cho biết, "Được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm may đồ cho chị em yêu thời trang là niềm đam mê của tôi. Và để học viên luôn tràn đầy nhiệt huyết cũng như duy trì đam mê với công việc may đồ thì giáo viên hướng dẫn phải là người khơi gợi và truyền cảm hứng đến họ. Do đó, trung tâm Phương Liên luôn tạo ra không khí vui nhộn, ân cần với học viên trong từng hoạt động, giúp học viên càng học càng cảm thấy say mê và thích thú. Đặc biệt, chúng tôi chỉ dạy nhiệt tình chứ không giấu nghề. Sau khóa học, học viên tự tin với khả năng của mình, có thể may được các bộ đồ đơn giản đến phức tạp và có thể mở tiệm may đồ theo ý muốn thì đó là thành công lớn nhất của trung tâm".

Trung tâm dạy cắt may Phương Liên

Đ/c: 290/40/11H Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Tel: 096 827 66 55

Facebook: facebook.com/trungtamdaycatmayphuonglien