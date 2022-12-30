Tip lên đồ vừa thời trang lại đa phong cách cho dịp Tết này mà ngân sách cực tiết kiệm, chị em nên thử ngay

Làm đẹp 30/12/2022 13:17

Mỗi khi thương hiệu yêu thích của bạn ra mắt bộ sưu tập mới, thật khó để cưỡng lại việc không thêm nó vào giỏ hàng của bạn. Nhưng với tủ quần áo mới tìm thấy đó, cuối cùng bạn cũng tiêu một khoản khá lớn. Vì vậy, câu hỏi lớn nhất ở đây là, làm thế nào để bạn cảm thấy phong cách với ngân sách? Nó khá dễ dàng đạt được mặc dù nghe có vẻ hơi bất khả thi. Điều quan trọng là khám phá các sản phẩm may mặc và phụ kiện hiện có của bạn. Nếu bạn sở hữu bất kỳ bộ quần áo cổ điển nào, thì bây giờ là lúc để phô trương nó.

Với một vài thủ thuật tạo kiểu thông minh trong tay áo, bạn có thể dễ dàng nâng tầm phong cách của mình mà không phải tốn thêm một xu nào. Không quan trọng quần áo của bạn cũ hay mới, trộn và kết hợp quần áo một cách chính xác sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài cân đối hoàn hảo.

Tip lên đồ vừa thời trang lại đa phong cách cho dịp Tết này mà ngân sách cực tiết kiệm, chị em nên thử ngay - Ảnh 1

Đây là một số mẹo về cách bạn có thể khiến mình trông thật sành điệu với ngân sách tiết kiệm.

Dọn dẹp và tìm hiểu tủ quần áo hiện tại của bạn

Tip lên đồ vừa thời trang lại đa phong cách cho dịp Tết này mà ngân sách cực tiết kiệm, chị em nên thử ngay - Ảnh 2

Đi mua sắm trong tủ quần áo của bạn! Dọn dẹp sẽ làm bạn ngạc nhiên vì bạn sẽ thấy số lượng quần áo mình sở hữu và bạn cũng có thể tìm thấy những món đồ mà bạn thậm chí còn chưa mặc. Điều này giúp bạn có cái nhìn chính xác về những món đồ bạn đã có và một khi bạn hiểu rõ về những món đồ mình sở hữu, thì việc tạo kiểu cho chúng sẽ trở nên thú vị và dễ dàng.

 

Thử nghiệm với phụ kiện

Tip lên đồ vừa thời trang lại đa phong cách cho dịp Tết này mà ngân sách cực tiết kiệm, chị em nên thử ngay - Ảnh 3

Một chiếc áo phông trơn đơn giản có thể trở nên sành điệu nếu được kết hợp với các phụ kiện phù hợp. Xem qua các phụ kiện của bạn để tìm những món đồ nổi bật linh hoạt và có thể thêm một chút phong cách cho trang phục của bạn.

Nó có thể là bất cứ thứ gì, từ những chiếc băng đô mát mẻ đến những chiếc vòng cổ to bản, hoa tai hoặc vòng trang sức và thậm chí cả mũ hoặc khăn quàng cổ. Đó là tất cả về thử nghiệm!

 

Phong cách cơ bản của bạn theo những cách mới thú vị hơn

Tip lên đồ vừa thời trang lại đa phong cách cho dịp Tết này mà ngân sách cực tiết kiệm, chị em nên thử ngay - Ảnh 4

Quần áo cơ bản là xương sống của mọi tủ quần áo, nhưng nếu bạn tạo kiểu cho những món đồ cơ bản của mình theo vô số cách, thì nó có thể thổi sức sống mới vào diện mạo của bạn.

Ví dụ: bạn có thể tạo kiểu cho một chiếc áo sơ mi trắng cơ bản theo nhiều cách bằng cách thêm thắt lưng, sử dụng nó làm áo khoác hoặc thậm chí kết hợp nó với quần đùi dành cho người đi xe đạp. Khả năng là vô tận khi bạn có những mòn đồ phù hợp.

Vui chơi với phong cách Layering

Tip lên đồ vừa thời trang lại đa phong cách cho dịp Tết này mà ngân sách cực tiết kiệm, chị em nên thử ngay - Ảnh 5

Layering là một trong những cách dễ dàng nhất để nâng tầm một bộ trang phục. Nó bổ sung thêm cho phong cách dưới dạng kết hợp hình bóng. Bạn có thể tạo kiểu áo khoác bên ngoài áo nỉ hoặc thậm chí kết hợp áo hoodie với áo blazer. Có vô số cách thú vị để đưa ra những ý tưởng mới, nhiều lớp.

 

 

Hãy thử màu trên màu

Tip lên đồ vừa thời trang lại đa phong cách cho dịp Tết này mà ngân sách cực tiết kiệm, chị em nên thử ngay - Ảnh 6

Giao diện toàn màu đen luôn là một chiến thắng, nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để thử các màu khác. Mặc những sắc thái tương tự của cùng một tông màu sẽ nâng cấp vẻ ngoài của bạn và bạn cũng có thể thử với các kết cấu khác nhau để khiến nó trở nên thú vị hơn.

Bạn có thể bắt đầu với những màu cơ bản như xám và be rồi từ từ chuyển sang nhiều màu hơn khi bạn đã thành thạo thủ thuật này.

 

Theo Femina

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