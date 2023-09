Tổng hợp "tất tần tật" các cách trị mụn cóc đơn giản và nhanh nhất

1. Phân loại các loại mụn cóc

Mụn cóc rất dễ gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính và công việc, bản chất chúng là những u nhỏ, lành tính, thường ở lớp thượng bì của da, làm bề mặt da chỗ mụn sần sùi, nổi lên thành vùng chai cứng, có thể đau hoặc không đau tùy vị trí, gây vướng víu, cộm chân khi đi lại hoặc làm việc. Chúng xuất hiện là do cơ thể chúng ta bị nhiễm virus HPV (Human Papilloma Virus) do các vết trầy xước trên da. Mụn cóc ở chân, tay thường do virut HPV loại 1, 2 gây ra, mụn cóc phẳng là do loại 3, 10 gây ra. Hiếm gặp hơn nữa là các mụn cóc do nhiễm HPV 4 và 7.