Thể hiện tình yêu với làn da bằng cách chăm sóc da khô tốt nhất

Phụ nữ chúng mình đều có một nỗi khổ chung là làm bao nhiêu tiền cũng tiêu tốn hết vào mỹ phẩm. Nếu bạn có điều kiện thì yên tâm mua những loại mỹ phẩm đắt tiền, uy tín nhưng không phải ai cũng mạnh tay chi vào những khoản đấy. Vậy thì cách chăm sóc mặt da khô bằng tự nhiên sẵn có luôn là giải pháp lý tưởng nhất, không những rẻ mà còn an toàn cho da nữa, loại bỏ được nỗi lo mua nhầm mỹ phẩm kém chất lượng hoặc không phù hợp với làn da nhạy cảm của bạn.

- Thoa hỗn hợp và massage nhẹ nhàng, rửa sạch lại bằng nước ấm.

Xông hơi xả chanh

- Đun sôi một nồi nước và để bớt đi hơi nóng.

- Dùng một tô, chậu chứa nước nóng.

- Sau đó nhỏ vào đó một ít xả và vài giọt nước chanh.

- Đưa mặt vào xông ở một khoảng cách nhất định.

Có thể dùng tinh dầu xả chanh nguyên chất để xông.

Đắp mặt nạ chuối

- Lấy một cái bát nhỏ trộn đều mật ong và chuối lại với nhau, trộn đi khi thu dược hỗn hợp nhuyễn mịn là được.

- Dùng tay sạch bôi hỗn hợp đó lên mặt để khoảng 15-20 phút cho dưỡng chất thấm vào da.

- Rửa lại với nước ấm rồi massage nhẹ nhàng da mặt để loại bỏ mụn và nếp nhăn.

Chăm sóc da khô bằng mặt nạ chuối



Cách chăm sóc da khô mùa hè

Yêu sao làn da của bạn vào những ngày hè bởi nó phải chịu nhiều tác động thất thường dưới cái nắng gay gắt, những tia UV khắt khe của nắng hè và thời tiết mưa bão thất thường khiến da không kịp thích ứng với môi trường và bị tổn thương nặng nề. Hiểu được điều đó, cách chăm sóc da khô mùa hè sẽ làm vơi nhẹ nỗi lo ấy!

Rửa mặt bằng nước ấm

Mùa nóng làn da rất dễ bị mất nước, nhất là da khô càng thiếu hụt độ ẩm trầm trọng. Để ngăn cản làn da không bị xỉn màu và khô héo cũng như cân bằng lại độ ẩm và sức bền bỉ chống chọi với ánh nắng gay gắt thì bạn cần rửa mặt với nước ấm vừa phải thay vì nước lạnh sẽ làm da bị sốc nhiệt.

Uống nước đúng cách

Một cốc nước đá sẽ làm bạn sảng khoái ngay khi vừa đi nắng về nhưng vô tình làm hại đến làn da khô. Nhiệt độ nước thích hợp cho làn da bạn vào mùa này là 10 đến 30 độ C. Ngoài ra cách uống cũng rất quan trọng, bạn cần uống càng chậm càng tốt. Vào những ngày nóng mà bạn phải ra ngoài, thì bạn nên uống nước nhiều hơn để bù cho lượng nước mất do mồ hôi toát ra. Việc này không chỉ giúp bạn đỡ mất nước mà còn phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra. Nếu bạn ngồi trong phòng điều hòa cả ngày, cả cơ thể bạn và da bạn đều bị tác động của sự mất nước, bạn cần uống nhiều hơn.

Uống nước đúng cách để chăm sóc da khô

Tắm rửa nhiều trong ngày

Thời tiết nắng nóng làm cơ thể khó chịu dẫn đến thói quen rửa mặt và tắm nhiều lần trong ngày. Điều đó sẽ làm mất lớp dưỡng ẩm tự nhiên của da. Giải pháp cho cách chăm sóc da khô là không sử dụng nước quá nóng cho da mặt và cơ thể để không mất đi chất nhờn cần thiết, tắm ít lại và khi rửa mặt kết hợp massae từ dưới lên, từ trong ra ngoài. Lưu ý chọn sản phẩm sữa rửa mặt chiết xuất từ các loại thảo mộc có khả năng giảm thiểu sự thoát hơi nước và cân bằng độ ẩm từ lô hội, dưa leo…

Dùng nước đá làm mát da

Những viên đá được đông lạnh từ trà xanh và bạc hà sẽ giúp là da thư giãn, trẻ hóa, là một cách giải nhiệt mùa hè hữu hiệu cho làn da của bạn. Đồng thơi đá viên còn có khả năng làm se lỗ chân lông, tăng độ ửng hồng cho đôi má của bạn. Hãy dùng khăn lông mềm nhẹ nhàng lau khô làn da của bạn sau khi dùng đá massage mặt.

