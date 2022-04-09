'Tẩy trắng' cho làn da tối màu siêu dễ chỉ với những bí quyết đơn giản mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày

Bạn muốn làn da đẹp không tỳ vết của mình trở nên xinh đẹp hơn nữa và có một làn da đều màu thì đây sẽ là các mẹo về cách làm cho làn da sạm đen sáng lên tự nhiên!

Tẩy tế bào chết làm mịn bề mặt da bằng cách loại bỏ các tế bào chết khô, bong tróc, giúp bạn có được làn da đều màu cho làn da đen của mình. Tẩy tế bào chết giúp làm sáng làn da của bạn, giảm thiểu sự xuất hiện của sự đổi màu và giảm mụn trên da.

Bạn có biết cứ sau 30 ngày, làn da của bạn sẽ tự nhiên loại bỏ các tế bào da chết để nhường chỗ cho các tế bào mới hay không? Đôi khi, những tế bào chết đó không rụng hoàn toàn. Đã đến là lúc tẩy tế bào chết!

Khi tẩy tế bào chết, bạn sẽ phát hiện ra các tế bào mới bên dưới, giúp bạn có làn da sáng và mềm mại hơn.

Ngoài ra, bằng cách tẩy tế bào chết, bạn sẽ mở đường cho các sản phẩm dưỡng ẩm thẩm thấu sâu hơn vào da, mang lại hiệu quả cao hơn. Khi nói đến cách làm cho làn da đen trắng sáng tự nhiên, bạn không thể bỏ qua bước tẩy tế bào chết!

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cho cô gái da đen trở nên rạng rỡ một cách tự nhiên với sản phẩm tẩy da chết tự làm hoàn toàn tự nhiên này:

Bạn có thể tự làm sản phẩm tẩy da chết tự nhiên. Dưới đây là một số công thức đơn giản:

Tẩy tế bào chết bằng đường: 1 phần đường (như đường nâu) và một phần dầu (như dầu hạnh nhân). Trộn và thoa nhẹ nhàng khắp cơ thể.

Tẩy tế bào chết làm sáng da bằng chanh: Trộn một thìa nước cốt chanh và 1/4 cốc dầu ô liu vào một cái bát. Thêm mật ong và khuấy cho đến khi hỗn hợp hoàn toàn. Thêm đường. Nhẹ nhàng thoa lên cơ thể.



Cả hai công thức đều tuyệt vời và có thể được tạo ra bằng các sản phẩm gia dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nâng tầm việc tẩy da chết của mình lên một tầm cao mới, bạn cũng nên áp dụng những cách sau

Găng tay tẩy tế bào chết là dụng cụ "thay đổi cuộc chơi làm đẹp

Ảnh minh họa: Internet

Găng tay tẩy tế bào chết được sử dụng với nước và sữa tắm, bạn nên làm ướt toàn bộ cơ thể, cũng như găng tay tẩy tế bào chết, sau đó bắt đầu kỳ cọ.

Găng tay tẩy da chết chính là dụng cụ tẩy da chết của bạn. Đảm bảo sử dụng chuyển động tròn và thay chúng thường xuyên để ngăn vi khuẩn tích tụ.

Vải tẩy tế bào chết

Ảnh minh họa: Internet

Hãy đổi khăn mặt của bạn bằng khăn vải có công dụng tẩy tế bào chết với những lớp vải khô để tẩy tế bào chết cho mặt và khăn cho cơ thể! Bạn chỉ cần làm ướt khăn và thoa nhẹ nhàng lên da theo chuyển động tròn. Bạn cũng có thể kết hợp những khăn tẩy tế bào chết này với sữa rửa mặt yêu thích của mình khi chăm sóc da.

Chỉ cần đảm bảo bạn không chà quá mạnh! Nhẹ nhàng luôn tốt hơn khi tẩy tế bào chết cho làn da của bạn.

2. Uống nhiều nước

Da của bạn có 64% là nước, và khi bạn không uống đủ nước, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

Da của bạn không nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào da của bạn để giữ cho làn da của bạn được bổ sung.

Ảnh minh họa: Internet

Nước giữ cho làn da sẫm màu của bạn ngậm nước và tươi mới, giúp duy trì độ đàn hồi và hiệu ứng sáng da của bạn.

