Trị mụn ẩn dưới da hiệu quả và các lưu ý tuyệt đối không thể bỏ qua

Trị mụn ẩn dưới da hiệu quả không khó nếu như bạn tìm ra phương pháp phù hợp. Đây là yếu tố quyết định đến 90% kết quả điều trị.
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Là một trong những nguyên nhân khiến cho bề mặt sần sùi, kém sắc nên mụn ẩn luôn là nỗi lo lắng của các chị em. Do đó, nhu cầu điều trị mụn ẩn dưới da của phái đẹp ngày càng gia tăng. Để đối phó với tình trạng này, bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cho chị em những cách trị mụn ẩn dưới da hiệu quả nhất nhé!
Trị mụn ẩn dưới da hiệu quả bằng cách đắp mặt nạ phục hồi và thanh lọc da
Ngoài việc vệ sinh làn da sạch sẽ thì bạn cần phải tìm ra cách phục hồi và chữa trị để da đủ khỏe “đánh bật” mụn ẩn nhanh chóng. Nếu da bạn quá yếu, bạn cần phải sử dụng những loại mặt nạ có công dụng trị mụn kèm theo khả năng thanh lọc và tái tạo. Lúc này, lớp mặt nạ sẽ giúp da loại bỏ hết các độc tố từ môi trường như: bụi bẩn, lớp trang điểm… đồng thời làm đẩy nhân mụn lên trên bề mặt da, giúp da trở nên mịn màng và tươi sáng hơn.
Bạn nên chọn những loại mặt nạ thanh lọc da với đất sét, tinh dầu hoặc mặt nạ tổng hợp có chiết xuất từ thiên nhiên… đảm bảo phục hồi da hư tổn hiệu quả.
Trị mụn ẩn dưới da hiệu quả bằng chiết xuất hành tây
Khả năng kì diệu của chiết xuất hành tây chính là giảm viêm và khả năng sát khuẩn cực kì hiệu quả. Chính vì vậy đây được xem là một trong những “thần dược” điều trị mụn ẩn không thể bỏ qua. Các dưỡng chất trong loại củ này, đặc biệt là chất quexitin nhanh chóng thấm sâu vào lớp biểu bì của da, đẩy nhân mụn lên, sau một thời gian sẽ tự rụng. Da mặt sạch bóng mụn ẩn, sáng mịn và tươi trẻ hơn.
Nguyên liệu cần có:
- Hành tây: 1 củ.
- Chanh: 1 quả.
- Mật ong: 1 thìa cà phê.
Cách thực hiện:
- Lột sạch vỏ khô của hành tây, sau đó rửa sạch và cắt thành miếng cau, rồi mang đi xay nhuyễn.
- Cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy nước cốt.
- Dùng rây lọc, lọc bỏ phần bã hành tây và hạt quả chanh.
- Trộn đều 2 thìa nước cốt hành tây, 2 thìa nước cốt chanh và 1 mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.
- Vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa đều hỗn hợp lên mặt.
- Sau khoảng 15-20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.
- Thực hiện 3-4 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.
Các lưu ý để trị mụn ẩn dưới da hiệu quả nhất
Mụn ẩn nằm sâu bên trong da nên khi muốn điều trị dứt điểm, bạn cần phải chăm sóc da đúng cách kết hợp từ trong ra ngoài và sử dụng các phương pháp có chất lượng đảm bảo, đồng thời cần chú ý những điều sau:
- Luôn vệ sinh da sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng để vi khuẩn không có cơ hội hình thành mụn ẩn. Nên các chị em cần rửa mặt 2-3 lần/ngày với các sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ, có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, độ pH thấp và chứa hoạt chất kháng khuẩn trung tính.
- Trong quá trình trị mụn ẩn dưới da, bạn cần hạn chế trang điểm sờ tay lên mặt, khiến vi khuẩn bám dính, làm mụn gia tăng. Trước khi đi ngủ bạn cần vệ sinh da sạch sẽ, dùng xịt khoáng để phục hồi da.
- Để không làm tổn thương da bạn chỉ nên nặn mụn khi đã chín. Trước khi nặn mụn cần vệ sinh tay và dụng cụ nặn mụn. Khi dùng cây nặn mụn bạn nên sát khuẩn rồi mới ấn nhẹ để nhân mụn bung ra, sau đó lấy bông y tế thấm cồn lau sạch.
- Duy trì thói quen uống đủ 2 – 2,5 lít nước/ngày giúp cơ thể loại bỏ các độc tố, cung cấp độ ẩm cho da và ngăn ngừa mụn. Đồng thời, ăn nhiều rau xanh cùng hoa quả tươi, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, thức khuya, sử dụng các chất kích thích. Đây là một trong những điều không để bỏ qua nếu bạn muốn đạt được kết quả cải thiện tốt sau khi áp dụng phương pháp trị mụn ẩn dưới da.