Tin vui cho những nàng bị mụn: Chuyên gia khẳng định 'những người nhiều mụn trứng cá có khá năng trẻ lâu hơn'

Từ lâu, các nhà khoa học đã công nhận rằng những người bị mụn trứng cá có ít nếp nhăn hơn và da ít mỏng hơn so với những người đi thuyền qua tuổi thanh xuân trên sóng yên biển lặng và sở hữu làn da mịn màng, không tỳ vết. Một số cho rằng điều này là do sản lượng dầu tăng. Bây giờ, các nhà nghiên cứu đã có thể đã tìm ra một lý do khác.

Giống như một miếng bảo vệ bằng nhựa bao phủ phần cuối của dây giày của bạn, các telomere giữ cho các đầu của nhiễm sắc thể không bị sờn rách, giúp giữ nguyên vẹn thông tin di truyền của một sinh vật. Nếu không có telomere, các tế bào không thể phân chia mà không bị mất gen. Tuy nhiên, khi các tế bào phân chia, công việc mà chúng thực hiện trong suốt cuộc đời của chúng là để bổ sung dưỡng chất cho da và các cơ quan khác, lúc đó các telomere sẽ co lại. Một khi telomere quá nhỏ, các tế bào ngừng phân chia và da của chúng ta cũng như các cơ quan khác bắt đầu xuống cấp. Việc rút ngắn các telomere không chỉ liên quan đến lão hóa mà còn dẫn đến ung thư và tăng nguy cơ tử vong.

Trong một nghiên cứu trên 1.205 nhóm sinh đôi nữ, 25% trong số họ tự cho biết mình bị mụn trứng cá, các nhà nghiên cứu ở Anh phát hiện ra rằng những phụ nữ bị mụn trứng cá có telomere tế bào bạch cầu dài hơn đáng kể so với những phụ nữ có làn da trong sáng. Telomere giữ cho các tế bào không chết đi dẫn đến ít xuất hiện lão hóa hơn đối với những người đủ may mắn được sinh ra với những telomere dài hơn đó.

Telomere là chìa khóa cho sức khỏe và sắc đẹp

Simone Ribero, bác sĩ da liễu từ Khoa Nghiên cứu Sinh đôi và Dịch tễ học Di truyền tại Đại học King's ở Anh cho biết: "Trong nhiều năm, các bác sĩ da liễu đã xác định rằng làn da của những người bị mụn trứng cá dường như lão hóa chậm hơn so với những người không trải qua bất kỳ mụn trứng cá nào trong đời". Trong khi điều này đã được quan sát thấy trong các cơ sở lâm sàng, nguyên nhân của điều này trước đây vẫn chưa rõ ràng.

"Phát hiện của chúng tôi cho thấy nguyên nhân có thể liên quan đến độ dài của các telomere có vẻ khác nhau ở những người bị mụn trứng cá và có nghĩa là các tế bào của họ có thể được bảo vệ chống lại sự lão hóa." Nghiên cứu không cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa telomere và sự lão hóa và vì tất cả những người tham gia đều là phụ nữ nên sẽ cần phải thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trên nam giới.

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Các nhà nghiên cứu cũng xem xét biểu hiện gen. Quá trình này dịch thông tin được mã hóa bên trong gen thành các cấu trúc protein hoặc RNA để sử dụng trong tế bào. Các nhà khoa học đang tìm kiếm các con đường gen có thể có, hoặc các hành động giữa các phân tử dẫn đến những thay đổi trong tế bào có liên quan đến mụn trứng cá.

Để xác định rằng độ dài của telomere là đáng kể, các nhà nghiên cứu đã tính đến và loại trừ các yếu tố khác bao gồm tuổi tác, cân nặng và chiều cao của người tham gia. Họ phát hiện ra rằng những phụ nữ báo cáo từng bị mụn trứng cá có chiều dài trung bình là 7,17 kilobases, trong khi những phụ nữ không có mụn trứng cá có chiều dài trung bình là 6,92. Đây một sự khác biệt đáng chú ý về chiều dài. Kilobase là đơn vị đo chiều dài của chuỗi DNA hoặc RNA.

Liệu có thể phát triển các telomere của chúng ta để giúp tất cả chúng ta trông trẻ lâu hơn không?

Chuyên gia Madfes nói: "Bạn chưa thể tự phát triển telomere. Nhiều nghiên cứu đang tìm cách bảo vệ các đầu mút nhiễm sắc thể của chúng ta, nhưng hiện tại di truyền đóng vai trò quan trọng nhất."

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Nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu nó. Họ đã phát hiện ra rằng một số người sản xuất telomerase, một loại enzyme giúp kéo dài các telomere sau khi phân chia tế bào, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa và chết tế bào ít nhìn thấy hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, họ không biết nhiều về lý do tại sao chỉ một số tế bào sản xuất ra telomerase và tại sao một số người lại sản xuất ra nhiều telomerase hơn những tế bào khác.

Các nhà khoa học ở Brazil và Mỹ tin rằng họ đã tìm ra cách để tăng sản xuất telomerase. Nó không hoàn toàn là "chất giữ" cho tuổi trẻ, nhưng nó có thể giúp mọi người sống lâu hơn, sống khỏe hơn và trông thật đẹp hơn trong tương lai.

theo Howstuffworks