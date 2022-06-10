Tất tần tật những điều bạn cần biết về khóa học nail trọn gói tại Seoul Academy

Sau này học viên sẽ không cần phải học thêm bất cứ khóa học nào khác nữa vì mọi kỹ năng đã được đào tạo trong khóa học này. Còn lại sẽ phụ thuộc vào năng khiếu thẩm mỹ, sự sáng tạo của bạn để giúp bạn tiến xa hơn trong nghề mà thôi.

Tại Seoul Academy, hay bất cứ một trường đào tạo chuyên nghiệp nào khác thì khóa học nail trọn gói có thể hiểu đơn giản là bạn sẽ được học tất tần tật về nghề nail, về những kỹ năng, kỹ thuật đi từ cơ bản tới nâng cao, với mục tiêu đào tạo là sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ trở thành một thợ nail chuyên nghiệp.

Khi đăng ký khóa học này, học viên chỉ cần nộp học phí trong 1 lần duy nhất và tham gia quá trình đào tạo theo hướng dẫn cũng như lộ trình đã vạch ra sẵn. Trong quá trình học, học viên sẽ được tiếp cận với những công nghệ, kiểu mẫu nail mới nhất trên thị trường luôn được học viện cập nhật liên tục.

Khóa học nail trọn gói tại Seoul Academy sẽ đào tạo từ cơ bản tới chuyên nghiệp

Sau khóa học nail trọn gói, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp được công nhận bởi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đây như một chiếc “vé thông hành” để bạn có thể dễ dàng tiếp cận, làm việc tại các salon nail lớn, tham gia các cuộc thi về nail, hoặc tự làm chủ.

Học viên sau khóa học sẽ được cấp chứng chỉ nghề được công nhận bởi Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Nội dung một khóa học nail trọn gói tại Seoul Academy gồm những gì?

Học viên sẽ từ một người không biết gì về nail trở thành một thợ nail chuyên nghiệp chỉ sau 1 khóa học nail trọn gói. Bởi vì, nội dung khóa học cũng sẽ rất đa dạng, đồng thời sẽ được thiết kế theo một lộ trình giảng dạy cho phù hợp nhất với từng giai đoạn học của học viên.

Chương trình dạy chú trọng thực hành

Nội dung khóa học bao gồm:

Chăm sóc móng tay, chân: bao gồm các kỹ năng làm sạch, cắt da, tạo hình khuôn móng,... những bước đầu tiên trước khi làm nail.

Kỹ thuật cầm kềm cơ bản, động tác giả khi thực hiện trên quả chanh

Kỹ thuật cắt da an toàn không làm chảy máu trước khi lên da người thật

Kỹ thuật vẽ móng tay, chân từ những kiểu đơn giản nhất đến khó nhất

Phương pháp sử dụng các loại sơn thường, sơn gel

Cách sử dụng các máy móc hỗ trợ vẽ nail

Thực hiện các động tác kỹ thuật cao như đắp gel, đắp bột, nắn hoa, đính đá, gắn các chi tiết siêu nhỏ lên nail,...

Cập nhật các phương pháp ứng dụng mới các kỹ năng thực hành nâng cao.

Ngoài ra sẽ còn rất nhiều nội dung, kỹ năng, kỹ thuật khác mà khi tham gia vào khóa học, bạn sẽ được phổ biến, hướng dẫn và đào tạo.

Thời gian học một khóa học nail trọn gói tại Seoul Academy

Tại Seoul Academy, khi bạn đăng ký một khóa học nail trọn gói sẽ kéo dài trung bình từ 2-3 tháng, thời gian dài hơn hay ngắn hơn sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp thu của học viên. Một điểm lợi thế cho các bạn tham gia khóa học nail trọn gói này đó là sau khi học khoảng 1-2 tháng là bạn đã có kỹ năng để có thể ra nghề. Vì vậy, trong thời gian hoàn thành khóa học chuyên nghiệp trọn gói này, bạn có thể vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng bằng cách thực hành sẽ rất là có lợi.

Chỉ mất 2-3 tháng là bạn có thể học ra nghề, trở thành thợ nail chuyên nghiệp

Với những thông tin trên đủ để cho bạn có thể nắm được một số điều về một khóa học nail trọn gói tại Seoul Academy, còn vì sao lại nên chọn Seoul Academy thì với kinh nghiệm đào tạo hơn 2.000 kỹ thuật viên và là nguồn cung cấp kỹ thuật viên Nail trên toàn quốc cho các địa chỉ Nail uy tín, chất lượng, Seoul Academy tự tin với chất lượng đào tạo của mình.

Ngoài ra, những yếu tố như đội ngũ nhân viên, giảng viên, chương trình học, giáo trình độc quyền, cơ sở vật chất cùng nhiều quyền lợi riêng dành cho học viên. Khóa học trọn gói tại đây đã thu hút và khiến các vị phụ huynh, lẫn học viên hoàn toàn yên tâm, hài lòng khi đăng ký khóa học.