Những người uống nhiều nước sẽ ít bị sẹo, nếp nhăn và không có nhiều dấu hiệu lão hóa như những người uống ít nước. Một cách để tôi giữ cho bạn luôn đủ nước là bạn nên để một chai nước to gần mình để tạo thói quen uống nước.

3. Dưỡng ẩm cho làn da của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Không ai muốn trở thành một phần của sự tàn tạ của thanh xuân và cách tốt nhất để chống lại điều đó thường là kem dưỡng ẩm! Sử dụng kem dưỡng ẩm cho phép bạn giảm thiểu nguy cơ bị khô hoặc đổ dầu trên da.

Ngoài ra, bằng cách thoa kem dưỡng ẩm cho làn da sẫm màu của bạn, bạn cũng đang củng cố hàng rào độ ẩm cho da và ngăn ngừa tác hại của môi trường đối với làn da của bạn.

Trong khi kem dưỡng ẩm có thể cho phép bạn có làn da mềm mại, đàn hồi hơn và giữ nước cho da, điều quan trọng là sử dụng kem dưỡng ẩm không chứa nhiều hóa chất có thể gây hại cho da nhiều hơn là điều rất tốt.

4. Nói CÓ với serum

Huyết thanh hay còn gọi là serum được đóng gói với các thành phần có lợi như chất chống oxy hóa và các thành phần phục hồi da.

Nhà sản xuất thường loại trừ các thành phần như SPF và chất làm mềm, thường được bao gồm trong các loại kem dưỡng ẩm nói chung. Đây là lý do tại sao huyết thanh có xu hướng đắt hơn, bởi vì chúng cũng có xu hướng hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến việc sử dụng huyết thanh dưỡng da và làm thế nào để có được một làn da đều màu cho làn da đen, bạn nên sử dụng huyết thanh có một hoặc ba trong số những điều sau:

Vitamin E - nó rất giàu chất chống oxy hóa, giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương, do đó làm cho làn da của bạn đẹp không tỳ vết.

- nó rất giàu Retinol - (còn được gọi là Vitamin A) làm tăng sản xuất collagen giúp làn da của bạn đàn hồi. Nó cũng kích thích sản sinh các mạch máu mới trên da, giúp cải thiện màu da. Các lợi ích khác bao gồm làm mờ dần các đốm đồi mồi, làm mềm các mảng da thô ráp và làm sáng da.

- (còn được gọi là Vitamin A) làm tăng sản xuất collagen giúp làn da của bạn đàn hồi. Nó cũng kích thích sản sinh các mạch máu mới trên da, giúp cải thiện màu da. Các lợi ích khác bao gồm làm mờ dần các đốm đồi mồi, làm mềm các mảng da thô ráp và làm sáng da. Axit hyaluronic - được thiết kế để giải quyết các nếp nhăn có thể nhìn thấy và cải thiện độ đàn hồi của da cũng như làm sáng da.

Tìm kiếm các loại huyết thanh có thành phần hoạt tính ở nồng độ cao. Làm thế nào bạn có thể tìm ra điều này? Thành phần hoạt tính được đặt trong danh sách thành phần càng cao thì nồng độ trong sản phẩm càng cao.

Đối với các thành phần hoạt tính như retinol, quá ít trong sản phẩm thì sẽ thật lãng phí, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang chọn một loại huyết thanh có nhiều hơn 0,000000001%. của các thành phần hoạt động.

5. Bài tập thể thao

Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục giúp cải thiện tông màu da của bạn và rất tuyệt vời khi là cách làm cho làn da đen sáng tự nhiên. Tập thể dục nhịp điệu làm cho bạn đổ mồ hôi, thúc đẩy việc loại bỏ độc tố thông qua mồ hôi.

Ngoài ra, việc làm đều màu da giúp cải thiện lưu thông máu và ôxy hóa cho da và mang lại làn da sáng khỏe.

Có rất nhiều lợi ích khi tập thể dục, và một trong những lợi ích đó là làm cho làn da đen của bạn sáng lên một cách tự nhiên.

6. Làm sạch da hàng ngày

Bất kể loại da của bạn là gì, tốt nhất là bạn nên rửa mặt ít nhất một lần mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối để loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm, dầu và bụi bẩn tích tụ trên da suốt cả ngày.

Rửa mặt vào buổi sáng vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi với một số chuyên gia chăm sóc da. Tuy nhiên, bạn nên rửa mặt hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng sau khi làm việc và một lần vào buổi tối.

Bạn cũng nên làm sạch cơ thể hàng ngày, ngay cả khi chỉ tắm 5 phút, vì những lý do tương tự. Làm sạch cơ thể hàng ngày giúp loại bỏ dầu và bụi bẩn tích tụ trên da suốt cả ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tại sao bạn nên rửa mỗi ngày? Tại sao việc rửa mặt hàng ngày lại có ích khi nói đến cách làm da đen trắng sáng tự nhiên? Từ mồ hôi đến các hạt trong môi trường, làn da của bạn chắc chắn phải đối mặt với nhiều tác nhân bên ngoài. Vì vậy, bằng cách làm sạch hàng ngày, bạn loại bỏ mọi dấu vết cuối cùng của bụi bẩn, dầu thừa, ô nhiễm và các tế bào da không mong muốn khỏi cơ thể và khuôn mặt của bạn.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng làm sạch quá mức. Làm sạch quá mức làm da bạn mất đi lớp dầu tự nhiên và hàng rào bảo vệ, điều này có thể dẫn đến khô, nhạy cảm, kích ứng và làm cho làn da của bạn thậm chí còn tồi tệ hơn.

Bạn không nên chà xát da quá mạnh hoặc kỳ cọ quá mạnh khi rửa mặt và cơ thể.

Sử dụng sữa rửa mặt và sữa tắm phù hợp loại da của bạn (da dầu, da khô, da hỗn hợp hay da nhạy cảm). Ví dụ, nếu bạn có làn da dầu, bạn không muốn làm sạch bằng sữa rửa mặt dành cho da khô vì nó sẽ chỉ khiến da bạn tiết dầu hơn và có thể gây ra mụn. Vui lòng hãy đọc nhãn sản phẩm khi chọn chất tẩy rửa của bạn để đảm bảo sản phẩm được tạo ra phù hợp với loại da của bạn.

7. Bảo vệ làn da của bạn

Trong khi làn da sẫm màu không bị cháy nắng nhanh chóng, làn da sẫm màu vẫn bị bỏng và dễ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như vết sạm nắng và nếp nhăn hay ung thư da. Bất kể màu da của bạn là gì, bạn nên thoa kem chống nắng.

Tất cả mọi người, kể cả những người có làn da ngăm đen đều cần phải thoa kem chống nắng. Kem chống nắng sẽ cung cấp thêm khả năng bảo vệ khỏi tia UV và tác hại lên da khiến da bị bong tróc.

Tác hại của tia UV có thể là một trong những lý do chính khiến da bạn trông xỉn màu, vì vậy tốt nhất bạn nên thoa kem chống nắng bất cứ khi nào bạn ra ngoài ngay cả khi chuyến đi đó chỉ là đi ô tô.

Ảnh minh họa: Internet

Là một người có làn da ngăm đen, một trong những cuộc đấu tranh lớn nhất đối với kem chống nắng và làn da đen là một số loại kem chống nắng có thể mang lại cho bạn làn da trắng "ảo" do kem khiến bạn trông xạm đi và hoàn toàn không "dễ thương". Bạn có thể chọn loại kem ít năng tông hoặc trong suốt để hợp với nước da hiện tại của mình.

8. Ngủ đủ giấc

Collagen là một loại protein đóng vai trò là một trong những khối xây dựng chính cho làn da của bạn. Nó giúp làn da của bạn duy trì vẻ trẻ trung và cải thiện kết cấu da, nhưng đây là điểm bắt buộc: Da tạo ra collagen mới khi bạn ngủ và đó không phải là lý do duy nhất bạn cần ngủ! Giấc ngủ cũng làm giảm sưng húp mắt và quầng thâm dưới mắt của bạn và dĩ nhiên không ai muốn làn da sáng thức dậy với đôi mắt sưng húp, đỏ và thiếu ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến cách làm cho làn da đen trắng sáng tự nhiên, lời khuyên lớn nhất là hãy chăm sóc bản thân! Uống nước, ăn thức ăn bổ dưỡng và sử dụng các sản phẩm tự nhiên mà làn da ngăm đen của bạn sẽ yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Một cách khác để giữ cho làn da đen của bạn sáng lên là đắp mặt nạ tại nhà một hoặc hai lần mỗi tháng. Nó giữ cho làn da của bạn săn chắc, trẻ trung và sáng hơn.

Theo Stylishweekly