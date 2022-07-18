Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Quảng Trị khai trương “chơi lớn” tặng 1.000.000đ cùng ưu đãi 80%

Làm đẹp 18/07/2022 18:34

Ngày 22/03/2022, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chính thức khai trương chi nhánh Quảng Trị, giảm đến 80% các dịch vụ cùng với nhiều phần quà hấp dẫn gửi đến quý khách hàng.

Chi nhánh SeoulSpa.Vn Quảng Trị tọa lạc ở địa chỉ số 111 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị sở hữu không gian vô cùng sang trọng, rộng rãi cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên tiến giúp khách hàng có những trải nghiệm dịch vụ làm đẹp cao cấp trong không gian tiện nghi, thư giãn.

Tặng ngay 1 triệu và  “giảm sâu” dịch vụ 80% nhân ngày khai trương

Nhân sự kiện khai trương tưng bừng, SeoulSpa.Vn Quảng Trị tung hàng ngàn ưu đãi siêu hời, tặng ngay Voucher 1.000.000đ cho khách hàng đến tham dự ngày khai trương và giảm giá 80% tất cả dịch vụ cùng nhiều ưu đãi và phần quà giá trị khác. Một số dịch vụ cao cấp giảm giá sâu có thể kể đến như: Chăm sóc da, điều trị mụn, tắm trắng, triệt lông, trị sẹo, trị thâm, trị nám…

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Quảng Trị khai trương “chơi lớn” tặng 1.000.000đ cùng ưu đãi 80% - Ảnh 1

Chương trình ưu đãi giảm sâu 80% tất cả dịch vụ cho khách hàng trong ngày khai trương SeoulSpa.Vn Quảng Trị

Lưu ý:

  • Chương trình khuyến mãi ưu đãi 80% diễn ra trong ngày 22/07/2022; Giảm 70% trong ngày 23/07/2022 và giảm 60% trong ngày 24/07/2022 áp dụng cho tất cả dịch vụ (ngoại trừ phun xăm và sản phẩm).
  • Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng khuyến mãi duy nhất 1 lần và không được cộng gộp đồng thời với các chương trình khác.

Ngoài ra, trong ngày khai trương 22/07/2022, SeoulSpa.Vn Quảng Trị còn diễn ra chương trình “BỐC THĂM MAY MẮN” với nhiều giải thưởng giá trị và hàng ngàn phần quà thương hiệu, voucher làm đẹp hấp dẫn dành cho khách hàng phát sinh hóa đơn trong ngày.

Cụ thể, 2 giải Đặc Biệt dành cho khách hàng may mắn bao gồm 1 bộ trang sức vàng và 1 bộ trang sức bạc. Cùng với đó là nhiều giải thưởng hấp dẫn, voucher và quà thương hiệu cực đỉnh. Bao gồm:

  • 1 Máy đẩy tinh chất
  • 5 Dịch vụ Dr.Vip trị giá 8.000.000đ
  • 5 Bộ sản phẩm Laaskin bao gồm: Sữa rửa mặt, Tẩy tế bào chết, Tẩy trang bơ.
  • 5 Bộ sản phẩm Inno Blanc bao gồm: Sữa rửa mặt và Toner.
  • 20 Voucher sản phẩm 200.000đ
  • Cùng hàng trăm phần quà thương hiệu SeoulSpa.Vn vô cùng giá trị.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Quảng Trị - Thiên đường làm đẹp đẳng cấp

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn là hệ thống làm đẹp hàng đầu Việt Nam với 50 chi nhánh trên toàn quốc. Đây là một trong những địa chỉ làm đẹp hàng đầu được hàng triệu chị em phụ nữ tin yêu và gửi gắm.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Quảng Trị khai trương “chơi lớn” tặng 1.000.000đ cùng ưu đãi 80% - Ảnh 2

SeoulSpa.Vn khang trang, rộng lớn tọa lạc ở vị trí đắc địa

Chi nhánh SeoulSpa.Vn Quảng Trị với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư rộng rãi, sang trọng. Bên cạnh đó, trang thiết bị, máy móc làm đẹp được nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, đảm bảo mang tới quy trình làm đẹp an toàn, chất lượng trong không gian xứng tầm đẳng cấp.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Quảng Trị khai trương “chơi lớn” tặng 1.000.000đ cùng ưu đãi 80% - Ảnh 3

Cơ sở vật chất sang trọng, đầy đủ và tiện nghi

Không chỉ chú trọng xây dựng cơ sở vật chất sang trọng, tiện nghi, mục tiêu lớn của Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn là luôn chú trọng đào tạo yếu tố con người. Chính bởi vậy mà đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên đều là những người có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và nâng cao tay nghề thường xuyên cùng nhiều kinh nghiệm thực tế trong chăm sóc và điều trị da.

Tất cả các liệu trình làm đẹp tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Quảng Trị đều được thực hiện đúng quy trình chuẩn Y Khoa. Các chuyên gia sẽ trực tiếp thăm khám, soi da và tư vấn liệu trình phù hợp. Không chỉ mang đến hiệu quả vượt trội trong điều trị, chăm sóc da mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi làm đẹp tại đây.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Quảng Trị khai trương “chơi lớn” tặng 1.000.000đ cùng ưu đãi 80% - Ảnh 4

Các liệu trình làm đẹp tại SeoulSpa.Vn đều được thực hiện đúng quy trình

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ làm đẹp, chăm sóc và điều trị da uy tín thì đừng bỏ lỡ Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chi nhánh Quảng Trị. Hãy liên hệ hotline 1900 6947 để được tư vấn và đừng quên ngày khai trương chi nhánh để có cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm đẹp chất lượng với mức ưu đãi cực hời.

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