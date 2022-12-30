Tết sắp đến rồi, làm sao để tránh tăng cân và né xa chất béo 'quyến rũ' từ vô vàn món ăn?

Làm đẹp 30/12/2022 13:16

Tháng 12 mang theo mùa lễ hội như giáng sinh, đám cưới và các bữa tiệc đón giao thừa đều có trong thực đơn. Chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ một số lời khuyên về cách có một khoảng thời gian vui vẻ mà không tăng quá nhiều “cân nặng trong kỳ nghỉ lễ”.

Thêm quyết tâm vào từ "Không", bạn không cần phải từ bỏ niềm vui, tránh ăn mừng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn sẽ cần sức mạnh ý chí của một siêu nhân để cưỡng lại món ăn yêu thích của mình tại một bữa tiệc. Vì vậy, thay vì tránh điều gì đó hoàn toàn, hãy cố gắng kiểm soát khẩu phần ăn. Ví dụ, thay vì ăn nhiều bánh hạnh nhân, hãy chỉ ăn một hoặc hai chiếc.

Giữ số lượng

Tết sắp đến rồi, làm sao để tránh tăng cân và né xa chất béo 'quyến rũ' từ vô vàn món ăn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, thậm chí điều này sẽ không dễ dàng đến với nhiều người, nhưng có một cách thông minh để đạt được điều này là trì hoãn việc lặp lại việc phục vụ món ăn của bạn trong 15 đến 20 phút. Làm điều này sẽ tự động kiểm soát khẩu phần của bạn và giúp bạn không ăn quá no.

Ăn trước

Tết sắp đến rồi, làm sao để tránh tăng cân và né xa chất béo 'quyến rũ' từ vô vàn món ăn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một ý tưởng mạnh mẽ khác là ăn trước. Giả sử bạn đang đi đến một bữa tiệc. Để giải quyết vấn đề này, hãy chuẩn bị một bữa ăn bổ dưỡng với nhiều chất béo trước khi bạn rời khỏi nhà. Điều này sẽ giúp bạn no lâu hơn và ngăn bạn ăn những thứ không mong muốn trong bữa tiệc. Nếu bạn đã no, khả năng bạn ăn uống vô độ sẽ giảm đi đáng kể.

Hoạt động tích cực

Tết sắp đến rồi, làm sao để tránh tăng cân và né xa chất béo 'quyến rũ' từ vô vàn món ăn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một cách hữu hiệu khác để kiểm soát cân nặng của bạn trong giai đoạn Giáng sinh và Năm mới là tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục có thể giúp cân bằng những bữa ăn suy nhược đó. Nếu không thể tập luyện, ít nhất hãy đi dạo nhanh hàng ngày trong một giờ.

Việc đốt cháy lượng calo dư thừa đó rất dễ dàng và hiệu quả khi bạn đi bộ và bạn có thể thực hiện ngay cả khi đang đi du lịch hoặc có ít thời gian rảnh rỗi. Đảm bảo giữ cường độ cao và thời lượng đủ dài.

Chọn đồ tự làm

Tết sắp đến rồi, làm sao để tránh tăng cân và né xa chất béo 'quyến rũ' từ vô vàn món ăn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mặc dù rất dễ bị choáng ngợp bởi các lựa chọn xung quanh, nhưng hãy cố gắng chọn đồ tự làm thay vì đồ đóng gói bất cứ khi nào có thể. Một suất ăn món ngon tự làm yêu thích của bạn sẽ tốt hơn một hộp đầy những thứ được đóng gói sẵn.

Bạn không cần phải hy sinh nhiều để giữ dáng trong dịp Giáng sinh và Năm mới này. Chỉ cần không quá sa vào những bữa ăn vô độ, hãy quyết tâm ăn mừng một cách có trách nhiệm.

Theo Femina

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