Trào lưu "casual luxe" - Thời trang đẳng cấp ứng dụng trong đời thường có gì hot mà khiến giới trẻ "điên đảo"?

Làm đẹp 25/11/2022 13:47

Theo xu hướng và thời đại các hãng thời trang đẳng cấp dần đi theo thời đại, các mẫu thiết kế dần đơn giản

Casual luxe là gì? 

Casual luxe là sự kết hợp giữa nét dân dã đời thường và tính sang trọng đẳng cấp. Những món đồ thời trang cơ bản, năng động thoải mái có thể diện hằng ngày như áo phông, áo khoác, áo sơ mi khi được làm bằng chất liệu vải dệt hay các loại vải sang trọng cao cấp như satin, lụa, sequin, ren, da, voan... là ví dụ điển hình về casual luxe. Sự kết hợp này đem lại kết quả rất đáng chú ý, bởi nó giúp người diện có được vẻ ngoài thoải mái gần gũi mà vẫn tạo được sự đẳng cấp sang chảnh thể hiện vị thế của bản thân. 

Trào lưu 'casual luxe' - Thời trang đẳng cấp ứng dụng trong đời thường có gì hot mà khiến giới trẻ 'điên đảo'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Sức ảnh hưởng của casual luxe 

Nhìn vào cách các thương hiệu thời trang cao cấp đang dần ''giản dị hóa'' phom dáng lẫn kiểu cách cắt may, tiết chế màu sắc trang phục là sẽ hiểu casual luxe đang được phổ biến tới mức nào. Có cầu thì mới có cung, mới có sự thay đổi. 

Trào lưu 'casual luxe' - Thời trang đẳng cấp ứng dụng trong đời thường có gì hot mà khiến giới trẻ 'điên đảo'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng về mặt phong cách của các nghệ sĩ toàn cầu đến thế hệ Gen Z là cực kỳ khủng khiếp. Nó khiến chính những ''ông lớn'' trong làng thời trang buộc phải nhanh chóng thích ứng và chuyển mình, biến những bộ cánh từ hào nhoáng, cầu kỳ trước đây giờ trở nên tối giản và dễ ứng dụng - xuôi theo trào lưu casual luxe.

Mang sự đẳng cấp vào đời thường

Casual Luxe là sự kết hợp giữa nét dân dã đời thường và tính sang trọng đẳng cấp của thương hiệuSự kết hợp này đem lại kết quả rất đáng chú ý, vẻ ngoài thoải mái gần gũi mà vẫn tạo được sự đẳng cấp sang trọng, khẳng định được vị thế của bản thân. Hiểu được xu thế đó, các thương hiệu thời trang cao cấp đang dần ''giản dị hóa'' phom dáng lẫn kiểu cách cắt may, tiết chế màu sắc trang phục để hướng sản phẩm theo phong cách này. Với sự tối giản mà tinh tế, casual luxe đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ với đường lối kinh doanh của các nhà mốt lớn mà còn với cả nhu cầu mua sắm, phong cách ăn mặc của dân tình.

Trào lưu 'casual luxe' - Thời trang đẳng cấp ứng dụng trong đời thường có gì hot mà khiến giới trẻ 'điên đảo'? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn "trendy" đến thế, học ngay thôi nào!

Phối đồ với quần trắng chưa bao giờ đơn giản lại còn "trendy" đến thế, học ngay thôi nào!

Làm thế nào để phối đồ với những gam màu đơn giản như màu trắng để vừa xinh xắn nhưng lại không nhám chán? Hãy cùng tham khảo nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Casual luxe phong cách thời trang Xu hướng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới