Tìm hiểu về chất lượng đào tạo nghề chăm sóc da tại Seoul Academy

Thực hư về chất lượng đào tạo chăm sóc da tại Seoul Academy

Sau khi tìm hiểu, nếu bạn đang thắc mắc học chăm sóc da ở đâu tốt, thì xin khẳng định, Seoul Academy chính là cái tên bạn nên tìm hiểu ngay từ hôm nay. Seoul Academy là đơn vị được đánh giá rất cao về chất lượng học tập cũng như cam kết về tay nghề do chính học viên cũ review. Một số điểm nổi bật của đơn vị dạy nghề này cụ thể như:

Là đơn vị đạt danh hiệu “The Best Of Viet Nam 2022”

Năm 2022, Seoul Academy là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực đào tạo nghề đạt danh hiệu The Best Of Viet Nam do nhà Hội đồng Khoa học Liên hiệp bình chọn. Đây là chương trình tôn vinh những doanh nghiệp đứng đầu ngành có những hoạt động, đóng góp mang lại giá trị tích cực cho người dân cũng như xã hội. Có thể thấy, riêng điều này, chúng ta đã chứng minh được Seoul Academy là đơn vị không đào tạo chui, có giấy phép kinh doanh đào tạo rõ ràng và đang hoạt động đúng với pháp luật.

Seoul Academy đạt danh hiệu The Best Of Vietnam 2022

Quy mô rộng lớn, phát triển qua từng năm

Chỉ 5 năm ra mắt, tính đến thời điểm hiện tại, Seoul Academy đã có mặt khắp cả nước dưới nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Nếu là một đơn vị kém chất lượng, thì chắc chắn quy mô sẽ khó mà mở rộng một cách nhanh chóng như thế. Không những vậy, hầu hết tất cả hoạt động sinh hoạt của lớp học, trường đào tạo đều được công khai trên mạng xã hội. Do đó bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về khóa học thông qua các kênh truyền thông này để có cái nhìn rõ nét hơn về Seoul Academy.

Chính sách cam kết về tay nghề

Không chỉ ngành chăm sóc da, tất cả các ngành đào tạo tại Seoul Academy đều được cam kết về chất lượng cũng như tay nghề của học viên sau khi tốt nghiệp. Học viên được cam kết bằng văn bản và có chữ ký của cả 2 bên: nhà trường và học viên. Điều này có nghĩa, học viên sẽ được đào tạo đến khi tay nghề vững, tự tin vào kiến thức của mình mà không phát sinh thêm học phí. Đây cũng chính là lý do thời gian học của mỗi học viên khác nhau.

Seoul Academy cam kết tay nghề học viên bằng văn bản

Chứng chỉ trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Một trong những bằng chứng khẳng định về chất lượng đào tạo, cũng như độ uy tín về khóa học chăm sóc da tại Seoul Academy, đó chính là chứng chỉ được cấp trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiểu một cách dễ hiểu, chứng chỉ được cấp tại đơn vị này chính là chứng chỉ Sơ cấp, có giá trị trên toàn quốc và có thể đi xin việc ở bất kỳ đơn vị làm đẹp nào. Đây cũng chính là loại giấy tờ cần có nếu bạn muốn hành nghề hay mở đơn vị chăm sóc da riêng cho mình.