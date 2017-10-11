Trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch cho da sạch mụn, trắng hồng rực rỡ

Làm đẹp 11/10/2017 10:18

Trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch là phương pháp làm đẹp chủ yếu của giới trẻ phương Tây, nếu bạn đang bị mụn ẩn hoành hành thì sao không thử trị bằng bột yến mạch xem, da vừa khỏe, lại còn trắng hồng rực rỡ.

Các bạn đã từng từng nghe đến và thử trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch bao giờ chưa? Nếu chưa, đừng ngần ngại thử nhé, vừa giúp sạch mụn, trị tận gốc mụn ẩn lại giúp dưỡng da đẹp tuyệt vời lắm đấy.

Tuyệt chiêu trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch

Bất ngờ với phương pháp <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-mun-an-duoi-da.topic'>trị mụn ẩn dưới da</a> bằng bột yến mạch đơn giản
Bất ngờ với phương pháp trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch đơn giản. Ảnh: Internet

Công dụng trị mụn ẩn bằng bột yến mạch

Trước hết, hiểu về mụn ẩn, là những mụn mà nhân nằm sâu trong các nang lông, nên làn da chúng ta không thể đẩy được lên bề mặt. Nó không gây đau đớn nhưng khiến làn da chúng ta sần sùi, kém mịn màng, sờ vào thấy da không hề nhẵn nhụi, nếu để lâu dễ chuyển sang bị viêm chân lông, viêm da khó điều trị. Do đó, bạn đang bị mụn ẩn và muốn giải quyết nó nhanh gọn bằng một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, từ thiên nhiên thì hãy thử ngay trị mụn ẩn bằng bột yến mạch nhé.

Trị mụn ẩn dưới da vừa an toàn lại còn <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8' href='http://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a> da sáng mịn tự nhiên
Trị mụn ẩn dưới da vừa an toàn lại còn làm đẹp da sáng mịn tự nhiên. Ảnh: Internet

Trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch là phương pháp trị mụn ẩn yêu thích của giới trẻ phương Tây bởi lẽ bột yến mạch chứa nhiều chất saponin giúp kiểm soát hoạt động của tuyến bã nhờn, giúp giảm bớt dầu tự nhiên do da mặt tiết ra, làm sạch vi khuẩn, giảm hẳn tình trạng mụn ẩn trên da. Nó cũng rất giàu các vitamin B, E, C, các khoáng chất giúp loại bỏ các lớp da chết, cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da khỏe mạnh, giúp đẩy nhân mụn, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá hiệu quả vô cùng.

Mẹo trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch

Các bạn có thể áp dụng các cách trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch dưới đây tại nhà vô cùng đơn giản sau đây nhé: 

Công thức trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch đơn giản, dễ thực hiện
Công thức trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch đơn giản, dễ thực hiện. Ảnh: Internet

  • Trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch: Đây là cách trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch đơn giản nhất, các bạn chỉ cần hòa bột yến mạch với nước ấm, được hỗn hợp nhão, đồng nhất thì làm sạch da mặt rồi thoa lên trong 30 phút, mặt nạ khô thì rửa lại bằng nước ấm, làn da bạn sẽ sáng và căng mịn hơn nhiều đấy.
  • Trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch + mật ong: Trộn đều bột yến mạch và mật ong theo tỉ lệ 1:1, mật ong có tính chất dưỡng ẩm tuyệt vời sẽ giúp làn da bạn không chỉ sáng căng mà còn mềm mượt vô cùng, da vừa sạch mụn lại được dưỡng đẹp tự nhiên vô cùng.
  • Trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch + sữa chua: Sữa chua có axit lactic và bột yến mạch làm dịu làn da, kết hợp với nhau được hỗn hợp trị mụn ẩn dưới da hiệu quả. Các bạn chỉ cần trộn ba muỗng canh sữa chua, hai muỗng yến mạch và một vài giọt nước chanh và dầu ô liu. Thoa lên da mặt, mát xa nhẹ, đặc biệt vùng da bị mụn ẩn. Để trong 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Thế nào, cảm nhận về da mềm mượt cực kỳ thích phải không?
  • Trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch + lòng trắng trứng gà + nước chanh: Các bạn chỉ cần trộn đều 2 thìa bột yến mạch, với lòng trắng trứng gà, thêm vài giọt nước chanh là đã có công thức làm mặt nạ dưỡng da, điều trị mụn ẩn tại nhà đơn giản rồi, thoa đều lên da mặt, để trong 15-20 phút rửa mặt lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm, chả mấy mà làn da bạn sẽ sạch mụn ẩn và trắng mịn đầy hấp dẫn nhé. 

Những lưu ý khi trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch

  • Các bạn lựa chọn trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch sẽ đồng thời được tẩy da chết một cách nhẹ nhàng luôn. Cũng chính vì tính chấy tẩy da nhẹ nên các bạn chỉ nên áp dụng áp dụng từ 2-3 lần/tuần để không gây kích ứng làn da nhé.
  • Để trị mụn ẩn dưới da bằng bột yến mạch được tốt hơn, hãy nhớ vệ sinh da mặt sạch sẽ ngày 2 lần, thay vỏ chăn, gối hàng tuần, tránh sờ tay lên mặt nhiều lần.
  • Rửa và làm sạch mặt trước khi đắp mặt nạ bột yến mạch theo các công thức trên. 
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