Tin vui cho những nàng bị mụn: Chuyên gia khẳng định 'những người nhiều mụn trứng cá có khá năng trẻ lâu hơn'

Từ lâu, các nhà khoa học đã công nhận rằng những người bị mụn trứng cá có ít nếp nhăn hơn và da ít mỏng hơn so với những người đi thuyền qua tuổi thanh xuân trên sóng yên biển lặng và sở hữu làn da mịn màng, không tỳ vết. Một số cho rằng điều này là do sản lượng dầu tăng. Bây giờ, các nhà nghiên cứu đã có thể đã tìm ra một lý do khác.

Tại sao những người nhiều mụn trứng cá có khá năng trẻ lâu hơn?