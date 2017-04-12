Tóc hết xơ rối, chẻ ngọn ngay sau khi ủ với hỗn hợp 2 thành phần này

Làm đẹp 12/04/2017 15:39

Hãy thực hiện phương pháp chăm sóc tóc với nước cốt chanh và dầu dừa, tóc bạn sẽ trở nên suôn mượt và chắc khỏe một cách bất ngờ.

Mái tóc xơ rối, chẻ ngọn không những làm mất thời gian trong việc chăm sóc mà còn làm phụ nữ thiếu tự tin mỗi khi xõa tóc. Vì vậy, hãy chọn cho mình một phương pháp chăm sóc tóchiệu quả để nhanh chóng phục hồi mái tóc hư tổn của mình. Chăm sóc tóc với công thức kết hợp nước cốt chanh và dầu dừa cũng là một gợi ý tốt vào lúc này. 

Cách chăm sóc tóc hư tổn, tóc xơ rối với chanh và dầu dừa
Việc chăm sóc một mái tóc xơ rối, chẻ ngọn tốn rất nhiều thời gian. Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu, axit lauric trong dầu dừa có tác dụng chống nấm, kháng khuẩn, ngăn ngừa gàu, nấm da đầu,… Đặc biệt, dầu dừa còn giúp tóc chắc khỏe, ngăn ngừa rụng tóc. Axit béo trong dầu dừa giúp giảm xơ rối, chẻ ngọn, kích thích tóc dài và dày hơn. Sử dụng dầu dừa là phương pháp chăm sóc tóc một cách toàn diện về độ ẩm, độ mềm mượt và độ chắc khỏe. 

Axit tự nhiên trong chanh giúp kháng khuẩn từ đó loại bỏ các vấn đề về gàu, nấm da đầu. Nước cốt chanh còn giúp ngăn ngừa rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh và làm dày tóc.

Cách chăm sóc tóc hư tổn, tóc xơ rối với chanh và dầu dừa
Axit béo trong dầu dừa giúp phục hồi tóc xơ rối, chẻ ngọn, kích thích tóc dài và dày hơn. Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

- 1/2 cốc dầu dừa

- 2 muỗng nước cốt chanh

Cách chăm sóc tóc hư tổn, tóc xơ rối với chanh và dầu dừa
Áp dụng phương pháp chăm sóc tóc với dầu dừa và nước cốt chanh trong vòng 2 tuần bạn sẽ loại bỏ hết phần tóc xơ rối, chẻ ngọn. Ảnh: Internet

Cách làm:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau. Chải thẳng lại mái tóc sau đó dùng tay thoa đều dung dịch đã trộn lên tóc. Lưu ý thoa thật đều để đảm bảo tinh chất thấm đều vào tóc. Đặc biệt, chú ý đến phần đuôi tóc vì đây là phần tóc bị hư tổn nặng nhất.

Sau khi đã thoa xong, hãy để tóc xõa tự nhiên đừng tác động mạnh vào tóc, cũng tránh việc cào xước da đầu, điều này dễ gây kích ứng cho da. Đợi khoảng 3 - 4 phút thì xả lại với nước ấm. Hãy làm điều này với tần suất 2 lần/ tuần trong vòng 2 tuần bạn sẽ thay cho mình một mái tóc hoàn toàn mới. 

Lưu ý:

- Khi pha mặt nạ dưỡng tóc này nhớ điều chỉnh lượng nước cốt chanh.

- Hạn chế việc ủ tóc với công thức này khi da đầu có vết thương hở, lở loét.

Cách chăm sóc tóc hư tổn, tóc xơ rối với chanh và dầu dừa
Sau khi áp dụng phương pháp này tóc xơ rối, chẻ ngọn sẽ được thay thế bằng mái đen dày và suôn mượt. Ảnh: Internet

Ngoài dầu công thức kết hợp dầu dừa và nước cốt chanh thì bơ, gấc, bưởi, sữa chua, dầu olive,…cũng có tác dụng phục hồi tóc xơ rối, chẻ ngọn hiệu quả. Hãy lựa chọn cho mình một công thức dưỡng tóc phù hợp nhất. 

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