Bổ sung vitamin cho da

- Rau diếp cá: Rau diếp cá rửa sạch, cắt nhỏ, đem xay nhuyễn hoặc giã nhuyễn, lấy cả nước và cái của rau trộn thêm 1 – 2 thìa tinh dầu ôliu. Rồi thêm nước cốt một quả chanh tươi. Đánh đều hỗn hợp và thoa lên da chừng 20 phút. Cuối cùng rửa sạch da mặt bằng nước ấm, sau đó lại rửa bằng nước lạnh.

- Cà chua: Một cách khác là dùng 2 – 3 thìa nước ép cà chua trộn cùng 5 – 6 thìa nước cốt chanh, sau đó thoa đều lên khuôn mặt trong vòng 15 – 20 phút. Rửa sạch da mặt bằng nước lạnh. Kiên trì thực hiện trong vòng 1 tháng bạn sẽ thấy những hiệu quả bất ngờ.

- Dưa chuột: Dùng nước ép 1 trái dưa chuột tươi trộn lẫn với 3 – 5 thìa nước hoa hồng, đánh đều rồi dùng bông gòn thấm hỗn hợp này lên da trong vòng 15 phút. Cuối cùng rửa sạch da mặt bằng nước lạnh và lau lại bằng khăn mềm.

- Chanh tươi và sữa chua: Trộn 5 thìa sữa chua với nước ép của nửa quả chanh tươi, đánh đều và đắp lên khuôn mặt, sau khi đã rửa mặt sạch. Nằm thư giãn khoảng 10 phút rồi rửa sạch mặt lại bằng nước thường.

- Giá đỗ: Chỉ cần chọn những cọng giá đỗ tươi ngon, đem ép lấy nước và thấm lên da. Muốn có cảm giác thanh mát hơn bạn nên để nước giá đỗ đã ép trong chiếc hũ nhỏ đặt vào ngăn mát trong tủ lạnh khoảng nửa giờ trước khi sử dụng.

Hướng dẫn cách chăm sóc da khô bằng giá đỗ

- Chất dinh dưỡng trong bữa ăn: bổ sung dầu thực vật, trứng, dầu dừa vào chế độ ăn. Tăng cường vitamin C từ các loại rau quả xanh, trái cây như cam, quýt, dâu, kiwi giúp cơ thể có chức năng tạo ra collagen.

Dùng kem dưỡng ẩm đúng cách

Vitamin C trong cơ thể có chức năng tạo ra collagen, thành phần quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Vitamin C có trong các loại rau quả màu xanh, trái cây họ cam quýt, dâu, và kiwi.

Dùng máy làm ẩm

Vào những tháng mùa đông lạnh và khô, nên đầu tư 1 máy làm ẩm và đặt nó ở trong phòng ngủ hay các khu vực mà bạn dành nhiều thời gian. Bổ sung độ ẩm không khí sẽ giúp cải thiện da ngay lập tức.

Cách chăm sóc da khô tàn nhang



Sử dụng các loại mặt nạ đến từ thiên nhiên là cách chăm sóc da khô tàn nhang hiệu quả bởi chúng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất chống oxy hóa giúp dưỡng da, đào thải các sắc tố màu hư tổn từ đó khôi phục làn da, nuôi dưỡng bề mặt da.

Mặt nạ mật ong và nghệ là cách chăm sóc da khô tàn nhang hiệu quả

Kết hợp mật ong và tinh bột nghệ

- Pha tinh bột nghệ và mật ong theo tỉ lệ 1:2 và khuấy đều thành dạng sệt sệt.

- Rửa sạch mặt, thấm khô nước.

- Thoa hỗn hợp lên bề mặt da.

- Thư giãn 15 – 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Với cách này bạn nên thực hiện 2 – 3 lần/ tuần để đạt hiệu qua cao.

Mặt nạ nha đam và sữa chua:

- Nha đam gọt bỏ vỏ, cắt lấy phần thịt xay nhuyễn pha với 2 muỗng sữa chua không đường.

- Trộn đều hỗn hợp. Rửa sạch mặt, thấm khô nước.

- Đắp hỗn hợp trên lên bề mặt da.

- Thư giãn 20 phút rồi rửa sạch với nước.

Bạn nên áp dụng thường xuyên 2 – 3 lần / tuần. Sau một thời gian ngắn không chỉ vết nám, tàn nhang mờ hẳn mà da mặt bạn sẽ trắng mềm mịn hơn.

Bổ sung vitamin cho da khô

Ngoài phương pháp đắp mặt nạ, các cách bảo vệ làn da thì một cách chăm sóc da khô hiệu quả bạn cần bổ sung từ bên trong cơ thể chính là bữa ăn hằng ngày, thường xuyên ăn các thực phẩm từ sữa, rau tươi xanh, trái cây mọng nước giàu vitamin C như cam, kiwi và omega 3 từ các loại cá, hạt như óc chó, hạnh nhân...