Thường xuyên sử dụng 5 loại thực phẩm này, bạn nhanh chóng có được vòng eo thon gọn, thoải mái diện đồ sexy

Làm đẹp 12/07/2021 06:30

Bên cạnh việc luyện tập thể dục thể thao thì chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng không kém để có được vóc dáng chuẩn, 7 loại thực phẩm dưới đây sẽ nhanh chóng mang lại cho bạn vòng eo thon gọn hút mắt người nhìn.

Khoai lang

Ăn khoai lang giúp cơ thể không tốn nhiều thời gian chuyển hóa mà vẫn có năng lượng hoạt động cả ngày vì thực phẩm này chứa lượng carbohydrate thấp, dễ tiêu hóa. Khoai lang ăn ít no lâu, giúp bạn hạn chế việc đưa thức ăn liên tục vào miệng.

Thường xuyên sử dụng 5 loại thực phẩm này, bạn nhanh chóng có được vòng eo thon gọn, thoải mái diện đồ sexy - Ảnh 1

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc nếu muốn giảm cân. Ảnh minh họa

Lòng đỏ trứng

So với lòng trắng trứng thì lòng đỏ trứng chứa nhiều calo hơn tuy nhiên nó là loại thức ăn không thể thiếu cho việc giảm cân, tại sao lại như vậy? Trong lòng đỏ trứng có chứa các chất như protein, sắt, vitamin B12 và vitamin D nên có thể giúp bạn no lâu còn lòng trắng trứng thì ngược lại. Quan trọng hơn khi vitamin B12 kết hợp cùng protein sẽ giúp đốt cháy chất béo, làm cho cơ bắp trở nên săn chắc và giảm cân thành công.

Bơ 

Giảm cân không phải là việc ngừng hẳn việc đưa chất béo vào cơ thể vì thiếu chất béo ta sẽ không có được sức khỏe tốt. Thay vào đó hãy chọn thực phẩm chứa chất béo có lợi như bơ. Một nghiên cứu cho thấy những người duy trì việc ăn bơ có cân nặng bình thường và ít có nguy cơ bị thừa cân hơn. Trong bơ còn có chất xơ, chất chống oxy hóa, nhiều vitamin và đặc biệt là khoáng chất kali - có tác dụng hỗ trợ chức năng tim và điều chỉnh huyết áp.

Thường xuyên sử dụng 5 loại thực phẩm này, bạn nhanh chóng có được vòng eo thon gọn, thoải mái diện đồ sexy - Ảnh 2

Hãy chọn thực phẩm chứa chất béo có lợi như bơ. Ảnh minh họa

Cá hồi

Trong cá hồi chứa loại chất béo làm tăng adiponectin - một loại hormone đốt cháy mỡ thừa, bên cạnh đó axit béo omega-3 với số lượng nhiều trong loại cá này có tác dụng tiêu viêm và loại bỏ mỡ bụng hiệu quả.

 

Ức gà

Thực đơn có ức gà sẽ giúp bạn giảm cân vì theo ước tính, cứ 100g ức gà bỏ da thì chỉ có khoảng 170 calo và 3g chất béo nhưng lại chứa đến 23,1g protein. Lượng protein dồi dào này sẽ giúp cơ thể no lâu, ngăn chặn được tình trạng đói bụng giữa buổi từ đó giúp bạn kiểm soát việc ăn uống tốt hơn, giảm cân hiệu quả hơn.

Thường xuyên sử dụng 5 loại thực phẩm này, bạn nhanh chóng có được vòng eo thon gọn, thoải mái diện đồ sexy - Ảnh 3

Ức gà sẽ giúp bạn giảm cân. Ảnh minh họa

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Trào ngược axit là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải. Trào ngược axit có thể xảy ra sau khi ăn bữa ăn quá no, cay hoặc uống nhiều cà phê.

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Từ khóa:   eo thon giảm cân sexy

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