Tổng hợp "tất tần tật" các cách trị mụn cóc đơn giản và nhanh nhất

Làm đẹp 12/10/2017 07:12

Tổng hợp các cách trị mụn cóc đơn giản và nhanh nhất trong bài các bạn nên tham khảo để có kiến thức cũng như lựa chọn được cách điều trị mụn cóc khoa học và thích hợp nhất với bản thân.

Nếu bạn đang bị mụn cóc thì lời khuyên đầu tiên là nên đi trị mụn cóc càng sớm càng tốt. Để càng lâu, vết mụn cóc sẽ càng phát triển, chân mụn ăn da càng sâu, thậm chí là còn lây lan, mọc thêm nhiều mụn mới ở các vùng da xung quanh và lân cận vừa mất thẩm mỹ lại gây đau đớn cho người bệnh. Nếu còn đang băn khoăn các cách nào điều trị mụn cóc đơn giản thì hãy tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây để hiểu thêm về mụn cóc cũng như tìm được cách trị mụn cóc tận gốc, phù hợp với bản thân nhất nhé. 

Điều trị mụn cóc đơn giản và nhanh nhất 

Tổng hợp những thông tin và cách điều trị mụn cóc cụ thể nhất
Tổng hợp những thông tin và cách điều trị mụn cóc cụ thể nhất. Ảnh: Internet

1. Phân loại các loại mụn cóc

Mụn cóc rất dễ gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính và công việc, bản chất chúng là những u nhỏ, lành tính, thường ở lớp thượng bì của da, làm bề mặt da chỗ mụn sần sùi, nổi lên thành vùng chai cứng, có thể đau hoặc không đau tùy vị trí, gây vướng víu, cộm chân khi đi lại hoặc làm việc. Chúng xuất hiện là do cơ thể chúng ta bị nhiễm virus HPV (Human Papilloma Virus) do các vết trầy xước trên da. Mụn cóc ở chân, tay thường do virut HPV loại 1, 2 gây ra, mụn cóc phẳng là do loại 3, 10 gây ra. Hiếm gặp hơn nữa là các mụn cóc do nhiễm HPV 4 và 7. 

2. Các cách điều trị mụn cóc tận gốc 

Trong dân gian vẫn có các cách trị mụn cóc bằng mẹo như chữa bằng tỏi, tía tô, bằng vôi, vỏ chuối hay "thần kỳ" hơn là mọi người hay truyền miệng nhau rằng cọ chỗ bị mụn vào quan tài để chữa. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu hay chứng minh khoa học cụ thể nào khẳng định rằng các cách trên là hiệu quả cả.

Xét về bản chất, mụn cóc là do virut gây ra, nên nếu may mắn thì bạn sẽ tự khỏi, mụn cóc sẽ tự rụng, mặc dù trường hợp này xảy ra không nhiều cũng như xảy ra phần lớn ở trẻ em, còn lại, bạn nên tham khảo một số cách trị mụn cóc nhanh dưới đây càng sớm càng tốt nhé. 

Các cách trị mụn cóc tận gốc đơn giản nhất
Các cách trị mụn cóc tận gốc đơn giản nhất. Ảnh: Internet

Dùng thuốc bôi 

Dùng thuốc bôi ngoài mụn có chứa các thành phần axit salycylic 15-40%, axit trichloracetic, dung dịch axitt trchloracetic 33% hàng ngày sẽ làm tiêu hủy, bong dần lớp sừng và virus gây mụn, bong chân mụn ra là bạn khỏi, tuy cách này không gây đau đớn nhưng mất thời gian, nhanh thì 1 tuần, 2 tuần, còn lâu có thể là cả tháng với những mụn to. 

Các bạn mỗi lần thoa thuốc thì ngâm chân trước bằng nước muối ấm cho mụn mềm ra, lau khô, bôi thuốc lên bề mặt mụn, để yên cho thuốc tự khô (thường thì thuốc khô rất nhanh) tránh để dây ra xung quanh. Có thể dùng đá mài, hoặc dũa móng tay mài bớt lớp da chết, sừng hóa phía trên để thuốc ngấm sâu và nhanh hơn. 

Trị mụn cóc đơn giản bằng chấm nitơ lỏng 

Các nốt mụn cóc của bạn sẽ được chấm trực tiếp bằng nitơ hóa lỏng ở -196oC thành nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau trung bình 2 tuần. Cách này sẽ giúp bạn khỏi hoàn toàn, không để lại sẹo nhưng mất thời gian và cần có kỹ thuật, nếu không, sẽ dùng quá mức nitơ cho vết mụn, khiến vết mụn bị phồng nước, bị đau nhiều hơn. Tốt nhất không nên áp dụng cách này cho trẻ con cũng như nên thực hiện tại các bệnh viện, phòng khám uy tín. 

Đốt điện là cách trị mụn cóc nhanh và hiệu quả 

Phương pháp trị mụn cóc bằng đốt điện thường áp dụng cho những nốt mụn cóc bé, có đường kính dưới 1cm, hoặc ở những vị trí khó thao tác như kẽ ngón chân, tay, nhanh chưa đến 5 phút là đã thao tác xong, tuy nhiên nó cũng được coi là tiểu phẫu, nếu không chú ý giữ gìn sẽ chảy máu, nhiễm trùng và lâu lành vết thương. 

Đốt laser CO2 trị mụn cóc phổ biến 

Hiện nay, tại các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa, dùng laser CO2 là cách phổ biến nhất, vì thời gian thực hiện cũng nhanh, vết thương ít bị chảy máu và nhanh lành hơn so với phương pháp đốt điện, có điều, trị bằng đốt laser CO2 nếu bác sĩ làm không kỹ, không lấy được hết chân mụn sẽ dễ bị mọc mụn trở lại. 

3. Phòng ngừa bị mụn cóc 

Phòng mụn cóc với giữ chân tay, sạch sẽ, không đi chung giày dép với người bị mụn cóc
Phòng mụn cóc với giữ chân tay, sạch sẽ, không đi chung giày dép với người bị mụn cóc. Ảnh: Internet

Mụn cóc do virut gây ra nên nó có thể lây lan và dễ tái phát lại trên cơ thể chúng ta, do đó các bạn nên áp dụng các biện pháp sau đề phòng ngừa: 

  • Giữ vệ sinh chân tay sạch sẽ, khô ráo, không đi giày dép bí, chật, thay tất đi lại thường xuyên. 
  • Không sử dụng chung đồ như giày dép, quần áo với những người đang bị mụn cóc
  • Nếu đang bị mụn cóc ở chân thì nên thêm một lớp lót ở dưới đi lại cho đỡ đau, những lúc tắm nên dùng đá mài, đá nhàm chà trên vết mụn để giảm độ sần sùi, và loại bỏ đi lớp da sừng hóa. 
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