Trào lưu "casual luxe" - Thời trang đẳng cấp ứng dụng trong đời thường có gì hot mà khiến giới trẻ "điên đảo"?

Casual luxe là sự kết hợp giữa nét dân dã đời thường và tính sang trọng đẳng cấp. Những món đồ thời trang cơ bản, năng động thoải mái có thể diện hằng ngày như áo phông, áo khoác, áo sơ mi khi được làm bằng chất liệu vải dệt hay các loại vải sang trọng cao cấp như satin, lụa, sequin, ren, da, voan... là ví dụ điển hình về casual luxe. Sự kết hợp này đem lại kết quả rất đáng chú ý, bởi nó giúp người diện có được vẻ ngoài thoải mái gần gũi mà vẫn tạo được sự đẳng cấp sang chảnh thể hiện vị thế của bản thân.

Nhìn vào cách các thương hiệu thời trang cao cấp đang dần ''giản dị hóa'' phom dáng lẫn kiểu cách cắt may, tiết chế màu sắc trang phục là sẽ hiểu casual luxe đang được phổ biến tới mức nào. Có cầu thì mới có cung, mới có sự thay đổi.

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Không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng về mặt phong cách của các nghệ sĩ toàn cầu đến thế hệ Gen Z là cực kỳ khủng khiếp. Nó khiến chính những ''ông lớn'' trong làng thời trang buộc phải nhanh chóng thích ứng và chuyển mình, biến những bộ cánh từ hào nhoáng, cầu kỳ trước đây giờ trở nên tối giản và dễ ứng dụng - xuôi theo trào lưu casual luxe.

Mang sự đẳng cấp vào đời thường

Casual Luxe là sự kết hợp giữa nét dân dã đời thường và tính sang trọng đẳng cấp của thương hiệu. Sự kết hợp này đem lại kết quả rất đáng chú ý, vẻ ngoài thoải mái gần gũi mà vẫn tạo được sự đẳng cấp sang trọng, khẳng định được vị thế của bản thân. Hiểu được xu thế đó, các thương hiệu thời trang cao cấp đang dần ''giản dị hóa'' phom dáng lẫn kiểu cách cắt may, tiết chế màu sắc trang phục để hướng sản phẩm theo phong cách này. Với sự tối giản mà tinh tế, casual luxe đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ với đường lối kinh doanh của các nhà mốt lớn mà còn với cả nhu cầu mua sắm, phong cách ăn mặc của dân tình.